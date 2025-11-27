Ας κρατήσουν οι χοροί… κατά που έλεγε ο αείμνηστος Νιόνιος. Τελικά ο Σάββας Αγγελίδης δεήθηκε να μιλήσει. Τρεισήμισι μέρες μετά που έσκασε η βόμβα ότι είχε υποβάλει παραίτηση, έλυσε τη σιωπή του. Τρεισήμισι μέρες κατά τις οποίες η περιρρέουσα ατμόσφαιρα είχε πνιγεί από τη συσσωρευμένη μπόχα. Μια από τα όσα λέγονταν περί διαφθοράς στην Αστυνομία. Μια για όσα αφέθηκαν να εννοούνται για την Αρχή κατά της Διαφθοράς. Μια για τα όσα ειπώθηκαν περί απειλών που δεχόταν ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας μέσα από τις Φυλακές. Πώς να μην ενθουσιαστούμε από την βαρύγδουπη δήλωση…

Όταν, μάλιστα, διαβάσαμε και το περιεχόμενο της, δεν αποφύγαμε το συγκλονισμό. Ήθελε από καιρό είπε ο κ. Σάββας Αγγελίδης να παραιτηθεί. Δεν το έκανε όμως. Υπερίσχυσε η αντίδραση και οι ανησυχίες των συνεργατών του στη Νομική Υπηρεσία για τη συλλογική τους ευθύνη «έναντι του δημοσίου συμφέροντος και του τόπου».

Η απόλυτη έννοια της αυταπάρνησης. Της αφοσίωσης στο καθήκον. Η αποθέωση της αφιλαυτίας. Ακόμη και τις προηγούμενες μέρες κατά τις οποίες όλες οι προαναφερθείσες αξίες πήγαν να κλονιστούν (διότι και ο Σάββας άνθρωπος είναι) εμφανίστηκαν ισχυροί στυλοβάτες. Ο ίδιος ο Πρόεδρος και δύο υπουργοί του (Άμυνας και Εσωτερικών). Δεν χρειάστηκαν περισσότερες από δύο συναντήσεις (η μια κοινή όλων) για να επαναφορτίσουν τις μπαταρίες των αξιών αυτών και να πεισθεί ο ΒΓΕ να παραμείνει στο αξίωμά του.

Βεβαίως, χθες, ο Βασίλης Πάλμας μας είπε ότι στη συνάντηση με τον ΒΓΕ έγινε απλώς, μια φιλική κουβέντα. Επειδή είναι φίλοι από παλιά, αντάλλαξαν απόψεις για θέματα που αφορούν την Εισαγγελία. Τίποτα περί παραίτησης και προσπάθειας να τον μεταπείσουν επειδή τον θεωρούν αναντικατάστατο! Ότι συνέπεσε εκείνη η συνάντηση των 4 να γίνει μερικές μέρες μετά την πρώτη συνάντηση Προέδρου-Αγγελίδη ήταν απλώς μια διαβολική συγκυρία!

Πληροφορίες της στήλης αναφέρουν ότι το Netflix παρακολουθεί την υπόθεση και μελετά το ενδεχόμενο ταινίας με τίτλο «Ο σκληροτράχηλος Εισαγγελέας». Συγχωρείστε το σαρκαστικό ύφος της στήλης αγαπητοί αναγνώστες αλλά θα επαναλάβουμε πως αν συνεχίσουμε να λαμβάνουμε απολύτως σοβαρά όσα τραγελαφικά συμβαίνουν στο χώρο της πολιτικής, τότε κινδυνεύει σοβαρά η υγείας μας.

