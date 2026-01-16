Οι νέες δηλώσεις του Τουφάν Έρχιουρμαν στην τουρκική Μιλιέτ ήρθαν απλώς να επιβεβαιώσουν όσους από την αρχή πίστευαν ότι μπαίνοντας στο γραφείο του Τουρκοκύπριου ηγέτη δεν θα διέφερε από τους προκατόχους του. Κάποιοι πίστευαν και επέμεναν ότι ο Έρχιουρμαν θα ήταν πολύ διαφορετικός, και δεν θα ήταν ένας νέος Ερσίν Τατάρ!

Κι όμως, φρόντισε μέσω αυτής της συνέντευξης, να δώσει εκ νέου διαπιστευτήρια κατοχικού ηγέτη στηριζόμενος, όπως βεβαίως και όλοι οι προκάτοχοί του, στα άρματα του κατοχικού στρατού. Φρόντισε να εκπέμψει και συγκεκριμένες απειλές προειδοποιώντας όχι μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και την Ελλάδα και το Ισραήλ, ότι δεν θα τους επιτρέψει να προχωρήσουν με το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Σύμφωνα με τον Τουφάν Έρχιουρμαν αν η Κυπριακή Δημοκρατία, το Ισραήλ και η Ελλάδα επιχειρήσουν να συνδεθούν μεταξύ τους με υποθαλάσσιο αγωγό ηλεκτρικής ενέργειας και να αποκλείσουν τη «βόρεια Κύπρο» και την Τουρκία, «τότε η Τουρκία θα αξιοποιήσει τα μέσα που διαθέτει και δεν θα το επιτρέψει».

Υποστήριξε ακόμη ότι το ίδιο ισχύει και στο ζήτημα των υδρογονανθράκων, ισχυριζόμενος πως «σε περιοχές όπου η Τουρκία και οι Τουρκοκύπριοι διεκδικούν δικαιώματα, δεν μπορεί να υπάρξει μονομερής διαδικασία».

Τα μέσα για τα οποία ο Έρχιουρμαν αναφέρεται δεν είναι άλλα από αυτά που έχει στη διάθεσή του ο τουρκικός στρατός.

Εν ολίγοις ο Έρχιουρμαν προειδοποιεί, τόσο την Κυπριακή Δημοκρατία, όσο και τις άλλες δύο χώρες, πως αν αποτολμήσουν να προχωρήσουν με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο τότε κινδυνεύουν. Ή θέλει να πει ότι η Τουρκία θα πρέπει να επιτεθεί εναντίον οποιουδήποτε θελήσει να προχωρήσει με το έργο.

Εάν ανάλογες δηλώσεις τις έκανε ο προκάτοχός του ο Ερσίν Τατάρ, σίγουρα όλοι θα τις θεωρούσαν ως αναμενόμενες και προκλητικές.

Πολλοί ήταν εκείνοι που πριν από την ψηφοφορία στα κατεχόμενα ήταν βέβαιοι ότι ο Τουφάν Έρχιουρμαν θα ήταν κάτι διαφορετικό και κουνούσαν το δάκτυλο προς όσους είχαν διαφορετική άποψη.

Τρεις μήνες μετά όμως, ο Έρχιουρμαν ήρθε μέσα από τα δικά του λόγια να επιβεβαιώσει όσους εξέφραζαν επιφυλάξεις ως προς το ότι δεν θα ήταν κάτι διαφορετικό, ότι θα ήταν κι αυτός ένας ακόμα κατοχικός ηγέτης.

Στέκεται πάνω στα τουρκικά άρματα και κάνει τον νταή.

Ανάλογες ψευδαισθήσεις είχαν πολλοί και για ό,τι αφορά το Κυπριακό. Κάποιοι ήταν και σίγουροι ότι με την ετοιμότητά του για διάλογο θα έβαζε στη γωνιά τον Νίκο Χριστοδουλίδη και την ελληνοκυπριακή πλευρά. Ήταν και σίγουροι ότι ο Τουφάν (όπως έλεγαν) θα έβαζε και δύσκολα προς την Άγκυρα ως προς την ετοιμότητά του να συνομιλήσει.

Φρόντισε όμως να διαψεύσει τις ψευδαισθήσεις πολλών στις ελεύθερες περιοχές. Φρόντισε να επιβεβαιώσει ότι ήταν απλός διάδοχος του Ερσίν Τατάρ, με μόνη εξαίρεση ότι αυτός δέχθηκε να έχει συναντήσεις με τον Νίκο Χριστοδουλίδη στην παρουσία της Μαρία Άνχελα Ολγκίν. Ασχέτως κι αν σ’ αυτές τις συναντήσεις δεν έδειξε τη «διαλλακτικότητα» την οποία κάποιοι προφήτευαν.

Στην ίδια συνέντευξη στην τουρκική Μιλιέτ, ο Έρχιουρμαν έδειξε πως δεν είναι στις προτεραιότητές του η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό. Είπε ότι θα πρέπει πρώτα να επιλυθεί το πρόβλημα στη Λευκωσία, πριν από τη συμμετοχή σε συναντήσεις με τη μορφή 5+1, όπως εκείνες που έγιναν στη Γενεύη και έχουν αποβεί άκαρπες.

Τα πιο πάνω δεν διαφέρουν από τα όσα έλεγε ο Ερσίν Τατάρ πριν, ο οποίος δεν ήθελε κι αυτός να προχωρήσει η προσπάθεια στο Κυπριακό, δεν ήθελε διαπραγματεύσεις.

Ποιο το κοινό τους σημείο;

Αυτό είναι που θέλει η Άγκυρα. Αυτή είναι η επίσημη τουρκική γραμμή στο Κυπριακό την οποία ακολουθούσε πιστά ο Ερσίν Τατάρ, την οποία ακολουθεί σήμερα ο Τουφάν Έρχιουρμαν.

Γιατί η Άγκυρα, πάνω στα άρματα της οποίας στέκεται ο Έρχιουρμαν για να απειλήσει την Κυπριακή Δημοκρατία, την Ελλάδα και το Ισραήλ, αυτή την γραμμή θέλει στο Κυπριακό. Όπως και για όλα τα θέματα στα οποία τοποθετείται ο νυν κατοχικός ηγέτης. Γιατί η Άγκυρα δεν έχει δώσει σε κανένα Τουρκοκύπριο το δικαίωμα να κινείται εκτός των όρων εντολής της.