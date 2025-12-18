Είχα αρχίσει να επεξεργάζομαι στο μυαλό μου ένα άλλο θέμα για τη στήλη σήμερα, αλλά με …εντυπωσίασε πολύ αυτό το τροχαίο περιστατικό …απείρου κάλλους και νιώθω πως δεν μπορώ να το αφήσω να περιμένει. Συνέβη χθες, καθώς περπατούσα σε κεντρική περιοχή της πόλης και αφορά αυτήν που θα έλεγα ψυχοπαθολογία του δρόμου –road rage την αποκαλούν οι αγγλόφωνοι– δηλαδή τις νευρωτικές εκρήξεις πίσω από το τιμόνι, τα συναισθηματικά ξεσπάσματα που είναι δυσανάλογα θηριώδη, υπό τις ασήμαντες περιστάσεις.

Δύο άγνωστοι μεταξύ τους οδηγοί. Ο ένας είχε σπεύσει να βγει από την πάροδο στη λεωφόρο και αναγκάστηκε ο άλλος να κάνει μια στραβοτιμονιά για να αποφύγει το τρακάρισμα. Παρ’ όλο που δεν υπήρξε καμιά επαφή των δύο οχημάτων, ο δεύτερος έγινε… θηρίο, στάθμευσε το αυτοκίνητο κυριολεκτικά στη μέση του δρόμου και πετάχτηκε έξω για να …κανονίσει τον άλλο.

Αλλά κι ο άλλος δεν έμεινε …από κάτω. Μάτια έξω από τις κόγχες, τραβηγμένα πρόσωπα, βρισιές και απειλές να στείλει ο ένας τον άλλο στο νοσοκομείο.

Καθώς παρακολουθούσα την κωμικοτραγική σκηνή, ήρθε στο μυαλό μου ένα άλλο επεισόδιο στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, που πραγματικά κατέληξε στο νοσοκομείο, μόνο που εκείνο, ήταν νυχτερινό. Συνέβη όταν νεαρός οδηγός επιχείρησε να προσπεράσει από τη γρήγορη λωρίδα, αυτοκίνητο που οδηγούσε μεσήλικας, που κινείτο με χαμηλή ταχύτητα. Μια στιγμή προηγουμένως, του άναψε τα «ψηλά» φώτα για να του κάνει τόπο να αναπτύξει ταχύτητα και να περάσει μπροστά. Όμως ο προπορευόμενος το πήρε …προσωπικά, γιατί προφανώς θεώρησε προσβλητικό ή τουλάχιστον ενοχλητικό, το αίτημα του άλλου!

Έτσι, αντί να ανοίξει τον δρόμο για εκείνον που ήθελε να τρέξει γρηγορότερα, όπως θα έκανε κάθε φυσιολογικός και πολιτισμένος άνθρωπος, του ανέκοψε την πορεία, κατέβηκε από το όχημα και τον γρονθοκόπησε! Ένας περαστικός οδηγός είδε τη φάση και τηλεφώνησε στην Αστυνομία. Πάνω στη συμπλοκή, ο άλλος, τραυματισμένος στο κεφάλι από τις γροθιές, εκκίνησε απότομα το αυτοκίνητό του και κτύπησε τον επιτιθέμενο, που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκαύματα τριβής σε διάφορα σημεία του σώματός του, όπως είχε αναφέρει αστυνομική ανακοίνωση για το συμβάν.

Σκέφτηκα τους δύο άντρες να κτυπιούνται και να αλληλοβρίζονται στον έρημο δρόμο εκείνη τη μεταμεσονύχτια ώρα, με μάρτυρες τα αστέρια ψηλά στον ουρανό και με θεατές τα νυχτοπούλια και τις αλεπούδες …λες και δεν υπήρχε σε αυτόν τον κόσμο, τίποτε πιο σημαντικό από τον θιγμένο ψευτοεγωϊσμό τους.

Πάνω στο ξέσπασμα, θα μπορούσαν να σκοτώσουν ο ένας τον άλλο, έτσι δεν είναι; Και θα έπεφταν …ηρωϊκά μαχόμενοι για …ποιο πράγμα;