Την περασμένη εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι η χώρα σκοπεύει να διαθέσει κοντά στα 350 δισεκατομμύρια σέκελ (91 δισεκατομμύρια ευρώ) προκειμένου το Ισραήλ να μειώσει στο απολύτως ελάχιστο τις αμυντικές του αγορές από το εξωτερικό.

Το Ισραήλ βεβαίως, έχει μια από τις διεθνώς πλέον προηγμένες αμυντικές βιομηχανίες. Σε κρίσιμους τομείς ειδικά, όπως η υψηλή τεχνολογία, θεωρείται κορυφαίο στον πλανήτη. Τα επίπεδα στα οποία έχει φτάσει μαζί με τα οικονομικά μεγέθη αυτή της επένδυσης, είναι πραγματικά εκπληκτικά εάν αναλογιστεί κανείς ότι το 55% της έκτασης της χώρας είναι έρημος και αυτό που απομένει είναι περίπου 9,145 τ.χλμ., κάτι δηλαδή μικρότερο από την Κύπρο η οποία έχει έκταση 9,251 τ.χλμ.

Εδώ και πολλά χρόνια το Ισραήλ επένδυσε στην έρευνα και την τεχνολογία, όπως βέβαια και στα start-ups και άλλους τομείς στους οποίους βασίζεται και ενίοτε πουλά εξ ολοκλήρου σε άλλους έναντι αστρονομικών ποσών, στη δε αμυντική βιομηχανία εξάγει ολόκληρα τα οπλικά συστήματά του διεθνώς και έχει μάλιστα φτιάξει και εργοστάσια παραγωγής στο εξωτερικό.

Η φράση «ό,τι έχεις στο κινητό σου είναι από το Ισραήλ» η οποία λέγεται συχνά είναι υπερβολή – αλλά έχει μεγάλη δόση αλήθειας. Κάθε σύγχρονο smartphone, ανεξαρτήτως μάρκας, περιλαμβάνει τεχνολογίες ή επιμέρους κομμάτια που αναπτύχθηκαν, σχεδιάστηκαν ή δοκιμάστηκαν σε ισραηλινά κέντρα έρευνας και ανάπτυξης. Και σε ορισμένες περιπτώσεις, εξακολουθούν να φτιάχνονται εκεί μέχρι σήμερα και να εξελίσσονται.

Από κρίσιμα κομμάτια σε chip και ασύρματες τεχνολογίες (4G/5G, Wi-Fi, Bluetooth), μέχρι αλγορίθμους HDR και υπολογιστικής φωτογραφίας για κάμερες, αλλά και συστήματα ασφάλειας τύπου “secure enclave” και anti-tamper μηχανισμούς, η ισραηλινή τεχνογνωσία είναι παντού. Το ίδιο ισχύει και στην τεχνολογία μνήμης/αποθήκευσης — με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη SanDisk, που είχε βάση έρευνας και ανάπτυξης στο Ισραήλ πριν την εξαγορά της — καθώς και λογισμικό δικτύων και τεχνικές βελτιστοποίησης που χρησιμοποιούνται σήμερα διεθνώς.

Όλα αυτά λοιπόν, κράτησαν την οικονομία του Ισραήλ σε πολύ ψηλά επίπεδα αν και ο Πόλεμος υπολογίζεται ότι έφτασε σε κόστος τα 410 δισεκατομμύρια σέκελ (109 δισεκατομμύρια ευρώ): έξοδα, απώλειες εσόδων, πτώση ανάπτυξης κ.λπ. Φέτος μάλιστα είχε και καλή ανάπτυξη, παρόλο που οι απώλειες αύξησαν το δανεισμό, εκείνος το έλλειμμα και το έλλειμμα έφερε νέες φορολογίες. Όλα μαζί έφεραν μικρές υποβαθμίσεις των οίκων αξιολόγησης αρχικά αν και κάποιες αναθεωρήθηκαν.

Το Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ συνεχίζει να ανεβαίνει.

Αυτό το τελευταίο είναι που δείχνει κάτι περισσότερο για το Ισραήλ. Η ευρωστία και η ανθεκτικότητα της χώρας αντανακλάται και στην οικονομία αφού οι επενδυτές βλέπουν ότι δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με το επενδυτικό τοπίο. Αυτό δημιούργησε το θετικό κλίμα, εν μέσω πολέμου, με το χρηματιστήριο να πέφτει αρχικά αλλά πολύ σύντομα να ανεβαίνει και τελικά να ξεπερνά και προπολεμικά επίπεδα.

