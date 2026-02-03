Αυτές τις μέρες είναι ως να ξεχείλισε ένα τεράστιο εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων. Όπου σταθείς στην Κύπρο σου έρχεται στα ρουθούνια δυσάρεστη οσμή. Έπρεπε να ήταν αναμενόμενο και από χρόνια να ενεργοποιηθούν μηχανισμοί να σταματήσουν την υπερχείλιση. Τώρα είναι μάλλον αργά. Έρχονται τα χαστούκια από όλες τις κατευθύνσεις.

Η νέα περιπέτεια με το πόρισμα για τους αξιωματούχους της ΚΟΠ και γενικά η κατάσταση με το κυπριακό ποδόσφαιρο, είναι ίσως το πιο κραυγαλέο παράδειγμα του πώς αφήνουν τα βοθρολύματα να ξεχειλίζουν. Γιατί δεν είναι μόνο το γεγονός ότι η Γενική Εισαγγελία έχει στα χέρια της πόρισμα που δείχνει κακουργήματα από τον Δεκέμβριο του 2024 το προκαταρκτικό και από τον Μάιο του 2025 το τελικό, και ακόμα το μελετά. Είναι και το γεγονός ότι όσα αποδεικνύει αυτό το πόρισμα, ο Φάνης Μακρίδης τα έγραφε από τον Σεπτέμβριο του 2018, ενώ το ενδεχόμενο ασυμβίβαστο του προέδρου της ΚΟΠ, Γιώργου Κούμα, σε σχέση με τα τηλεοπτικά δικαιώματα, ετέθη από το 2014. Χρειάστηκαν δώδεκα χρόνια για να βγει κάποιο αποτέλεσμα κι ακόμα το σκέφτονται, ακόμα δεν είδε η κοινωνία κάποιον να καθαρίζει τον στάβλο.

Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι για να πέσει λίγο φως σε βρόμικες και σκοτεινές υποθέσεις που θα έπρεπε να ερευνούνται τάχιστα και να οδηγούνται στη δικαιοσύνη για να στέλνουν το μήνυμα ότι δεν είναι ανεκτές, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Διαιωνίζονται οι παρανομίες με τρόπο που κυριαρχεί το μήνυμα της ατιμωρησίας, το μήνυμα ότι οι Αρχές κλείνουν τα μάτια. Ακόμα κι όταν πρόκειται για εξόφθαλμα κακουργήματα.

Μόνο το ιστορικό να δει κάποιος αναρωτιέται προς τι όλες αυτές οι δαιδαλώδεις διαδικασίες, αν πραγματικά έχουμε κράτος που θέλει να πολεμήσει τη διαφθορά. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση (διαβάστε το ρεπορτάζ για να καταλάβετε πόσο σοβαρά ζητήματα υπήρχαν), έκανε αναφορές ο Γενικός Ελεγκτής, ακολούθησαν οι αποκαλύψεις του Φάνη (με στοιχεία και έγγραφα), ακολούθησαν πορίσματα από έρευνα της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού (2023), μετά ανατέθηκε να το ερευνήσει ως ανεξάρτητη ποινική ανακρίτρια η πρώην δικαστής Αλεξάνδρα Λυκούργου, η οποία παρέδωσε το ενδιάμεσο πόρισμα της στις 16 Δεκεμβρίου 2024 με σαφείς υποδείξεις ποινικών υποθέσεων, συγκεκριμένων ονομάτων, μαρτυριών, στοιχείων. Κουκιά καθαρισμένα. Πάνω από ένα χρόνο μετά, ουδέν νεότερο. Το πόρισμα είναι υπό μελέτη στη Νομική Υπηρεσία.

Όσοι εμπλέκονται είχαν όλο τον χρόνο στη διάθεση τους να προετοιμαστούν ή και να εξαφανίσουν στοιχεία ή και να συνεχίσουν να πλουτίζουν αθέμιτα. Αλήθεια, πόσα εκατομμύρια έβγαλαν παρανομούντες αυτά τα δώδεκα χρόνια; Πόσους αδίκησαν; Πόσο κόστος είχε η οικονομία; Πόση απογοήτευση η κοινωνία;

Η Αλεξάνδρα Λυκούργου προς τιμή της, βγήκε δημοσίως με συνέντευξη στην εφ. «Πολίτης» και τα είπε. Μάλλον από αγανάκτηση και για να μην κατηγορείται η ίδια ότι δεν έδωσε ακόμα πόρισμα. Έτσι τα μάθαμε. Αλλά, τα χειρότερα είναι αυτά που είπε ως διαπίστωσή της μετά τις έρευνες. Ακόμα και όσα δεν είναι ποινικά ευρήματα. Ότι η ΚΟΠ διαχειρίζεται εκατομμύρια αλλά λειτουργεί «με ένα απαρχαιωμένο, ελλιπές και κακογραμμένο καταστατικό του 1970». Κάποιοι έχουν ευθύνη και γι΄ αυτό αλλά ουδείς θα λογοδοτήσει. Ούτε για το ότι ο ΚΟΑ, που όφειλε να ασκεί εποπτικό έλεγχο την ΚΟΠ, δεν το έκανε ποτέ.

Όπως δήλωσε η κ. Λυκούργου, του δικού της πορίσματος, προηγήθηκαν άλλα δύο πορίσματα της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού και σε όσα αναφέρονται σε αυτά «σκιαγραφούν το κυπριακό ποδόσφαιρο να είναι βυθισμένο στο σκοτάδι: μάρτυρες μιλούν για αξιωματούχους της ΚΟΠ, που εδώ και χρόνια, εκμεταλλεύονται τις θέσεις τους για να αποκτούν δύναμη και οικονομικά οφέλη, ενώ αθλητικοί παράγοντες παρεμβαίνουν αθέμιτα στη διαιτησία και στην ανέλιξη διαιτητών».

Ακόμα και με αυτά τα ευρήματα στα χέρια του το κυπριακό κράτος σκέφτεται, μελετά, ξανασκέφτεται και η ατιμωρησία γίνεται θεσμός. Ο ισχυρότερος όλων!