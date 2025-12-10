Πίσω από κάθε απόφαση, διορισμό, τοποθέτηση κρύβεται η ακροδεξιά! Αυτή είναι βολική εξιστόρηση, μια μάχη φαντασμάτων. Ωστόσο, το ΕΛΑΜ, ενισχύεται γιατί η κανονικοποίησ;h του ξεκίνησε από τη Βουλή και από κόμματα. Η συζήτηση, που πυροδότησε ο ανασχηματισμός της Kυβέρνησης, χάνεται στις προσπάθειες κομμάτων, να κατασκευάσουν μια άλλη πραγματικότητα.

Η εικόνα που διαμορφώνεται με τα πρόσωπα που έχουν διοριστεί είναι, στην πραγματικότητα, ότι ενισχύονται πυλώνες στήριξης της Kυβέρνησης, με τόνο περισσότερο στην κεντροδεξιά. Είναι σαφές πως ενισχύεται το κεντροδεξιό χρώμα στο Yπουργικό, με ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ, αλλά κάποιων η βελόνα κόλλησε στην ακροδεξιά. Περίπου ότι μπήκε από το παράθυρο στην Kυβέρνηση το ΕΛΑΜ. Επιπροσθέτως, έγινε θέμα γιατί στην τελετή διαβεβαίωσης των νέων υπουργών, στο Προεδρικό, παρέστη και εκπρόσωπος του ΕΛΑΜ. Στην τελετή προσκλήθηκαν όλα τα κόμματα. Ήταν και ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ, Μάριος Καρογιάν ενώ οι υπόλοιποι επέλεξαν να μην παραστούν. Δεν έπρεπε να προσκληθεί το ΕΛΑΜ; Να το συζητήσουμε. Πέραν του πρωτοκόλλου, που ακολουθείται για τα κοινοβουλευτικά κόμματα, σαφώς και η πολιτική της απομόνωσης, δημιουργεί πίεση, φτάνει να αναδεικνύονται οι κίνδυνοι από την ενίσχυση του σχηματισμού αυτού.

Στη Βουλή, όμως, συζητούν μαζί με το ΕΛΑΜ και ενίοτε ψηφίζουν και μαζί. Συμμετέχει και στο Εθνικό Συμβούλιο. Αυτός, δηλαδή, που κάθεται στο Εθνικό Συμβούλιο δίπλα στον Χρίστο Χρίστου πρέπει να κατηγορηθεί; Να αλλάξει θέση; Είναι αναγνώριση και κανονικοποίηση του κόμματος αυτού; Ασφαλώς όχι. Η ακροδεξιά πολεμείται με πολιτικούς όρους και απομονώνεται με πολιτικές, που προσφέρουν λύσεις και διεξόδους. Και πρέπει να απασχολήσει το γεγονός πως όσο απαξιώνονται τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου τόσο ενισχύεται η ακροδεξιά. Κι αυτό κι αν είναι ανησυχητικό. Ένας λαός που λόγω της ακροδεξιάς βιώνει εδώ και πενήντα ένα χρόνια κατοχή δεν μπορεί -φευ- να στρέφεται πολιτικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Πέραν όλων αυτών, είναι -όπως μάθαμε- και το γεγονός ότι η… διεθνής κοινότητα ανησυχεί επειδή σε μια κρίσιμη φάση του Κυπριακού, λαμβάνει «λανθασμένα μηνύματα». Και γιατί δεν κοιμούνται τα βράδια οι της διεθνούς κοινότητας; Επειδή διορίσθηκε ο Κωνσταντίνος Φυτιρής υπουργός!

Επειδή προφανώς δεν μπορούσε να ταυτοποιηθεί ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως με το ΕΛΑΜ, επιστρατεύονται άλλα. Είναι, αναφέρεται, πρόβλημα (!) οι θέσεις του νέου υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κωνσταντίνου Φυτιρή στο κυπριακό πρόβλημα. Κι αυτό γιατί, ως γνωστό, στο μυαλό των άμυαλων, ο εκάστοτε υπουργός Δικαιοσύνης, συζητά συχνά πυκνά με ξένους συνομιλητές του, τον αρχηγό της Αστυνομίας, Θεμιστοκλή Αρναούτη, τον επικεφαλής των Φυλακών, κι άλλους, το Κυπριακό. Αυτός είναι ο αρμόδιος για το Κυπριακό; Είναι σαφές πως ο Κωνσταντίνος Φυτιρής θα κριθεί στο πεδίο, από τη διαχείρισή του στο χαρτοφυλάκιο, που έχει αναλάβει. Ένα κρίσιμο χαρτοφυλάκιο, που χρειάζονται δράσεις και αποτελεσματικότητα. Δεν θα κριθεί από το εάν είναι ή όχι οπαδός της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Άλλωστε, ενδέχεται να υπάρχουν κι άλλα μέλη της Κυβέρνησης που δεν υποστηρίζουν ΔΔΟ.

⦁ Με αφορμή να αναφέρουμε ότι με όλα αυτά που λέγονται και γράφονται, η μνήμη ξεθωριάζει. Ξεχνούν προφανώς τις συνεργασίες των «δημοκρατικών πατριωτικών δυνάμεων», με ετερόκλητες θέσεις στο Κυπριακό. Για την εξουσία και την καρέκλα.

Το ζητούμενο, όχι τώρα με τον ανασχηματισμό, αλλά έκπαλαι, είναι το αποτέλεσμα. Η κοινωνία περιμένει από τον Κωνσταντίνο Φυτιρή ασφάλεια κόντρα στην ανασφάλεια, που αισθάνεται. Αναμένει από τον Νεόφυτο Χαραλαμπίδη, μεταξύ άλλων, βελτίωση και ενίσχυση του ΓεΣΥ. Από τον Μαρίνο Μουσιούττα «ΑΤΑ για όλους» και κατώτατο μισθό. Από τον Μιχάλη Δαμιανό φθηνότερο ρεύμα, φυσικό αέριο, από την Κλέα Παπαέλληνα επίλυση προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν συμπολίτες μας.