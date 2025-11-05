Μέχρι σήμερα ακούγαμε τους νυν κυβερνώντες να κατηγορούν τους προηγούμενους για πράγματα που έγιναν και πράγματα που δεν έγιναν. Ακόμα και τους προ-προηγούμενους. Κανένας όμως δεν ανέτρεξε αιώνες πριν για να δικαιολογήσει, λόγου χάρη, τη μη ύπαρξη μέσων συγκοινωνίας. Να μας πει -για παράδειγμα- πως «οι παππούδες σας πήγαιναν από τη μια πόλη στην άλλη με γαϊδούρια και χρειάζονταν μέρες για να το κάνουν. Ενώ εσείς, περιμένετε μια ώρα το λεωφορείο και αντί να είστε ευχαριστημένοι, σας φταίνε οι στάσεις που είναι ανάποδες και το κάθισμα που δεν σας χωράει». Ή, «τον καιρό του Ασκληπιού σου έκοβαν το πόδι, δεν σου έκαναν εγχείρηση, ενώ τώρα εσύ αναμένεις 17 ώρες στις Πρώτες Βοήθειες και το κάνεις θέμα».

Το πολύ πολύ η ευθύνη να έφτανε μέχρι τον Χριστόφια, ο οποίος μοιάζει να καθόρισε την ιστορία. Το ότι θα φτάναμε αισίως μέχρι την Αγία Ελένη για να δικαιολογήσουμε τα προβλήματα μας με το υδατικό, αποτελεί έκπληξη.

Η υπουργός Γεωργίας λοιπόν, εξαγγέλλοντας μέτρα για το υδατικό (από το ‘26 όμως θα τύχουν εφαρμογής) μας είπε πως η Κύπρος αντιμετωπίζει προβλήματα ξηρασίας από τον καιρό της Αγίας Ελένης. Κι όντως η Αγία Ελένη, σύμφωνα με τις γραφές και τους μύθους, ήρθε στην Κύπρο περνώντας για την Ιερουσαλήμ και εκπλάγηκε από το ξηρό τοπίο και τα φίδια, για αυτό έφερε τις γάτες για να φάνε τα φίδια. Η Αγία Ελένη όμως έζησε κάπου μεταξύ 248-328. Από τότε κύλησε πολύ νερό στα αυλάκι και πολλά αυλάκια, κυρίως τα τελευταία χρόνια, ξηράθηκαν. Γεγονός που ήταν προβλέψιμο. Οι επιστήμονες κτυπούσαν εδώ και χρόνια καμπάνες για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις που θα έχει στην κάθε χώρα. Η χώρα μας κατατάσσεται στις χώρες που θα ερημοποιηθούν. Ενδεχομένως να είναι αναπόφευκτο αλλά δεν κάθεσαι με σταυρωμένα χέρια περιμένοντας να πεθάνεις από τη δίψα και ελπίζοντας να έρθει ξανά η Αγία Ελένη να δώσει λύση.

Το να ανατρέχεις 19 αιώνες πριν για να δικαιολογήσεις μια κατάσταση που επικρατεί σήμερα, μάλλον δεν είναι πολύ σοφό. Το τι συνέβαινε πριν αιώνες, δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για το υδατικό πρόβλημα που έχουμε σήμερα.

Είναι τρομακτικό το ότι οι κυβερνώντες νοιώθουν τόσο καλά με τον εαυτό τους, πεπεισμένοι πως κάνουν μια χαρά τη δουλειά τους. Αυτό σημαίνει πως είμαστε χαμένοι. Η ξηρασία για αυτούς είναι μία συνθήκη που υπάρχει αιώνες τώρα, από τον καιρό της Αγίας Ελένης, άρα γιατί να πρέπει να είναι αλλιώς τα πράγματα σήμερα; Εξάλλου ήτανε λυμένο το υδατικό, μας είπαν. Κι ύστερα λύθηκε ξανά με τις μονάδες αφαλάτωσης που μας χάρισαν τα Εμιράτα. Εξάλλου μπορεί και να βρέξει.