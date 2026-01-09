Η ΕΠΙΣΗΜΗ τελετή ανάληψης της Προεδρίας της Ε.Ε. από την Κυπριακή Δημοκρατία, το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, στη Λευκωσία, δεν είχε μόνο διαδικαστικό χαρακτήρα, αλλά έστειλε πολλά μηνύματα. Είχε τελετουργικό χαρακτήρα αλλά και ουσιαστικό. Και πέραν τούτων, η παρουσία ξένων ηγετών, οι συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν επιβεβαιώνουν το προφανές.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ αυτό που ανέφερε στην ομιλία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Ότι, δηλαδή, η Κύπρος βρισκόμενη στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, σε μια περιοχή γεμάτη προκλήσεις, θα συνεχίσει και κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της να λειτουργεί ως μια αξιόπιστη γέφυρα μεταξύ της EE και της ευρύτερής μας περιοχής. Μια γέφυρα διαλόγου, συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης, πάντα ως μέρος της λύσης και ποτέ ως μέρος του προβλήματος. Θέτοντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η Προεδρία, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε πως ο στόχος είναι μια E.E. που να συνδυάζει τη στρατηγική της αυτονομία με τη διεθνή της εξωστρέφεια. Να λειτουργεί ως δύναμη Ειρήνης, Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Μια Ένωση που να στηρίζει με τόλμη την Πολυμέρεια αλλά και το Διεθνές Δίκαιο. Το Διεθνές Δίκαιο, θα προσθέταμε, το οποίο δοκιμάζεται για μία ακόμη φορά, πρέπει να στηριχθεί, να αποτελεί βασικό συστατικό των πολιτικών μας.

ΣΤΕΙΛΑΜΕ μηνύματα και γίναμε δέκτες και πολλών( μηνυμάτων) από τους αξιωματούχους, που βρέθηκαν στο νησί με αφορμή την τελετή ανάληψης της Προεδρίας. Η Κύπρος δεν μπορούσε προφανώς να μην στείλει και μηνύματα με περιεχόμενο, το οποίο να αγγίζει και κυπριακού ενδιαφέροντος ζητήματα. Κι αυτό γιατί αυτά ενδιαφέρουν εκ των πραγμάτων όλους στην Ε.Ε. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς την Ουκρανία. Όχι μόνο γιατί είναι μια θέση που υιοθέτησαν τα 27 κράτη-μέλη. Εμείς έχουμε ένα επιπρόσθετο λόγο: Η Κύπρος γνωρίζει από πρώτο χέρι τι σημαίνει εισβολή και κατοχή, τι σημαίνει πρόσφυγες, αγνοούμενοι…

ΑΥΤΟ το εξάμηνο η κυπριακή Προεδρία, η Ευρωπαϊκή Ένωση εν γένει, έχει να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις. Γεωπολιτικές και άλλες προκλήσεις. Οι εταίροι μας δείχνουν εμπιστοσύνη στην Κύπρο για το μεγάλο βάρος και ευθύνη, που ανέλαβε, γιατί έδωσε πολλές φορές δείγματα γραφής. Υπάρχει, ασφαλώς, το προηγούμενο. Η πρώτη Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, πριν δεκατρία χρόνια, χαρακτηρίσθηκε και ήταν πετυχημένη. Αυτή τη φορά έχουμε περισσότερες εμπειρίες και γι’ αυτό και θα πετύχουμε.

ΕΙΜΑΣΤΕ καταδικασμένοι να πετύχουμε. Για την Κύπρο και την Ε.Ε. Μια πετυχημένη Προεδρία, θα είναι επιτυχία της Κύπρου. Αυτό έχει σημασία και πρέπει να το κατανοήσουν όλοι. Και εκείνοι, που σπεύδουν να υποβαθμίσουν το γεγονός ότι η χώρα μας προεδρεύει της Ε.Ε.