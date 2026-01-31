600 και πλέον, εκατομμύρια ευρώ επένδυσε η εταιρεία Melco στο καζίνο της Λεμεσού, που είναι και θέρετρο. Ξενοδοχείο, και τα ρέστα. Και φέρει και την αλά-Ντίσνεϊ ονομασία «Πόλη των Ονείρων».

> Συνήθως, τα καζίνο δεν χάνουν ποτέ. Στην προκειμένη περίπτωση, το θέρετρο έπεσε κατ’ αρχάς πάνω στην επιδημία του κορωνοϊού και, με το που βγήκαμε από αυτό, να ’σου και οι πολεμικές αναταράξεις στην Μέση Ανατολή, όπως και στην Ουκρανία. Δηλαδή, άτυχο το καζίνο!

3.000 ήταν τα φλαμίνγκο στην Αλυκή Ακρωτηρίου τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος, έχουν μείνει μόνο 47.

> Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Άγγελου Νικολάου στον «Φιλελεύθερο», έχουν γίνει και στη Βουλή σοβαρές καταγγελίες για ασυδοσία και λύματα. Το ζητούμενο, είναι αν θα ερευνηθούν οι όποιες καταγγελίες και, αν τεκμηριωθούν, να επιληφθεί η Δικαιοσύνη.

63% των Ευρωπαίων δηλώνει την απογοήτευσή του, σε μεγάλη έρευνα της FGS Global για το Politico σε 23 χώρες της ΕΕ, με τη συμμετοχή 11.000 ανθρώπων.

> Όπως επισημαίνει ο Μιχάλης Μητσός στην εξαιρετική του στήλη «Αγιογραφίες» στα «ΝΕΑ» Αθηνών, αυτό το ποσοστό των Ευρωπαίων λέει ότι τα καλά χρόνια είναι πίσω μας.

10 οπαδοί του ΠΑΟΚ, κίνησαν από τη Θεσσαλονίκη την περασμένη Τρίτη με mini bus, να ιδούν την ομάδα τους την Πέμπτη εναντίον της γαλλικής Λυών. Περνώντας μέσω Ρουμανίας, ο οδηγός του οχήματος επιχείρησε παρακινδυνευμένη προσπέραση, με μεγάλη ταχύτητα. Αυτό ήταν! Επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ σκοτώθηκαν ακαριαία. Οι άλλοι τρεις νοσηλεύονται.

> Είναι η δεύτερη φορά που ο ΠΑΟΚ χάνει δικά του παιδιά, σε ένα άλλο δυστύχημα με λεωφορείο στα Τέμπη.

27 χρόνια πριν, το 1999, οπαδοί του ΠΑΟΚ, αμούστακα παιδιά, κατέβηκαν στην Αθήνα για να δουν την ομάδα τους να αγωνίζεται με τον Παναθηναϊκό.

> Πήραν καλό αποτέλεσμα. Και το ταξίδι της επιστροφής ήταν γλυκό και χαρούμενο. Ευτυχείς και αποκαμωμένοι, έγειραν για ύπνο. Και δεν ξύπνησαν ποτέ!

2ος τη τάξει στο Βατικανό, μετά τον Πάπα Λέοντα, ο Καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, (μαζί στη φωτογραφία με τον Πάπα), έχοντας το χαρτοφυλάκιο Εξωτερικής Πολιτικής, έκανε τον Ντόναλντ Τραμπ έξαλλο «για την κτηνώδη», όπως είπε, «καταστολή πολιτών από την επίλεκτη ομάδα ICE του Αμερικανού Προέδρου».

> Έτσι, φαίνεται πως η Καθολική Εκκλησία, βγάζει τώρα «τα δικά της όπλα». Η θέση της ήταν και παραμένει ότι «η βία είναι μη αποδεκτή».

15-20 ημέρες απομένουν πριν εξαντληθούν τα αποθέματα πετρελαίου της Κούβας.

> Αυτό συμβαίνει επειδή το Μεξικό, ο μεγαλύτερος προμηθευτής αργού πετρελαίου στην Κούβα, έχει σταματήσει ορισμένες εξαγωγές πετρελαίου προς το νησί. Η οικονομία της Κούβας ήδη επιδεινώνεται, αλλά με τις προμήθειες πετρελαίου της Βενεζουέλας να έχουν πλέον διακοπεί, η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί περισσότερο.

11 μέλη μιας διαβόητης μαφιόζικης οικογένειας στη Μιανμάρ εκτελέστηκαν στην Κίνα για τον φερόμενο ρόλο τους στη λειτουργία κέντρων απάτης, όπως ανακοίνωσαν προχθές Πέμπτη, τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

> Τα κέντρα αυτά, φέρεται να απέσπασαν δισεκατομμύρια δολάρια από ανθρώπους, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν Κινέζοι.

10.000 είναι ο αριθμός των αξιωματικών της Χαμάς που η ένοπλη ομάδα φέρεται να θέλει να ενσωματώσει στην υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ παλαιστινιακή διοίκηση για τη Γάζα, με τη μορφή αστυνομικής δύναμης.

> Αυτή η κίνηση θα μπορούσε να λειτουργήσει ως λύση για τον αφοπλισμό της Χαμάς, που είναι βασική προϋπόθεση της δεύτερης φάσης της εκεχειρίας στη Γάζα. Το Ισραήλ, πιθανότατα, θα αντιταχθεί σε αυτή την κίνηση, ειδικά αν επιτρέψει στην ένοπλη ομάδα να διατηρήσει τα όπλα της.

1,2 εκατομμύρια Ρώσοι στρατιώτες φέρεται να έχουν σκοτωθεί ως τώρα στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με νέα εκτίμηση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών.

> Αυτός ο αριθμός είναι σημαντικά υψηλότερος από τις προηγούμενες εκτιμήσεις, οι οποίες ανέβαζαν τον αριθμό των νεκρών από τη Ρωσία σε περίπου 350.000 και τους νεκρούς από την Ουκρανία σε 140.000.

600 ο αριθμός των πολιτικών κρατουμένων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Βενεζουέλα. Μετά την εκδίωξη του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ, το Καράκας απελευθέρωσε περίπου 260 άτομα.

> Όμως, δεν είναι σαφές τι θα συμβεί σε όσους είναι ακόμα πίσω από τα κάγκελα.

(*) Κάθε Σάββατο η Στήλη «βλέπει» τα Πρόσωπα & Προσωπεία με τη ματιά των αριθμών.