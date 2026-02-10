Έχει ξεφύγει εντελώς ο Ίλον Μασκ. Καλά, για τον Τραμπ δεν το συζητάμε. Είναι ταμάμ περιστατικό προχωρημένης, μη αναστρέψιμης εγωπάθειας.

Ο δισεκατομμυριούχος φίλος του όμως, κάνει χαζά παιχνιδάκια στον διαδικτυακό ιστόστοπό του, το Χ. Το νεότερο, είναι αυτό που βλέπετε στη φωτογραφία.

Έχει «βάλει» τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, τον οποίο ο Τραμπ μισεί άγρια, διότι ξέρει και το λένε όλοι, ότι ήταν από τους καλύτερους ηγέτες της χώρας, να «κάθεται» επάνω στο προεδρικό γραφείο στο Oval Office, κρατώντας ένα πλακάτ, που ρωτάει (ο Μάσκ, είπαμε!)

«Θέλετε να επιστρέψω ξανά ως Πρόεδρος; Απαντήστε ειλικρινά».

Αυτά, βέβαια, τα λέει ο Μασκ. Ο οποίος, επειδή στην πολιτική είναι σκράπας περιωπής (ας μην ξεχνάμε και το ρατσιστικό του παρελθόν στην Νότια Αφρική), έχει το δικό του …βαρόμετρο, φτιάχνοντας αρκετά, χαζά αφηγήματα.

Το ’χουν πει πολλοί: Στα ερευνητικά, διαστημικά του προγράμματα, είναι ευφυής και πρωτοπόρος. Πώς συνδυάζεται αυτό με την πολιτική αστρονομία του που πήγε κατά διαβόλου;

Ανάρτηση της Ημέρα από τον επιχειρηματία-ξενοδόχο, Φώτη Κοκοτό, στο «Χ» του κ. Μασκ:

«Την Ευρώπη μισούν οι δικτάτορες τύπου Πούτιν κι Ερντογάν, αλλά κι ο επίδοξος δικτάτορας Τραμπ. Μας βλέπουν ως εμπόδιο στις ιμπεριαλιστικές τους βλέψεις. Ως το αντιπαράδειγμα στις υπερφίαλες ονειρώξεις τους. Πρωτοπορούμε στη δημοκρατικότητα, την υγεία, την εκπαίδευση, την κοινωνική συνοχή, την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι Πούτιν/ Ερντογάν/ Τραμπ μοιράζουν όλον τον πλούτο στους αυλικούς τους κι εμείς στην Ευρώπη παραπονιόμαστε για τη «γραφειοκρατία» μας, χωρίς να κατανοούμε πως αποτελεί τη μόνη εναλλακτική στην απολυταρχία τους».

> Εκτός από τα ξενοδοχειακά, ενεργοποιείται και στην Αγορά ακινήτων (Real Estate), στο SpaDesign, Μηχανικός Περιβάλλοντος (Environmental Engineer), σπουδές στο Cambridge και στο UCLA του Λονδίνου. Πολιτικά δηλώνει Προοδευτικός/ Φιλελεύθερος. Κι επιπλέον είναι Δωρητής Οργάνων, ανήκει Ειδικές Δυνάμεις, είναι πατέρας 3 κοριτσιών και μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

Μια προσωπική μου περιπέτεια: «Έσκασε» ο θερμοσίφωνας στο σπίτι μου. Όταν σηκώθηκα, Παρασκευή πρωί, νερά παντού. «πότισαν», ό,τι υπήρχε από κάτω. Ντοσιέ, με ό,τι συνέπλεε μαζί μας επί σχεδόν 30 χρόνια. Τα κρέμασα παντού για να στεγνώσουν. Και σιγά-σιγά κάνω το ξεσκαρτάρισμα. Να μην τύχει σε κανέναν!

Ελάτε τώρα στα δικά μας, εδώ στη Μητέρα Πατρίδα. Ο καλός μου φίλος και σπουδαίος ιατρός, Χρήστος Δερβένης, διευθυντής Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας – Χειρουργικής Ήπατος – Χοληφόρων – Παγκρέατος, καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Κύπρου. Κάνει και καίριες πολιτικές «επεμβάσεις» στα social media και είναι όλες επιτυχημένες. Να το νεότερο report του. Και, μάλιστα, με τεκμηριωμένη εικονογράφηση:

«Σας βρήκα επενδυτικό προϊόν! Μετά τα κεράσια του καλοκαιριού, έχουμε τα ντοματίνια του χειμώνα! Φύγετε από το χρυσό και τοποθετηθείτε στο συγκεκριμένο προϊόν! 9,5 Ευρώ το κιλό σήμερα! Να ευχαριστήσω την κυβέρνηση για τις αποτελεσματικές παρεμβάσεις στην αγορά! Ευτυχώς που έχουμε τον καταλληλότερο πρωθυπουργό! Πάλι καλά δηλαδή!».