Παρά τη διαφαινόμενη απειλή, ωστόσο, οφείλουμε να ασχοληθούμε και με τη σοβαρή (ναι υπάρχει και τέτοια) πτυχή της υπόθεσης. Αλήθεια, κύριε Αγγελίδη, αφού ποτέ δεν υπέβαλες παραίτηση, γιατί περίμενες τρεισήμισι μέρες να μας το πεις; Τι σε εμπόδιζε να το πράξεις από την ίδια μέρα; Η είδηση έγινε γνωστή ξημερώματα Κυριακής. Γιατί δεν το διέψευσες αμέσως; Και άντε την πρώτη μέρα ήταν Κυριακή. Ημέρα ξεκούρασης. Ας την πάρει το ποτάμι. Την Δευτέρα όμως; Την Τρίτη;

Επέτρεψες επί τρεισήμισι μέρες να διασύρεται η Αστυνομία με όσα κυκλοφορούσαν περί διαφθοράς στις τάξεις της. Επέτρεψες επί τρεισήμισι μέρες να εκτείθεται η Νομική Υπηρεσία με όσα γράφονταν και έδειχναν τον πλέον αρμόδιο θεσμό να αδυνατεί να ελέγξει την κατάσταση που προκαλούν κατάδικοι και διεφθαρμένοι. Επέτρεψες επί τρεισήμισι μέρες να στοχοποιείται η Αρχή κατά της Διαφθοράς και να εμφανίζεται ότι εξυπηρετεί σκοπιμότητες.

Είναι αυτή σοβαρότητα που αρμόζει σε έναν ύψιστο θεσμό; Είναι αυτή υπευθυνότητα που πρέπει να επιδεικνύει ένας ανώτατος αξιωματούχος; Οι πολίτες μπορούν να κρίνουν. Είναι όμως, σίγουρα θλιβερό.

Υπάρχει και δεύτερο σκέλος. Εξίσου σοβαρό. Που εκθέτει κι αυτό ανεπανόρθωτα τον κ. Αγγελίδη. Η επίθεση κατά της Αρχής κατά της Διαφθοράς. Με μια στάση του τύπου «δεν πρέπει να πω αλλά δεν αντέχω να μην πω», προέβη σε μομφή κατά της Αρχής. Από τη μια είπε -ορθώς- ότι δεν του επιτρέπεται ως ελεγχόμενος να σχολιάσει ζητήματα επί της διαδικασίας και της ουσίας των υποθέσεων που τον αφορούν. Από την άλλη, όμως, τόνισε ότι η ανοχή, που εκ της θέσεως του οφείλει να επιδείξει ως προς τη μη ολοκλήρωση εντός εύλογου χρόνου των ερευνών, «δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αποδοχή μιας κατάστασης που υπονομεύει τα θεμέλια του κράτους δικαίου».

Βολές από ένα θεσμό εναντίον άλλου. Στα όρια της ανάρμοστης συμπεριφοράς μπορεί να θεωρήσουν κάποιοι κύριε Αγγελίδη μου. Είναι, ωστόσο, κι αυτή η κορυφαία πρόκληση στις βολές του ΒΓΕ, που πώς να την προσπεράσει κάποιος.

Επικρίνει την Αρχή ότι αφήνει υποθέσεις στις οποίες έχει καταγγελθεί να εκκρεμούν για χρόνια και αυτό υπονομεύει τα θεμέλια του κράτους δικαίου! Θου, Κύριε, φυλακήν τω στόματί μου… Τολμάς εσύ κύριε Αγγελίδη να μιλάς για υποθέσεις που εκκρεμούν για χρόνια; Όταν η κοινωνία ασθμαίνοντας αναμένει για χρόνια να δει φως σε ένα σωρό σοβαρές υποθέσεις; Τι να πρωτοθυμηθεί κάποιος; Τα χρυσά διαβατήρια; Τις υποθέσεις του Συνεργατισμού; Τις καταγγελίες κατά του Κούμα; Έλεος επιτέλους!

Δυστυχώς, η ευκαιρία χάθηκε. Να απαλλασσόταν η ΝΥ από κάποιον, τον οποίο μεγάλη μερίδα της κοινωνίας δεν αντικρίζει με ικανοποίηση. Δυστυχώς, κύριε Αγγελίδη, ούτε καν η υπόδειξη του ΕΔΑΔ στην υπόθεση καταγγελίας βιασμού γυναίκας δεν στάθηκε ικανή να σου δείξει τον μονόδρομο που πρέπει να ακολουθήσεις.

Δυστυχώς, αγαπητέ και αείμνηστε Νιόνιο, οι χοροί δεν μπορούν να κρατήσουν όσο συνεχίζονται οι ιλαροτραγωδίες…