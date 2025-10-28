ΣΗΜΕΡΑ τιμούμε την επέτειο του «ΟΧΙ», το μεγάλο έπος των Ελλήνων. Τον μεγάλο αγώνα κατά του φασισμού, του ναζισμού. Τo 1940, οι απανταχού Έλληνες επέδειξαν αγωνιστικότητα και αποφασιστικότητα, για να προασπίσουν την εδαφική ακεραιότητα και την ελευθερία της πατρίδας τους.

ΣΤΑΘΗΚΑΝ απέναντι στον πανίσχυρο κατακτητή με περισσό θάρρος και δεν αποδέχθηκαν να συμβιβαστούν και να παραδοθούν.

ΤΟ 1940, οι Έλληνες δεν αποδέχθηκαν παράνομα και παράλογα τετελεσμένα. Αυτή η στάση, στάση αξιοπρέπειας, πρέπει να καθορίζει πάντα την πορεία του ελληνισμού. Πρόκειται για μια σταθερή στάση, ένα συνεχές μήνυμα, το οποίο σήμερα είναι επίκαιρο παρά ποτέ. Είναι ένα μάθημα, που δεν μπορεί να αγνοηθεί σήμερα, παρόλο που οι εποχές αλλάζουν και οι προτεραιότητες δεν είναι οι ίδιες. Η ελευθερία και η πατρίδα, παραμένουν ωστόσο, οι μόνες σταθερές αξίες, τις οποίες ο χρόνος και οι εποχές δεν διαφοροποιούν.

Η ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ της Κύπρου στάθηκε από την πρώτη στιγμή δίπλα στους συμπατριώτες μας της μητροπολιτικής Ελλάδος. Ήταν και δικός τους αγώνας. Πολέμησαν και οι Έλληνες της Κύπρου και πλήρωσαν κι αυτοί με αίμα. Επιστρατεύθηκαν από την αποικιακή δύναμη για να πολεμήσουν κατά του ναζισμού, αλλά και για τη δική τους ελευθερία, για την εθνική ολοκλήρωση. Το γεγονός ότι οι υποσχέσεις της αποικιοκρατικής δύναμης δεν τηρήθηκαν δεν είναι της παρούσης. Το σημειώνουμε ωστόσο.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ επιβεβαιώνει πως η στάση των Ελλήνων, η αντίστασή τους κατά του φασισμού, του ναζισμού, καθόρισε εν πολλοίς και την πορεία των εξελίξεων και την έκβαση του πολέμου. Αυτό καταγράφει η ιστορία και δεν αμφισβητείται.

ΣΗΜΕΡΑ ο ελληνισμός βιώνει εκ νέου απειλές. Βιώνει από το 1974 και εντεύθεν την κατοχή τμήματος της Κύπρου. Ο ελληνισμός δέχεται απειλές στο Αιγαίο κι αλλού, από μια επεκτατική χώρα, την Τουρκία, της οποίας ο ηγέτης, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αντιγράφει τον Χίτλερ. Αυτό επιβεβαιώνουν οι πρακτικές, που υιοθετεί. Είναι επεκτατιστής, δεν σέβεται ποσώς τα ανθρώπινα δικαιώματα ούτε του δικού του λαού ούτε και των υπολοίπων.

ΣΗΜΕΡΑ τιμούμε την εθνική αντίσταση, τους αγώνες για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Είναι οφειλόμενη τιμή σε όσους έπεσαν για την ελευθερία για την πατρίδα και την ανθρωπότητα.

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ τιμή στους πεσόντες υπέρ της ελευθερίας, του έπους του ΄40, είναι η εντατικοποίηση του αγώνα για άρση των κατοχικών δεδομένων στην Κύπρο. Για την πλήρη απελευθέρωση, χωρίς ουρές και υποσημειώσεις.