Σε αναμμένα κάρβουνα χιλιάδες φοιτητές εν αναμονή των αποφάσεων της Επιτροπής Θεσμών για τις προτάσεις νόμου για διάλυση του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης. Ουσιαστικά αυτό που φοβούνται οι φοιτητές είναι να μη χαθεί η χορηγία στις συμπληγάδες της γραφειοκρατίας και των νομοθετικών αλλαγών.

Το κύριο αίτημά τους, ανεξάρτητα από την τελική απόφαση της Βουλής για τη βιωσιμότητα του Φορέα, είναι η διασφάλιση των κεκτημένων. Συγκεκριμένα, η ανησυχία εστιάζεται στις αιτήσεις που υποβλήθηκαν την περσινή χρονιά και των οποίων η καταβολή των χρημάτων προγραμματίζεται για φέτος.

Η εκτελεστική εξουσία φαίνεται να συμμερίζεται τις ανησυχίες τους, μεταφέροντας το μήνυμα προς τη νομοθετική εξουσία πως οποιαδήποτε μετάβαση ή διάλυση πρέπει να γίνει με τρόπο που δεν θα θυματοποιεί τους δικαιούχους.

Αυτό που αναμένουν με αγωνία είναι να δοθεί μεταβατική περίοδος για την ολοκλήρωση των πληρωμών, αλλά κυρίως και να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος ώστε να εξεταστούν και να ικανοποιηθούν όλες οι εκκρεμούσες αιτήσεις πριν από οποιαδήποτε οριστική παύση εργασιών.

Στη σημερινή συνεδρία, οι βουλευτές καλούνται να βρουν τη χρυσή τομή. Ας διαλύσουν τον Φορέα αν το κρίνουν σκόπιμο για το δημόσιο συμφέρον. Αλλά οι φοιτητές δεν πρέπει να είναι «παράπλευρες απώλειες».

Α.Ν.