Θυμάται κανένας πώς ιδρύθηκε ο Φορέας Κοινωνικής Στήριξης; Να θυμίσω. Όταν στο προεδρικό ήταν ο Δημήτρης Χριστόφιας δημιουργήθηκε ένα ταμείο, που δεν γνώριζε κανένας την ύπαρξή του. Μέχρι τον Μάϊο του 2013 όταν το αποκαλύψαμε στον Φιλελεύθερο.

Ούτε φορέας υπήρχε, ούτε διαφάνεια, ούτε έλεγχος, ούτε κριτήρια, και γι΄ αυτό έμεινε να ονομάζεται «τα τσεκκούθκια του Χριστόφια». Ουδείς γνώριζε ούτε ποιοι έδιναν λεφτά, ούτε ποιοι έπαιρναν λεφτά, αλλά παραμονές εκλογών του 2013, μοιράστηκαν από αυτά τα τσεκούθκια €541.985 σε 515 πρόσωπα.

Το θυμήθηκα χτες όταν έβλεπα την εκπρόσωπο του ΑΚΕΛ στην τηλεόραση να ρωτά τους υπόλοιπους αν είδαν τέτοια πράματα επί κυβέρνησης Χριστόφια! Λοιπόν, όταν αποκαλύφθηκαν «τα τσεκκούθκια του Χριστόφια», και λόγω της οικονομικής κρίσης, επί Νίκου Αναστασιάδη θεσμοθετήθηκε ο Φορέας με στόχο να μαζεύει εισφορές για να βοηθά φοιτητές που κινδύνευαν να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους. Δια νόμου δημιουργήθηκε επιτροπή διαχείρισης, με πρόεδρο την εκάστοτε σύζυγο του Προέδρου, με ταμία τον Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας και μέλη τους γενικούς διευθυντές των υπουργείων εργασίας, Παιδείας, Υγείας και με έλεγχο από την Κεντρική τράπεζα, το Γενικό Λογιστήριο και την Ελεγκτική Υπηρεσία.

Όταν ανέλαβε η νυν σύζυγος του Προέδρου, Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη, έδωσε ιδιαίτερο βάρος σε αυτή την αποστολή και στην ακαδημαϊκή χρονιά 2024 – 2025, ο Φορέας αυτός βοήθησε 1.098 φοιτητές με €1.868.288. Λεφτά από εισφορές ιδιωτών να θυμίσω, όπως άλλωστε προνοεί η νομοθεσία. Συνολικά από το 2015, αυτός ο Φορέας βοήθησε 4.100 φοιτητές με €5,8 εκατομμύρια.

Εδώ και μήνες τα μεγάλα κόμματα ξεκίνησαν έναν πόλεμο σε αυτόν τον Φορέα με πρόσχημα δήθεν τη διαφάνεια. Να δίνονται, λένε, στη δημοσιότητα οι δωρεές. Έκαναν και νομοθεσία που στο Ανώτατο κρίθηκε αντισυνταγματική. Γιατί λέω ότι είναι πρόσχημα; Ιδού παράδειγμα: Χτες σε ανακοίνωση του ΑΚΕΛ με αφορμή την παραίτηση της Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη, διαβάζουμε το εξής: «Ακόμα και τώρα, τα ονόματα των δωρητών στον διαβόητο Φορέα συνεχίζουν να κρατούνται μυστικά».

Όμως, στην επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα, παρουσιάζονται τα λογότυπα των δωρητών τα οποία παρουσιάστηκαν και δημόσια σε εκδήλωση τον περασμένο Οκτώβριο. Κάτω από τον τίτλο: «Ευχαριστούμε θερμά τους Χορηγούς μας!», μέτρησα 59 εταιρείες και οργανισμούς. Είναι οι δωρητές, που κατά τα κόμματα, συνεχίζουν να κρατούνται μυστικά. Αν υπάρχει διαπλοκή, διότι αυτό είναι το νόημα της διαφάνειας που επικαλούνται, είναι εκεί οι δωρητές, μπορεί όποιος θέλει (και η Βουλή) να το ελέγξει.

Η εκπρόσωπος του άλλου μεγάλου κόμματος, του ΔΗΣΥ, πρώην υφυπουργός επί Αναστασιάδη, δήλωνε ότι «η κατάργηση του Φορέα είναι μονόδρομος» διότι ο σκοπός για τον οποίο ιδρύθηκε «δεν εξυπηρετείται πλέον στις σημερινές οικονομικές συνθήκες». Δηλαδή, το ότι χρειάστηκε φέτος να βοηθηθούν 1.098 φοιτητές, δεν σημαίνει τίποτε! Θεωρούν ότι με τις σημερινές οικονομικές συνθήκες, δεν υπάρχουν ανάγκες, κολυμπούμε όλοι μέσα στο χρήμα.

Άσχετα με το σκανδαλώδες βίντεο και όσα λένε οι πρωταγωνιστές, το πρώτο σοβαρό αποτέλεσμα του ολοκαυτώματος των ημερών είναι ο κίνδυνος κατάργησης αυτού του Φορέα. Το ζήτησαν τα κόμματα και ο Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι σε αυτό καταλήγει. Ούτε διότι είναι αχρείαστο, ούτε διότι δεν υπάρχει διαφάνεια, αλλά επειδή πέτυχε να μαζεύει τόσες εισφορές, που τα κόμματα ανησύχησαν ότι κερδίζει πόντους η σύζυγος του Προέδρου και κατ΄ επέκταση ο Πρόεδρος. Ποιος βλάπτεται από αυτή την εξέλιξη; Μα, όλοι εκείνοι οι δυσπραγούντες νέοι, που θα μπορούσαν να βοηθηθούν να σπουδάσουν.

Τι λένε τα κόμματα για τον Λακκοτρύπη και τον Χαραλάμπους, για όσα εμφανίζονται στο βίντεο, και πού βρίσκεται το σκάνδαλο είναι άλλο, και άλλο η παράπλευρη απώλεια σε βάρος πολιτών που έχουν ανάγκη βοήθειας. Οι Λακκοτρύπης και Χαραλάμπους πρέπει να ερευνηθούν για πολλά, υπάρχουν αναφορές στα λόγια τους, που οδηγούν προς έρευνες και ανακρίσεις για να λάμψει η αλήθεια. Αλλά, ο Φορέας Κοινωνικής Στήριξης δεν έπρεπε να θυσιαστεί στο βωμό της κομματικής κραιπάλης.