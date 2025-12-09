Ο ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ του Υπουργικού Συμβουλίου είναι υπόθεση του εκάστοτε Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτός αποφασίζει και για τα πρόσωπα και για τον χρόνο που θα προχωρήσει στην αλλαγή μελών του Υπουργικού, τα οποία είναι επιφορτισμένα να υλοποιούν το κυβερνητικό πρόγραμμα. Το κυβερνητικό πρόγραμμα, εν πολλοίς, του Προέδρου της Δημοκρατίας.

ΟΙ αλλαγές μελών του Υπουργικού, ο ανασχηματισμός, ενδιαφέρει τους πολίτες για μια σειρά λόγους. Πέραν του ότι έχει ενδιαφέρον, για το ποιοι φεύγουν και ποιοι έρχονται, επιπροσθέτως εκείνο που προέχει πάντα για τους πολίτες είναι να παράγεται κυβερνητικό έργο και να είναι προς όφελος της κοινωνίας, της χώρας.

ΑΥΤΟΣ, πιστεύουμε, είναι και ο στόχος του εκάστοτε Προέδρου και Κυβέρνησης. Ο βαθμός ικανοποίησης προφανώς και καθορίζεται από την αντίδραση των πολιτών. Αυτοί βαθμολογούν και κρίνουν κατά πόσο η κυβερνητική πολιτική αποδίδει.

ΧΘΕΣ ανέλαβαν καθήκοντα οι νέοι υπουργοί, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι και με ένα επιπρόσθετο καθήκον. Να φέρουν εις πέρας την κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που χρονικά τοποθετείται το πρώτο εξάμηνο του 2026. Σε λίγες, δηλαδή, ημέρες. Σε ό,τι αφορά την Προεδρία μας στην Ε.Ε., πρέπει να σημειωθεί ότι το κράτος έχει προετοιμασθεί και είναι έτοιμο να διαχειριστεί όλα τα θέματα, τα οποία είτε είναι στην ατζέντα είτε θα προκύψουν στη διάρκεια της εξάμηνης Προεδρίας μας.

ΤΑ νέα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, έχοντας προφανώς τη βοήθεια και των παλαιότερων, θα πρέπει να κινηθούν και να προσαρμοσθούν αμέσως στα καθήκοντά τους. Δεν μπορούν, λόγω και της Προεδρίας στην Ε.Ε., να έχουν περίοδο προσαρμογής. Θα πρέπει αμέσως να… πέσουν στα βαθιά και να αρχίσουν δουλειά. Ειδικά το πρώτο εξάμηνο του 2026 θα είναι όλα πολύ πιεστικά, λόγω και των βουλευτικών εκλογών, αν και η Κυβέρνηση δεν εμπλέκεται.

ΟΙ υπουργοί, νέοι και παλιοί, κρίνονται από το έργο τους. Όλα είναι μετρήσιμα. Ακόμη και σε περιόδους ισοπεδωτικής κριτικής διά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πολίτες θέλουν αποτέλεσμα, αυτό είναι γι’ αυτούς που έχει σημασία.

ΟΠΩΣ ανέφερε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, προσφωνώντας τους νέους υπουργούς, στη διάρκεια της τελετής στο Προεδρικό, «καθημερινός κριτής μας είναι ο κυπριακός λαός. Πυξίδα μας είναι το Σύνταγμα, οι νόμοι και οι ευρωπαϊκές και διεθνείς μας υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όλοι είμαστε υπόλογοι στον κυπριακό λαό και σε κανέναν άλλον».