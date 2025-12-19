Που, μοιάζει σαν να είναι σε μια διαρκή διαμαρτυρία, θυμωμένη, επιθετική, ανικανοποίητη. Μη μπορώντας να ξεχωρίσει τα υπαρκτά προβλήματα που έχουν πολλοί πολίτες και σε άλλα κράτη, από την υποχρέωση να συμβάλλουν και αυτοί, δημιουργικά, στην πρόοδο αυτού του τόπου. Δεν μιλάω για κυβερνήσεις εδώ. Ούτε και για αντιπολιτευόμενες πτέρυγες. Και οι δύο έχουν έναν θεσμικό ρόλο: Να φροντίσουν για το καλύτερο. Δεν το επιτελούν πάντα, όμως. Η πρόσφατη συζήτηση στην Βουλή για τον προϋπολογισμό του 2025, δεν ανέδειξε διαφορετικότητα και διαφωνία, αλλά αντιδικία και ανάθεμα.

Ανάρτηση της Ημέρας, από τον Κυριάκο Μπερμπερίδη, επιχειρηματία φαρμακευτικών προϊόντων, για έναν, ή μάλλον για δύο, κοινούς μας γνωστούς. Την κυπριακής καταγωγής Έλενα Ακρίτα και τον κυπριακής αποκοπής Νίκο Κοτζιά, υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας επί κυβέρνησης Τσίπρα (2015-2018):

«Κοτζιάς πέρυσι: “Εγώ τη Μαρία των Τεμπών, θα την ψήφιζα για πρωθυπουργό της χώρας. Δεν είναι σπουδαία αυτή η κυρία;”.

Ακρίτα πέρυσι: “Συνυπογράφω αυτό που είπε ο Νίκος Κοτζιάς και με τα δυο μου χέρια. Τέτοια άτομα χρειαζόμαστε για να πάει ο τόπος μπροστά…”.

Κοτζιάς φέτος: “Πήραν μια σκέψη που έκανα στις 14/6/2024 σε εντελώς άλλα πλαίσια από τα σημερινά και τα σάιτ και τα βαποράκια της διαπλοκής την υιοθέτησαν άκριτα ως χθεσινή”.

Ακρίτα φέτος: “Ψύχραιμα λίγο. Το κόμμα της Καρυστιανού θα κριθεί απ’ τις επιλογές του, τις συμμαχίες, τις αρχές, τη στάση του σε κρίσιμα ζητήματα της εποχής…”.

Καταλάβατε βρε κουτά; Τα πλαίσια άλλαξαν, όχι αυτοί απόψεις. Αυτοί είναι, απλώς, ευέλικτοι άνθρωποι, φαντεζί παίκται και αέρινοι ντριπλέρ και προσαρμόζονται στα νέα πλαίσια.

Αμάν πια με την κακοπιστία σας μερικοί».

Persona Non Grata (θα χρησιμοποιούσα πιο γηπεδικό χαρακτηρισμό, αλλά άστο να πάει): Ο άντρας ο πολλά βαρύς, ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς, που τον διέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ διότι φέρεται να γρονθοκόπησε έναν Έλληνα δημοσιογράφο στο Στρασβούργο. Δυστυχώς, ο κανονισμός (;) της ΕΕ δεν προβλέπει αποβολή του και θα κρατήσει την έδρα του. Εάν, όμως, ο ίδιος, αισθανόμενος ίσως ότι προσέβαλε το αξίωμα και τη χώρα του, υπέβαλε την παραίτησή του, θα γινόταν δεκτή. Σιγά, όμως, μη χάσει το ωραίο πακέτο των benefits στην ΕΕ. Όπως σημειώνει και σε μια ανάρτησή της στα social media, η φίλη Τασούλα Επτακοίλη, όσο τα κόμματα θα καταρτίζουν τα ψηφοδέλτιά τους με βάση το ποιος «πουλάει», ποιος συζητείται στα πρωινάδικα, ποιος είναι δημοφιλής στα σόσιαλ μίντια, θα εξακολουθούμε να ντρεπόμαστε για εκείνους που μας εκπροσωπούν.

Persona Grata, που τον υποδεικνύει ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός, Προκόπης Δούκας, με καταπληκτικές επιλογές στο Kosmos Radio της ΕΡΤ, υπέροχα έθνικ τραγούδια, και με έξυπνα ενδιάμεσα σχόλια. Αυτό το πρόσωπο υποδεικνύει:

Μέσα σε λιγότερο από μια επταετία, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, (φωτογραφία), έκανε μια πολιτική καριέρα που ούτε κατά διάνοια φαντάζονται ο Γερουλάνος, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας, ο Δένδιας, πόσο μάλλον οι πολιτικοί αρχηγοί διαφόρων κομματιδίων. Τουλάχιστον, ας είναι αυτή η διαδοχή στη ΝΔ, όταν έρθει η ώρα. Και ας είχαμε τα μυαλά να είναι απέναντι του, στο ΠΑΣΟΚ, η Άννα Διαμαντοπούλου, η μόνη που έχει μια διαδρομή αντίστοιχης εμπειρίας. Τα λέω εδώ και χρόνια.