2 φορές το σκέφτεται ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για να πάει σε ένα εστιατόριο για φαγητό, είπε ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του, Βίκτωρ Παπαδόπουλος, σχετικά με το επίμαχο ζήτημα των «ηχογραφημένων».

> Ατυχής δήλωση.

7,28 δισεκατομμύρια ευρώ εμπορικό έλλειμα κατέγραψε η Κύπρος κατά τους πρώτους 11 μήνες του 2025, καθώς οι εισαγωγές συνέχισαν να υπερτερούν των εξαγωγών, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε η κρατική στατιστική υπηρεσία (Cystat).

> Αυτά δεν είναι καλά νέα.

4ωρη στάση εργασίας ανακοίνωσαν οι ταξιτζήδες της Λάρνακας για την επόμενη Τρίτη 13 Ιανουαρίου από τις 7 έως τις 11 το πρωί. Διαμαρτύρονται έντονα για την ανεξέλεγκτη, όπως λένε, «δράση εφαρμογών μεταφοράς επιβατών κυρίως στον χώρο του αεροδρομίου Λάρνακας».

> Για να είμαι ειλικρινής, δεν πολύ-καταλαβαίνω το «αίτημα» αλλά το φαντάζομαι. Ο καθένας έχει και υπερασπίζεται το δικό του δοβλέτι. Άσχετα αν οι καιροί έχουν αλλάξει…

100 κρανία και ανθρώπινα μέλη έκλεψε σε ένα νεκροταφείο της Φιλαδέλφεια της Αμερικής, ο 34χρονος Τζόναθαν Κράϊστ Γκέρλαχ.

> Συνελήφθη από την αστυνομία, και κρατείται ώσπου να πάει σε δίκη. Μήπως είναι καλύτερα να πάει σ’ ένα ψυχολογικό ίδρυμα;

47 άνθρωποι έχει επιβεβαιωθεί ότι έχασαν τη ζωή τους στην ανείπωτη τραγωδία της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε στο ελβετικό θέρετρο του Κράν Μοντανά. Δεκάδες είναι ακόμα οι αγνοούμενοι και οι τραυματίες. Η κατάστασή τους είναι κρίσιμη.

> Εκεί συνέβησαν και άλλες τραγωδίες, αλλά δεν είναι η ώρα τώρα, μέσα στις γιορτές, να θυμόμαστε τα απερίγραπτα…

2,6 δισ. ευρώ έχουν φτάσει οι εμπορικές σχέσεις της Ελλάδας και χωρών της Mercosur. Παραμένουν υπό καθεστώς προστασίας 21 ελληνικά προϊόντα.

> Η Mercosur είναι η Κοινή Αγορά του Νότου — ένας εμπορικός συνασπισμός της Νότιας Αμερικής που ιδρύθηκε το 1991. Μέλη της είναι η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Παραγουάη και η Ουρουγουάη. Η Βενεζουέλα προσχώρησε το 2012, αλλά η ιδιότητα μέλους της ανεστάλη το 2017.

300 δισεκατομμύρια βαρέλια αποθεμάτων πετρελαίου διαθέτει η Βενεζουέλα την οποία «άρπαξε» με το «έτσι θέλω» ο Πειρατής Τράμπ.

> Μιλάμε για τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου από οποιαδήποτε άλλη χώρα, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το ένα πέμπτο όλων των αποδεδειγμένων αποθεμάτων στον κόσμο.

100.000 δολάρια είναι το κόστος για την αγορά της υπηκοότητας της Μποτσουάνα, αφότου η κυβέρνηση εισήγαγε το νέο πρόγραμμα «χρυσού διαβατηρίου» – παρόμοιο με την χρυσή κάρτα των 5 εκατομμυρίων δολαρίων της κυβέρνησης Τραμπ – σε μια προσπάθεια να μετριάσει τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισε η χώρα ως αποτέλεσμα της ύφεσης των διαμαντιών. Η Μποτσουάνα αποφάσισε επίσης να αρχίσει να πουλάει το πολύτιμο αυτό πετράδι στη Ρωσία.

> Σιγά τα λάχανα! Εμείς στη Κύπρο κάναμε καθαρές δουλειές. Όπως μας υπενθυμίζει η έγκυρη βρετανική Γκάρντιαν: «Η κυβέρνηση της Κύπρου συγκέντρωσε περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2013, παρέχοντας υπηκοότητα στους υπερπλούσιους, Ρώσους ως επί το πλείστον, παρέχοντάς τους το δικαίωμα να ζουν και να εργάζονται σε όλη την Ευρώπη με αντάλλαγμα την επένδυση μετρητών. Περισσότερα από 400 διαβατήρια φέρεται να έχουν εκδοθεί μέσω αυτού του προγράμματος. Το οποίο επικρίθηκε έντονα από την ΕΕ.

12η Νύχτα του Σαίξπηρ φτάνει στην θεατρική σκηνή του ΘΟΚ, και προτρέπω όσους δεν έχουν δεί την παράσταση, ακόμα και εκείνους που την έχουν ξαναδεί, να μην την χάσουν.

> Είναι μία από τις σπουδαιότερες και πιο εκρηκτικές κωμωδίες του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, και επιστρέφει στην Κεντρική Σκηνή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ) 31 χρόνια μετά την πρώτη της παρουσίαση.

ΥΓ: Το έργο παίχτηκε και πρόσφατα στο Delacorte Theater (81 Central Park West) στην Ν. Υόρκη. Η υπέροχη εικονογράφηση είναι από το πρόγραμμα της παράστασης.

