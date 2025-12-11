Ο Γενικός Ελεγκτής… ντύθηκε «πελλομαλού»! Αυτό υποστήριζε επανειλημμένα η κ. Νικολέτα Τσικκίνη, γραμματέας της Επαρχιακής Ομάδας Λεμεσού του κινήματος «Άλμα» και εκπρόσωπός του στο EDP, την πολιτική ομάδα των Ευρωπαίων Δημοκρατών. Αναφερόταν στη γνωστή πλέον φωτογραφία του Ανδρέα Παπακωνσταντίνου, ο οποίος, μεταμφιεσμένος με περούκα, γυαλιά και καπέλο, επιβιβάστηκε σε λεωφορείο στο πλαίσιο των ελέγχων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την ετοιμασία έκθεσης, αναφορικά με τις δημόσιες μεταφορές.

«Ντύθηκε πελλομαλού για να κάνει τον γενικό… υποστηρικτή», δήλωνε η κ. Τσικκίνη. «Διώξαμε τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη για ανάρμοστη συμπεριφορά και διορίσαμε την πελλομαλού. Αυτή είναι η κατάντια της Ελεγκτικής Υπηρεσίας».

Η ανάρτησή της αποτέλεσε την αφετηρία ενός ζητήματος που πήρε διαστάσεις. Και μέσα από αυτό αναδύονται σοβαρά και ανησυχητικά ερωτήματα για τον δημόσιο βίο.

Έχουμε αντιληφθεί άραγε πού έχει φτάσει ο δημόσιος βίος στην Κύπρο και προς τα πού οδεύει; Ναι, η μεταμφίεση του Γενικού Ελεγκτή ήταν αστεία- όλοι γελάσαμε βλέποντας τη φωτογραφία με την περούκα και τα γυαλιά. Ίσως να γέλασε και ο ίδιος με τον εαυτό του. Δεν γνωρίζουμε εάν η υπό κάλυψη παρατήρηση αποτελεί συνηθισμένη πρακτική της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Προφανώς όμως, αφού η φωτογραφία αρχειοθετήθηκε στον σχετικό φάκελο κατά την προετοιμασία μιας έκθεσης, δεν φαίνεται να είναι κάτι τόσο πρωτοφανές.

Πέρα όμως από την αστεία πλευρά, εγείρονται σοβαρά ζητήματα.

Πώς διέρρευσε η φωτογραφία; Πώς μια φωτογραφία που αποτελεί αρχειακό υλικό της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διέρρευσε και κατέληξε στα χέρια της συγκεκριμένης κυρίας, για να κάνει τα… σόου της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;

Διότι το θέμα δεν ξεκίνησε από δημοσιογραφική διερεύνηση, αλλά από την προσωπική της ανάρτηση. Και μάλιστα από άτομο που είναι στέλεχος κόμματος και αύριο θα ζητά την ψήφο των πολιτών για να εισέλθει στη Βουλή.

Το πραγματικό σκάνδαλο δεν είναι ότι ο Ανδρέας Παπακωνσταντίνου φόρεσε περούκα και γυαλιά και επιβιβάστηκε σε λεωφορείο. Το σκάνδαλο είναι η διαρροή.

Είναι προφανές ότι η φωτογραφία διέρρευσε εκ των έσω. Από κάποιον που είχε πρόσβαση στον φάκελο. Το ζήτημα δεν είναι μόνο αν το έκανε για να εκθέσει τον νέο Γενικό Ελεγκτή. Το βασικό ερώτημα είναι: Η διαρροή έγινε απευθείας στην κ. Τσικκίνη; Και αν ναι, για ποιο λόγο;

Υπάρχει σχέση της υπόθεσης με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη και τις διασυνδέσεις που -ανθρώπινα κατανοητό- διατηρεί με λειτουργούς της Υπηρεσίας; Ή πρέπει να δεχτούμε ότι η κ. Τσικκίνη, με τη γνωστή της διαδικτυακή δράση, εξέφρασε απλώς τις προσωπικές της απόψεις; Θυμίζει λίγο την περίπτωση Ανδρέα Χασαπόπουλου η όλη ιστορία.

Η βουλευτής Ειρήνη Χαραλαμπίδου έγραψε σε ανάρτησή της το εξής:

«Σκεφτείτε τον σάλο που θα ξέσπαζε αν ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης αποφάσιζε να συμμετάσχει σε undercover mission ως Γενικός Ελεγκτής. Όταν μου έδειξε η Αλεξάνδρα Ατταλίδου τη φωτογραφία πριν βγούμε στον αέρα στον Άλφα, νόμιζα πως ήταν ΑΙ. Και νομίζω και εκείνη το ίδιο, μέχρι που διάβασε το κείμενο. Προφανώς ήθελε ο Γενικός Ελεγκτής να δώσει το καλό παράδειγμα στους υφισταμένους του. Αναμένουμε την έκθεση».

Η κ. Χαραλαμπίδου έχει δίκιο: και ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης θα γινόταν αντικείμενο χλευασμού. Ίσως και μεγαλύτερου. Αλλά αυτό δεν αλλάζει την ουσία. Αν στη φωτογραφία ήταν ο προηγούμενος Ελεγκτής, η κριτική θα ήταν η ίδια.

Και σίγουρα το ενδεχόμενο μεγαλύτερου χλευασμού που θα τύγχανε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για στελέχη του στενού κομματικού του περιβάλλοντος ώστε να προβαίνουν σε χυδαίες και προσβλητικές αναρτήσεις εναντίον του νυν Γενικού Ελεγκτή.

Η κ. Τσικκίνη είναι μέλος του κινήματος Άλμα. Θα είναι υποψήφια βουλευτής. Αν αυτό είναι το επίπεδο στο οποίο οδηγείται ο δημόσιος λόγος, τότε έχουμε σοβαρό πρόβλημα.

Αν τα νέα πολιτικά κινήματα φέρνουν αυτά τα ήθη -να παρουσιάζουν έναν δημόσιο λειτουργό ως «πελλομαλού» και «γενικό υποστηρικτή»- τότε κάτι πάει πραγματικά στραβά. Άλλο η κριτική σε εκθέσεις και ευρήματα του Γενικού Ελεγκτή.

Και εντελώς άλλο η χυδαιότητα, η στοχοποίηση και ο διαδικτυακός χουλιγκανισμός.

Ο δημόσιος βίος δεν πρέπει να καταντήσει αυτό το θέαμα και έχουμε ευθύνη όλοι για αυτό.