Μια επιστολή – ράπισμα της Κομισιόν για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ITS), αποκαλύπτει ότι η Κύπρος, μαζί με την Ελλάδα και άλλες 18 χώρες βρίσκονται σχεδόν στην «μέγγενη» σε ό,τι αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό στον τομέα των μεταφορών. Τέτοιας μορφής επιστολές ειδικά εμείς τις εκλαμβάνουμε ως μια τυπική περισσότερο γραφειοκρατική διαδικασία, γιατί έτσι απλά ασχολούμαστε με τα σοβαρότερα. Καμιά υποψία ότι μπορεί να συνιστά μια αγωνιώδη προσπάθεια να μην μείνει η Ευρώπη ουραγός στις τεχνολογίες αιχμής, που αφορούν βέβαια στην οδική ασφάλεια και στην αυτοματοποιημένη οδήγηση.

Η ουσία ως προς τα δεδομένα μας είναι ακόμα πιο οδυνηρή. Στον τομέα γενικότερα των μεταφορών, όχι μόνο «ευφυείς» δεν αποδεικνυόμαστε αλλά παραμένουμε φοβερά προσδεμένοι σε μια καθημερινότητα που παραπέμπει σε περασμένες δεκαετίες, των οποίων οι νοοτροπίες παραμένουν αθάνατες…

Είναι γεγονός ότι η πραγματικότητα στους δρόμους προσκρούει τόσο βίαια με τις εκάστοτε εξαγγελίες για εκσυγχρονισμό και καινοτόμα συστήματα, σε σημείο που το μόνο που αναδεικνύεται κάθε φορά είναι η αναξιοπιστία μας. Την ώρα που ο εκσυγχρονισμός στην Ευρώπη στήνει νομοθεσίες – με τις απαιτούμενες βέβαια υποδομές – για οχήματα που θα επικοινωνούν με τα «Smart Traffic Lights» για να μειώνουν έστω τους ρύπους, εμείς εδώ στη μακαρία νήσο, περί άλλων τυρβάζουμε.

Παραμένουμε δέσμιοι των όποιων «έξυπνων φωτοσημαντών» που όχι σπάνια αποδεικνύονται λιγότερο ευφυείς από τους οδηγούς που η υπομονή τους δοκιμάζεται ακόμα και σε άδειες και έρημες διασταυρώσεις.

Προσβαλλόμαστε τόσο συχνά από κυκλοφοριακά εμφράγματα, κυρίως στις εισόδους και όχι μόνο της Λευκωσίας, της Λεμεσού κ.α., με την καταφυγή απλά και μόνο σε ημίμετρα αν όχι μπαλώματα. Στην εποχή των «θαυμάτων» στερούμαστε ακόμα και ενός αξιόπιστου ψηφιακού συστήματος που να ενημερώνει τον οδηγό σε πραγματικό χρόνο για εναλλακτικές διαδρομές. Κατά τρόπο που να γίνεται λιγότερο ανυπόφορη η ζωή του.

Αρκούμαστε σ’ ένα σύστημα δικτύου δημόσιων συγκοινωνιών, το οποίο παρά τις όποιες φιλότιμες προσπάθειες, απολαύει μιας απαξίωσης, καθώς η ακρίβεια και η συνδεσιμότητα δεδομένων, παραμένουν μονίμως ζητούμενα και καταζητούμενα…

‘Ολες αυτές οι διαπιστώσεις συνιστούν υποβάθμιση της ίδιας της ποιότητας της ζωής του πολίτη. Η απώλεια χρόνου και χρήματος λόγω της έλλειψης ευφυών συστημάτων διαχείρισης που υπαγορεύουν οι σύγχρονες συνθήκες, η οδική ασφάλεια που καθίσταται διάτρητη από την απουσία τέτοιων συστημάτων, αλλά και η αμαύρωση της εικόνας μας από την απουσία στοιχειωδών υποδομών και ψηφιακών προτύπων, αποτελούν δείγματα ότι είμαστε ακόμα πολύ πίσω. Κάποτε απολαμβάναμε τα εύσημα για την ιδιότητά μας ως «καλών μαθητών» στην ετοιμασία των απαιτούμενων κεφαλαίων για την είσοδό μας στην ΕΕ. Σήμερα αποδεικνυόμαστε τόσο ανεπίδεκτοι στην ψηφιακή σύγκλιση. Η προθεσμία των δύο μηνών από την Κομισιόν, αποτελεί μια ακόμα ευκαιρία για να συνέλθουμε επιτέλους. Ο πολίτης επείγεται για την πρόσβασή του σε συστήματα και πληροφορίες που θα κάνουν τη ζωή του ευκολότερη.

Στην εποχή των ψηφιακών μετασχηματισμών αν είμαστε ανίκανοι να διαχειριστούμε ανάλογα το οδικό μας δίκτυο, ας μην μιλάμε τουλάχιστον για «έξυπνη Κύπρο». Η νοημοσύνη ενός τόπου κρίνεται, ναι, και από το οδόστρωμα…