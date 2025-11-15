50% αυξημένα από την προηγούμενη μέτρησή τους είναι τα αιωρούμενα σωματίδια στην Κύπρο. Κάτι βεβαίως που, τεκμηριωμένα πλέον, προκαλεί σοβαρά προβλήματα, αναπνευστικά κυρίως, αλλά και πρόωρους θανάτους στην Κύπρο. Γεγονός, βεβαίως, που επιβαρύνει και το ΑΕΠ της χώρας.

– Συγκριτικά δε, τα «δικά μας» σωματίδια είναι κατά 50% πιο πάνω ακόμα και από το Παρίσι. Το 2025 αναμένεται να μειωθούν σε όλη την ΕΕ από 25 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο σε 10 μικρογραμμάρια, ενώ στην Κύπρο κυμαίνονται στα 15, υπερβαίνοντας ήδη το νέο όριο.

ΥΓ: Τούτα κατέθεσε ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου, Σταύρος Μαλάς, ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εσωτερικών, όπου συζητείτο η διάνοιξη/ επέκταση δρόμου στο Εθνικό Πάρκο Ακαδημίας στην Αγλαντζιά.

50.000 ευρώ ήταν η λεία θρασύτατων κλεφτών που έσπασαν βιτρίνα κοσμηματοπωλείου στη Λάρνακα και άρπαξαν πανάκριβα ρολόγια και χρυσαφικά. Από μαρτυρία, προκύπτει ότι οι δράστες ήταν δύο, διέφυγαν πεζοί και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε σκούτερ και έγιναν «καπνός». Σημειώνεται ότι το χρυσοχοείο δεν διαθέτει ασφάλεια έναντι κλοπής.

90 χρονών έγινε χθες ο ποιητής και στιχουργός, Λευτέρης Παπαδόπουλος. Τα άπειρα και υπέροχα τραγούδια του, που ακόμα τραγουδιούνται από όλους, ακόμα και από όσους ήταν αγέννητοι όταν τα έγραφε.

-Το περυσινό καλοκαίρι, στη μεγάλη συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο της Αθήνας, ήταν απίστευτο πόσοι νέοι άνθρωποι ήταν εκεί, αγέννητοι όταν ο Λευτέρης μεσουρανούσε, και ήξεραν όλα τα τραγούδια.

73 χρονών έγινε χθες, και η αγαπημένη μας τραγουδίστρια με βελούδινη φωνή, Δήμητρα Γαλάνη.

– Το ’χω ξαναγράψει. Έφτιαξα ένα αρχείο στο PC μου, όπου σημειώνω όλα «Τα Μεγάλα Τραγούδια Μου», ελληνικά και ξένα. Στο δικό μου ρεπερτόριο, η Δήμητρα είναι χέρι-χέρι με τη Μαρινέλλα και τη Χαρούλα Αλεξίου.

1.360 μέρες συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που η Ρωσία κήρυξε πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Στοιχεία σε αριθμούς, από τα Ηνωμένα Εθνη, τον «Economist», τη «Wall Street Journal», από ανεξάρτητους παρατηρητές και, βεβαίως, από τις δύο εμπλεκόμενες δυνάμεις, τα οποία και παραβλέπουμε:

Ουκρανοί πολίτες, άμαχοι, από το 2022-2024: 12.000+ (επιβεβαιωμένα), 16.000+ αιχμάλωτοι.

Ρώσοι πολίτες, από το 2022-2025: 394 σκοτώθηκαν στη Δυτική Ρωσία. 621 σκοτώθηκαν στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης και της Κριμαίας. 789 αγνοούνται.

Ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις: 80.000 νεκροί, 400.000 τραυματίες (από τον Φεβρουάριο του 2022 που άρχισε ο πόλεμος, μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2024)

Ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις (από την έναρξη του πολέμου έως τα τέλη Οκτωβρίου φέτος): 190.000 – 480.00 σκοτώθηκαν. 984.000 – 1.438.000 τραυματίες.

> Σύμφωνα με το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS), περισσότεροι Ρώσοι σκοτώθηκαν κατά τον πρώτο χρόνο του πολέμου στην Ουκρανία, παρά σε όλους τους άλλους πολέμους στους οποίους συμμετείχε από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τώρα.

Η φωτογραφία των ημερών. Μιλάει από μόνη της!

(*) Κάθε Σάββατο η Στήλη βλέπει τα Πρόσωπα και τα Προσωπεία τους με την ματιά των αριθμών.