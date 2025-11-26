Το χούι και τα ψέματα δεν κρύβονται. Η Μιράντα Ξαγά, οικονομολόγος, πρώην στέλεχος του ΔΝΤ, έγραψε στο Facebook, με αφορμή το πολύ-διαφημιζόμενο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τον καβαφικό τίτλο «Ιθάκη». Και σημειώνει τα εξής:

«Διαβάζω στην “Καθημερινή” σήμερα ότι ο Τσίπρας αναφέρεται στο “Πλωτό κέντρο επανυγροποίησης” του φυσικού αερίου της Αλεξανδρούπολης.

Κάποιος να του εξηγήσει ότι είναι πλωτό κέντρο επαναεροποίησης, όχι επανυγροποίησης Φ.Α.

Το Φ.Α. μεταφέρεται σε υγρή μορφή με πλοία, και στη συνέχεια επαναεροποιείται για να μεταφερθεί στην κατανάλωση μέσω αγωγών».

Η ημιμάθεια δεν κρύβεται…

Να, όμως, ακόμα ένα εύστοχο από τον επιχειρηματία κ. Αρίστο Δοξιάδη. Και αυτό στο Facebook, όπου το βιβλίο του Τσίπρα έχει δόξες λαμπρές. Το χιούμορ του Έλληνα, σκίζει:

«Αυτός που έγραψε το ΙΘΑΚΗ είναι σατιρική ιδιοφυία.

Έγραψε έναν κωμικό πολιτικό μύθο και μετά έπεισε τον Τσίπρα να το διαβάσει σαν σοβαρή πολιτική αφήγηση.

Ο Αλέξης, που είχε πάρει στα σοβαρά τον Γιάνη και τη Ζωή και τον Πάνο Καμμένο, πείστηκε και το παρουσίασε σαν αυτοβιογραφία για να βελτιώσει την εικόνα του.

Σήμερα γελάει και το παρδαλό κατσίκι.

Η ΙΘΑΚΗ θα μείνει στην ιστορία της λογοτεχνίας, όπως τα «Ταξίδια του Γκιούλιβερ”!.

Εν τω μεταξύ, έχουμε και νέο entry, όπως λέμε εμείς, οι απεχθείς αγγλόφιλοι*.

Μας έρχεται από τον υπουργό Υγείας της Ελλάδος, και φανατικό βιβλιόφιλο Άδωνι Γεωργιάδη. «Ο Αλέξης Τσίπρας μου έστειλε ως δώρο το βιβλίο του “Ιθάκη” με προσωπική αφιέρωση και τον ευχαριστώ. Ως γνήσιος βιβλιοπώλης και εγώ θα του στείλω το νέο δικό μου βιβλίο: “Ρώμη”».

Πράγματι, πριν μπει στην πολιτική, ο Άδωνις ήταν από τους πρώτους που πωλούσε βιβλία από την τηλεόραση. Η οικογένειά του έχει παράδοση στο βιβλίο, οπότε δεν μπορεί να πει κανείς ότι …τυχάρπαστος.

Το ό,τι όμως, επωφελήθηκε από την προβολή της μεγάλης οθόνης, προκειμένου να μπει στην πολιτική, είναι γεγονός.

Τον αντέγραψε, κατά το χείριστο όμως και ο Κυριάκος Βελόπουλος, που, επίσης, πουλάει βιβλία από την τηλεόραση. Πρόσφατα, υπερέβη τα όρια, και διαλαλούσε «Πάρτε κόσμε. Έχω βιβλίο με τις επιστολές που έγραψε ο Ιησούς Χριστός!». Δεν μας είπε και που το βρήκε, αλλά απ’ ό,τι μαθαίνω, πούλησε γερά.

Ποιοι το αγόρασαν; Μα, αυτοί που τον ψήφισαν μετά. Τι νομίζατε δηλαδή; Ό,τι θαμπώθηκαν από την πολιτική του μεγαλοσύνη;

Υστερόγραφο. Προβοκατόρικο και … επαναστατικό: Ελάτε και εσείς στο κίνημα «Μαυρίστε την Black Friday». Ξεκολλήστε από τη μανία και την τρέλα του πραγματικά άσκοπου και υπερβολικού μας καταναλωτισμού. Συνήθως, όσα βγαίνουν στα ξεπουλήματα ιδίως αυτήν την ημέρα, είναι ως επί το πλείστον, μη αναγκαία.

Με μία μόνο εξαίρεση για μένα. Πήρα μία ετήσια συνδρομή από το medici.tv στο Facebook, σε τιμή ευκαιρίας €4,12 τον μήνα για έναν χρόνο. Είναι μία από τις καλύτερες πλατφόρμες κλασσικής μουσικής, με χιλιάδες (πραγματικά) κονσέρτα, όπερες, μπαλέτα και πολλά ακόμα. €4,12 στην Αθήνα, παίρνεις δύο φραπέδες την ημέρα. Που και αυτό συμφέρει όμως. Κάθε τι, έχει την αξία του.