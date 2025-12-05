ΣΑΦΩΣ και δεν μπορούν να υπάρχουν εσαεί προνόμια για πρώην πολιτειακούς αξιωματούχους. Δεν μπορεί στην εποχή μας, το κράτος να χρηματοδοτεί με επιδόματα πρώην αξιωματούχους. Και αναφερόμαστε στα ζητήματα, που αφορούν τη χρήση κρατικού οχήματος και το επίδομα γραμματέως. Υπάρχει, παράλληλα, το ζήτημα με την αστυνομική φρούρηση.

ΤΟ θέμα αυτό επανήλθε, για μια ακόμη φορά στη δημόσια σφαίρα, με αφορμή τη συζήτηση προτάσεων Νόμου. Οι προτάσεις κατατέθηκαν από την Αννίτα Δημητρίου, τον Σταύρο Παπαδούρη και την Αλεξάνδρα Ατταλίδου, ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Θεσμών. Από τη συζήτηση είναι σαφές πως διαμορφώνεται μια τάση να περιορισθούν τα προνόμια αυτά.

ΜΕ βάση τις συζητήσεις, φαίνεται να κερδίζει έδαφος η θέση πως, οι αποχωρήσαντες ύπατοι αξιωματούχοι, θα μπορούν να έχουν δικαίωμα χρήσης υπηρεσιακού οχήματος μόνο για περίοδο πέντε χρόνων. Συζητείται, ακόμη, να υπάρχει χρονικός περιορισμός για γραμματειακές υπηρεσίες, οι οποίες δεν θα παρέχονται από δημόσιους υπαλλήλους (γίνεται λόγος για αγορά υπηρεσιών). Παράλληλα, θα πρέπει να αξιολογείται η αναγκαιότητα για φρούρηση των πρώην αξιωματούχων. Να υπάρχει, δηλαδή, αστυνομική συνοδεία και φρούρηση, με βάση τι θα αποφανθεί η Αστυνομία. Περαιτέρω, στη λίστα των προνομίων υπάρχει, όπως είναι γνωστό και η χρήση και συντήρηση οχημάτων, που επίσης θα πρέπει αυτό το δικαίωμα να έχει ημερομηνία λήξης.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως ναι μεν υπάρχει εκτίμηση προς τα πρόσωπα όλων όσων έχουν προσφέρει προς το κράτος και τη χώρα εν γένει, ωστόσο, είναι προφανές πως δεν μπορούν να έχουν εσαεί προνόμια, τα οποία κάποιοι χαρακτηρίζουν υπέρ-προνόμια. Θεωρούμε πως ούτε οι ίδιοι οι πρώην ύπατοι αξιωματούχοι θα πρέπει να έχουν πρόβλημα με τον περιορισμό των υπηρεσιών και των διευκολύνσεων που τυγχάνουν σήμερα. Κι αυτό γιατί υπάρχει προδήλως και το στοιχείο της υπερβολής. Σε άλλες περιόδους θα μπορούσε αυτή η πρακτική να λειτουργούσε χωρίς να αποτελεί σημείο συζήτησης. Σήμερα είναι σαφές πως, με βάση και τα κοινωνικά δεδομένα, αυτά τα προνόμια δεν μπορούν να συνεχισθούν.

ΤΙ πρέπει να γίνει; Η παρούσα Βουλή να προχωρήσει διά απόφασής της να θέσει το όλο ζήτημα σε μια άλλη βάση. Περιορίζοντας τα προνόμια, που παρέχονται σε πρώην αξιωματούχους του κράτους.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ είναι της Βουλής, η μπάλα βρίσκεται στους βουλευτές!