ΤΟ στεγαστικό είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της εποχής μας. Πολύ ψηλές είναι οι τιμές για αγορά ιδιόκτητου σπιτιού ή διαμερίσματος. Δύσκολα μια μεσαία οικογένεια μπορεί να αγοράσει ιδιόκτητη στέγη. Πρόβλημα παραμένει και το θέμα του ενοικίου, που είναι στα ύψη ενώ υπάρχουν και περιοχές, όπως η Λεμεσός, που είναι απαγορευτικό για μια μεγάλη μερίδα των πολιτών να ενοικιάσει.



ΤΟ πρόβλημα δεν είναι σημερινό. Δεν είναι καθόλου απλό. Είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, οικονομικών και κοινωνικών. Είναι, όμως, σαφές, πως είναι υπαρκτό, πιεστικό και αναζητεί εδώ και πολλά χρόνια λύση.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ θέλοντας να αντιμετωπίσει το πρόβλημα τούτο, έχει προβεί αυτές τις ημέρες, σε μια σειρά εξαγγελίες μέτρων. Θα προχωρήσει, όπως αναφέρεται, στην κατασκευή διαμερισμάτων, τα οποία θα ενοικιάζονται έναντι προσιτού ποσού, κυρίως σε νέες οικογένειες και μονήρη άτομα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξαγγέλλοντας το συγκεκριμένο πρόγραμμα έκανε λόγο για 500 οικιστικές μονάδες που θα κοστίζουν, κατά μέσον όρο, €154.000. Το κόστος προκύπτει από τη δαπάνη κατασκευής, την οποία ο Πρόεδρος καθόρισε στα €70 εκατ. και τα €7 εκατ. που αφορά το κόστος της κρατικής γης επί της οποίας θα ανεγερθούν οι οικιστικές μονάδες.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως τα μέτρα αυτά, που έχουν προ ημερών ανακοινωθεί, είναι ενισχυτικά και συμπληρωματικά στα όσα ήδη υλοποιούνται με στόχο την απάμβλυνση του στεγαστικού προβλήματος.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για ένα κοινωνικό πρόβλημα, που χρονίζει και για χρόνια είχε αφεθεί χωρίς να αντιμετωπίζεται. Ένα πρόβλημα, που επειδή ακριβώς δεν αντιμετωπίσθηκε, γιγαντώθηκε.

ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ, συνεπώς, να αναφέρουμε πως εκτός από τις πρόσφατες ανακοινώσεις, που κρίνονται εν πολλοίς θετικές, υιοθετήθηκαν κι άλλα μέτρα, εξίσου σημαντικά, που μεταξύ άλλων αφορούσαν περισσότερο νεαρούς εκτοπισθέντες.

ΤΟ στεγαστικό, όπως πολλές φορές έχουμε επισημάνει, είναι ένα διαχρονικό ζήτημα, που έχει απασχολήσει και απασχολεί έντονα όλους, όσοι επηρεάζονται αλλά και εκείνους που μπορούν να λάβουν αποφάσεις. Η κοινωνία πιέζεται και το δείχνει.

ΓΙ αυτό και έχει παρέμβει η Κυβέρνηση, η Πολιτεία, για να δοθούν λύσεις. Από το 2023 και εντεύθεν διαμορφώθηκαν και υλοποιούνται επτά στεγαστικά προγράμματα. Τούτο βοηθά προς την κατεύθυνση οριστικής επίλυσης του στεγαστικού. Με τα μέτρα αυτά απαμβλύνεται το πρόβλημα, δίνει ανάσες στους πολίτες, κυρίως τους νέους και συμβάλλει ώστε στην πορεία να αντιμετωπισθεί το στεγαστικό ζήτημα. Ο δρόμος προς την επίλυση είναι μακρύς, δύσκολος, έχει όμως σημασία ότι γίνονται στοχευμένα βήματα.