Αυτό, είναι και που αρχίζει να αντιστρέφει και το κλίμα σε πολιτικό επίπεδο διεθνώς.

Οι ξένες κυβερνήσεις δεν πιέζονται πλέον λόγω του πολέμου και μάλιστα, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις έχουν αρχίσει να ξηλώνουν επιτέλους τους τάχα εκπροσώπους της «αντίστασης» στην Ευρώπη, πίσω από τους οποίους και πίσω από τις απάτες που διοργάνωναν, όπως οι στολίσκοι με τη «βοήθεια» σε άδεια πλεούμενα, βρίσκεται η Χαμάς. Το Κατάρ και η Τουρκία.

Την ίδια ώρα που ομάδες αυτοαποκαλούμενων «αντιεξουσιαστών», τραμπούκοι και τάγματα εφόδου της ακροαριστεράς οι οποίοι λειτουργούσαν ως πολιτικό άλλοθι και μηχανισμός νομιμοποίησης για τα δίκτυα του ισλαμισμού και όσων των προωθούν, έσπαγαν ότι έβρισκαν μπροστά τους. Και οι κάθε λογής attention junkies το πουλούσαν στα social media να δουν οι φίλοι τους πόσο «σπουδαίοι« είναι.

Η αποκάλυψη σήμερα ότι ο Μοχάμαντ Χανούν, Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Ένωσης στην Ιταλία, έστειλε τουλάχιστον εφτά εκατομμύρια ευρώ από φιλανθρωπικές εισφορές των αφελών στην Ιταλία «για τα παιδιά της Παλαιστίνης» σε δομές οι οποίες ανήκουν στη Χαμάς, κατά το κατηγορητήριο, είναι μόνο μία από αυτές. Και έπονται κι άλλες, τώρα που το Κατάρ δεν χρειάζεται πια να κινεί τη μηχανή της προπαγάνδας και του ψεύδους. Ευτυχώς πρόλαβαν τον Χανούν πριν φύγει για την Τουρκία. Και τους είπε ότι η Χαμάς εκπροσωπεί το λαό και την υποστηρίζει. Τέτοιοι υπάρχουν πολλοί και σε πιο επίσημα πόστα.

Τα συμφέροντα κυβερνούν από τότε που υπάρχει ο άνθρωπος. Τώρα ευτυχώς αλλάζουν.

Σήμερα, λοιπόν, το Ισραήλ παρουσίασε το Iron Beam. Ήταν αυτό ακριβώς που του έλειπε για να ολοκληρώσει την αντιαεροπορική του άμυνα η οποία ως επί το πλείστον αποτελείται ακριβώς από αυτές τις δικής του ανακάλυψης τεχνολογίες αιχμής, από τις οποίες επωφελείται πλέον και η Κύπρος. Απόψε μάθαμε και τι έπεται.

Το Iron Beam είναι το πρώτο σύστημα αντιαεροπορικής προστασίας με λέιζερ στην Ιστορία.

Αντί για δεκάδες χιλιάδες δολάρια ανά εκτόξευση στοιχίζει απλά το ρεύμα του και δεν μένει ποτέ από πυρομαχικά. Στοχεύει δε τα μικρότερα: ρουκέτες, όλμους και drones σε μικρή απόσταση. Αυτά που είχαν γίνει ο σταθερός κίνδυνος της καθημερινότητας όλων των πολιτών στο Ισραήλ.

Δεν αντικαθιστά το Iron Dome, το David’s Sling ή το Arrow. Τα συμπληρώνει, ως ένα επιπλέον «στρώμα» άμυνας σε κοντινές αποστάσεις και απέναντι σε μικρότερους στόχους, όπως ρουκέτες μικρής εμβέλειας και drones. Οι κατασκευαστές του αναφέρουν ότι το σύστημα είναι διαθέσιμο και για εξαγωγή. Στην πράξη, ο στόχος είναι να περιορίσει —ως τεχνολογία αιχμής— την ανάγκη χρήσης ακριβών συμβατικών συστημάτων αναχαίτισης σε αποστάσεις όπου ένα λέιζερ μπορεί να κάνει την ίδια δουλειά με μηδαμινό κόστος.

Τα συμφέροντα βέβαια θα συνεχίσουν να επιδιώκουν την καταστροφή και αντικατάσταση αυτού του κράτους από ένα ακόμα χαλιφάτο της σουνιτικής τρομοκρατίας με τις… ομορφιές της Σαρία του, στο πρότυπο του έκτου αιώνα μ.Χ.