Φαίνεται ότι όσα έγιναν στον Κραν Μοντάνα το 2017, θα μας απασχολούν για πολλά χρόνια ακόμα. Όχι γιατί υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο λόγος του ναυαγίου ήταν αυτός που προκαλεί πάντα τα ναυάγια στο Κυπριακό, δηλαδή η άρνηση της Τουρκίας να απαλλάξει την Κύπρο από την ομηρία της, αλλά επειδή οι Ελληνοκύπριοι είχαν και έχουν πολιτική ηγεσία κατώτερη των περιστάσεων.

Η οποία ηγεσία βγάζει συμπεράσματα και μολύνει την κοινή γνώμη, από όσα της λένε ξένοι προς την Κύπρο ή και οι ίδιοι οι Τούρκοι. Αυθαίρετα συμπεράσματα τα οποία χρησιμοποιούν για εσωτερική κατανάλωση, για να έχουν να λένε για πολιτικούς αντιπάλους τους, όπως στην περίπτωση για τον Νίκο Αναστασιάδη.

Ένας από τους πρωταγωνιστές εκείνων των ημερών, ο Άντρος Κυπριανού, ένιωσε την ανάγκη, όπως λέει, να εκδώσει ανακοίνωση προχτές για να επαναλάβει ξανά ότι δεν ευθύνεται η Τουρκία για το ναυάγιο αλλά ο Αναστασιάδης. Και πού το βασίζει αυτό; Στην ενημέρωση που είχε τότε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος δεν ήταν στις διαπραγματεύσεις, αλλά και από την Μογκερίνι η οποία ήταν παρούσα. Η οποία, όμως, επέστρεψε στις Βρυξέλλες και έλεγε «τα καλύτερα» (κατά τον Αναστασιάδη) για την πλευρά μας.

Κι αυτό αποδεικνύεται από το ότι έσπευσαν να της υποδείξουν ότι δεν είναι έτσι τα πράματα, ο Στυλιανίδης και ο Αβραμόπουλος, που είχαν πληροφόρηση από Τούρκους! Αν δεν έλεγε «τα καλύτερα» δεν θα είχαν ανάγκη να της υποδείξουν αυτοί κάτι άλλο. Η ουσία είναι ότι ούτε ο κ. Κυπριανού ικανοποιείται από την ενημέρωση που κάνει ο Ανδρέας Μαυρογιάννης ο οποίος βρισκόταν σε όλη τη διαπραγμάτευση και τον οποίο ο κ. Κυπριανού ήθελε να βγάλει Πρόεδρο!

Το κύριο επιχείρημα του κ. Κυπριανού είναι ότι στην έκθεσή του ο Γκουτέρες μετά το Κραν Μοντάνα έλεγε ότι «στις κατ’ ιδίαν και σε βάθος συζητήσεις που είχα με όλες ανεξαιρέτως τις εγγυήτριες δυνάμεις, διαπίστωσα ότι προσήλθαν με διάθεση να συνεργαστούν για να ξεπεραστούν οι διαφωνίες και να καταλήξουμε σε συμφωνία». Και το συμπέρασμα του Άντρου Κυπριανού είναι: «Δηλαδή ο Γκουτέρες λέει ότι η Τουρκία ήθελε να συνεργαστεί για να καταλήξουμε σε συμφωνία».

Ράβδος εν γωνία άρα βρέχει, δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι πάντα η Τουρκία παρουσιάζεται πρόθυμη και πάντα στις εκθέσεις του ο Γκουτέρες δηλώνει ότι είναι ενθαρρυμένος από την προθυμία των εγγυητριών δυνάμεων. Το ερώτημα είναι τι έκανε η Τουρκία, δια του Τσαβούσογλου, όταν έφτασε η ώρα της κρίσεως. Τα είπε κουκιά καθαρισμένα ο Ανδρέας Μαυρογιάννης και το (ξανα) γράψαμε χθες. Πως όταν στο περιβόητο δείπνο ο Γκουτέρες άρχισε να μιλά για κατάργηση των Εγγυήσεων πετάχτηκε ο Τσαβούσογλου και του είπε ότι δεν δέχεται. «Και πρόσθεσε», όπως λέει ο Μαυρογιάννης, «πώς τα στρατεύματα που θα μείνουν, θα πρέπει να μείνουν για πάντα. Αυτό οδήγησε στην κατάρρευση».

Εμείς, λοιπόν, πιστεύουμε αυτό που λέει ο Μαυρογιάννης (τα ίδια λένε και τα πρακτικά των συνομιλιών που αποκαλύψαμε το 2021) και όχι αυτό που λένε οι Τούρκοι, οι Εγγλέζοι, ο Τσίπρας (που ο υπουργός του ο οποίος ήταν στις διαπραγματεύσεις, λέει άλλα) ή οποιασδήποτε άλλος.

Αν πιστώνεται κάτι στον Νίκο Αναστασιάδη και στον Ανδρέα Μαυρογιάννη είναι ότι για πρώτη φορά στη μακρά ιστορία των συνομιλιών, πέτυχαν να συζητηθεί από την Τουρκία ενώπιον του Γενικού Γραμματέα το κεφάλαιο των εγγυήσεων και του κατοχικού στρατού. Και όταν ήρθε αυτό στο τραπέζι η Τουρκία αναγκάστηκε να αποκαλύψει τις πραγματικές της θέσεις. Που ισχύουν και σήμερα και τις ακούμε να επαναλαμβάνονται και από τον Τουφάν Ερχιουρμάν, τον στενό ιδεολογικό συνεργάτη του κ. Κυπριανού.

«Κατηγορώ τον κ. Αναστασιάδη ότι στο Κραν Μοντανά, με τους χειρισμούς και την πολιτική του στάση, αντί να τη δυσκολέψει (την Τουρκία), τη διευκόλυνε να αποενοχοποιηθεί στα μάτια της διεθνούς κοινότητας», λέει ο κ. Κυπριανού και μαζί του μια μεγάλη χορωδία ζηλωτών. Προσωπικά, κατηγορώ όλη την πολιτική – κομματική ηγεσία, με λίγες εξαιρέσεις, ότι διαχρονικά διευκολύνουν την Τουρκία και την αποενοχοποιούν και έχουν πείσει τη διεθνή κοινότητα ότι στην Κύπρο το πρόβλημα δεν είναι η κατοχή από ξένη χώρα, αλλά η ασυνεννοησία μεταξύ δύο κοινοτήτων.

Όταν η πολιτική ηγεσία μας αδυνατεί να αντιληφθεί (ή δεν την ενδιαφέρει) ότι η Τουρκία θέλει «να συνεργαστεί για να καταλήξουμε σε συμφωνία», μόνο αν συμφωνήσουμε ότι ο κατοχικός στρατός δεν θα αποχωρήσει ποτέ, τι άλλο να συζητούμε; Η ιστορία θα είναι αμείλικτη μαζί τους.



> Η φωτογραφία από την αναχώρηση για το Κραν Μοντάνα.