ΕΙΝΑΙ, δήλωσε ο κατοχικός ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, στην ίδια σελίδα σε σχέση με το Κυπριακό με την Τουρκία. Τι σημαίνει αυτό; Ότι συμπίπτουν οι θέσεις τους για λύση δυο κρατών; Άλλη ανάγνωση των όσων είπε ο κ. Έρχιουρμαν δεν υπάρχει πλην της ταύτισης θέσεων με την Άγκυρα. Αυτό είπε, αυτό εννοεί.

ΕΙΝΑΙ τούτο έκπληξη; Όχι, βέβαια. Κανένας κατοχικός ηγέτης, διαχρονικά, δεν λειτούργησε αυτόνομα από τις επιδιώξεις της Άγκυρας. Σε συνέντευξή του στο τουρκικό δίκτυο NTV κι όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει κοινή γραμμή με την Άγκυρα στο Κυπριακό, ο κ. Έρχιουρμαν απάντησε πως: «το σημαντικό δεν είναι να χρησιμοποιούμε τις ίδιες λέξεις, αλλά να έχουμε το ίδιο σημείο εκκίνησης. Και έχουμε το ίδιο σημείο εκκίνησης».

ΔΕΝ μας εκπλήσσουν οι αναφορές Έρχιουρμαν. Δεν μπορούμε να αναφέρουμε με βεβαιότητα ότι αυτά που λέγει τα πιστεύει. Αυτό μπορεί να έχει τη σημασία του, αλλά επί της ουσίας δεν αλλάζει την μεγάλη εικόνα. Ότι, δηλαδή, ο εκάστοτε κατοχικός ηγέτης είναι αναγκασμένος να ακολουθεί τη γραμμή της κατοχικής Τουρκίας.

ΜΙΛΩΝΤΑΣ, εξάλλου, στην 35η συνεδρία των Συναντήσεων Μπαμπ-ι Αλί στην Κωνσταντινούπολη, ανέφερε ότι απαιτούνται σαφείς όροι και πολιτική ισότητα πριν από οποιαδήποτε νέα διαδικασία για το Κυπριακό. Με αυτό επαναλαμβάνει τους όρους, προϋποθέσεις, που τίθενται από τουρκικής πλευράς για να ξεκινήσει μια νέα διαδικασία διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Το γεγονός αυτό, ότι δηλαδή θέτει προϋποθέσεις, δεν αναφέρεται από τους εν δυνάμει μεσολαβητές, όπως τα Ηνωμένα Έθνη. Διαφορετικά θα λειτουργούσαν στον ΟΗΕ εάν τους όρους έθετε η Λευκωσία.

ΕΝΑ άλλο σημαντικό ζήτημα που εγείρεται από τα όσα είπε ο κ. Έρχιουρμαν είναι και οι επικρίσεις που διατύπωσε κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπε πως «στηρίζει έργα που αποκλείουν τους Τουρκοκύπριους και την Τουρκία», κάνοντας αναφορά στο σχέδιο υποθαλάσσιας ενεργειακής διασύνδεσης Ισραήλ–Ελλάδας–Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα έργα αυτά θα έχει όφελος η χώρα και οι πολίτες, πλην όμως αυτό δεν θέλει, σκοπίμως, να το κατανοήσει ο κατοχικός ηγέτης.

ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ και στα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, που «δεν περιορίζονται στους υφιστάμενους θεσμούς στο βόρειο τμήμα του νησιού» και ότι ζητήματα όπως η ασφάλεια, η ενέργεια, οι θαλάσσιες ζώνες, οι υδρογονάνθρακες και η ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης απορρέουν, όπως είπε, από «κοινά και ίσα κυριαρχικά δικαιώματα».

ΑΛΛΑ ένα είναι τα δικαιώματα των πολιτών και διαφορετικά να θεωρεί πως αυτά αφορούν το κατοχικό καθεστώς ή την Τουρκία. Το κατοχικός καθεστώς είναι παράνομο και η όποια λύση θα το καταργεί. Δεν θα μετεξελιχθεί σε κράτος ή κρατίδιο ή αναγνωρισμένη οντότητα. Ποτέ!