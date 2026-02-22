Η Εισαγγελία δεν έκανε τη δουλειά της όπως όφειλε. Υπάρχουν μόνο δύο ενδεχόμενα: Είτε είναι ανίκανοι είτε διεφθαρμένοι.

Ήταν κάποτε ένας πρόεδρος της Βουλής που λοιδωρήθηκε όσο σχεδόν κανένας άλλος άνθρωπος, αποκαθηλώθηκε από τη θέση του και σύρθηκε στο Κακουργιοδικείο για διαφθορά, μαζί με έναν βουλευτή. Και –ω του θαύματος!– την περασμένη Τρίτη αθωώθηκαν και οι δύο. Να θυμίσω ότι είχαν παγιδευτεί από δημοσιογράφους του Al Jazeera που παρίσταναν τους επενδυτές και τους ζητούσαν να μεσολαβήσουν (με το αζημίωτο) για να τους χορηγηθεί διαβατήριο σύμφωνα με το αμαρτωλό «επενδυτικό» πρόγραμμα πολιτογραφήσεων της κυβέρνησης Αναστασιάδη, αλλά κατά παρέκκλιση και παράκαμψη χρονικών και άλλων ζητημάτων. Είδαμε όλοι το βίντεο με τις συζητήσεις και τα υπονοούμενα, το κλείσιμο του ματιού από τον πρόεδρο της Βουλής, που υπογράμμισε εύγλωττα την αλησμόνητη φράση του This is Cyprus, η οποία έκτοτε έγινε σλόγκαν για τη διαφθορά. Αλλά το βίντεο δεν αποτέλεσε αποδεικτικό στοιχείο, επειδή λήφθηκε παράνομα (!).

Το δικαστήριο έκρινε ότι η διερεύνηση από πλευράς της κατηγορούσας Αρχής ήταν ανεπαρκής, δεν έφερε τους κατάλληλους μάρτυρες (περιέργως εξαφανίστηκαν – γιατί άραγε;) και διάφορα άλλα που υποδεικνύουν το εξής: Ότι η Εισαγγελία δεν έκανε τη δουλειά της όπως έπρεπε. Υπάρχουν, επομένως, μόνο δύο πιθανά ενδεχόμενα: Είτε είναι ανίκανοι είτε διεφθαρμένοι. Οι εισαγγελείς λένε πως εντόπισαν δικαστικά σφάλματα, άρα δεν φταίνε εκείνοι αλλά οι δικαστές – ας τους καταγγείλουν ευθέως λοιπόν! Αν όμως δίκασε σωστά το δικαστήριο, τότε η κατηγορούσα Αρχή δεν έκανε όσα όφειλε είτε από ανικανότητα είτε επίτηδες, ώστε να πέσει η υπόθεση και να προσφέρει εξυπηρέτηση στους κατηγορούμενους. Αν ισχύει αυτή η δεύτερη περίπτωση, έχουμε ένα ακόμα μεγαλύτερο σκάνδαλο διαφθοράς, που καταρρακώνει την αξιοπιστία ενός θεσμού ο οποίος έχει καθήκον να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον – εμάς των πολιτών, όχι το συμφέρον του οποιουδήποτε φίλου, κολλητού, συγγενή ή «χορηγού» προσώπων της εξουσίας. Αν οι επικεφαλής της Εισαγγελίας δεν παραιτηθούν (δεν γνωρίζω αν υπάρχει τρόπος να τιμωρηθούν), τότε δεν έχουμε κράτος δικαίου στην Κύπρο – και μάλιστα με απόφαση δικαστηρίου.

Πριν πεντέμισι σχεδόν χρόνια (25.10.2020) είχα κάνει μια απόπειρα να «ερμηνεύσω» το φαινόμενο σε ένα κείμενό μου με τίτλο The Silurian Hypothesis. Το αναδημοσιεύω εδώ σήμερα, επειδή κατά κάποιον τρόπο αποδείχθηκε «προφητικό»:

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ αποτελεί σήμερα ένα σημαντικό κομμάτι του ανθρώπινου πολιτισμού. Πάντα ήταν μεγάλο θέμα, ακόμα και σε παλαιότερες εποχές, οπόταν δεν πρέπει να μας εκπλήσσει ιδιαίτερα η απροθυμία –για να το πω κομψά– Αρχών και θεσμών στην αντιμετώπισή της, από τον ευέξαπτο Πρόεδρό μας και τους «ανήξερους» πολιτικούς αριστερά και δεξιά, ως τον σιωπηλό και ουσιαστικά αμέτοχο Γενικό Εισαγγελέα μας, που καθώς φαίνεται γι’ αυτό του το «προσόν» τον διόρισε ο Αναστασιάδης. Ακόμα και τώρα, μετά από τόσον θόρυβο που προκάλεσαν οι αποκαλύψεις του Al Jazeera, συνεχίζουν να φέρονται με «παρεΐστικη» λογική, όπως λόγου χάρη η επιτροπή που όρισε τόσο αυθαίρετα ο υπουργός Παιδείας για το υφυπουργείο Πολιτισμού, με ανθρώπους από τον κύκλο των φίλων και γνωστών του, γράφοντας στις σόλες του τους οργανωμένους φορείς του χώρου.

Μπορούμε να ανιχνεύσουμε τη διαπλοκή και τη διαφθορά σε όλα τα στάδια του ηλικίας 300 χρόνων βιομηχανικού πολιτισμού μας, ως ένα σημαντικό κομμάτι του. Αλλά πώς και από πότε προέκυψε; Ο Homo Sapiens έχει ηλικία 200.000 χρόνων, ίσως και μέχρι 5.000.000 αν μετρήσουμε και τους ανθρωπίδες. Υπήρξε άραγε κάποιος πολιτισμός πολύ παλαιότερος, που δεν μπορούμε να εντοπίσουμε τα ίχνη του με τις γνωστές μεθόδους, ο οποίος εξαφανίστηκε από κάποια κατακλυσμιαία καταστροφή, φυσική ή όχι;

Ο δρ Gavin Schmidt της NASA και ο δρ Adam Frank του πανεπιστημίου του Ρότσεστερ δημοσίευσαν το 2018 ένα άρθρο με τίτλο «The Silurian Hypothesis», όπου έθεταν το ερώτημα αν μπορεί να ανιχνευθεί σήμερα ένας τέτοιος βιομηχανικός πολιτισμός στο γεωλογικό αρχείο της Γης. Αντιμετωπίζοντας το ερώτημα σαν ένα «πείραμα σκέψης», προτείνουν να ψάξουμε με γεωχημικές μεθόδους για technosignatures, όπως πλαστικά και πυρηνικά απόβλητα. Ο τίτλος του άρθρου είναι εμπνευσμένος από τους Silurians της σειράς Dr Who του BBC, υποθετικά ευφυή σαυροειδή (Homo Reptilia) με πολιτισμό πάνω από 400 εκατ. χρόνια πριν. Ενόψει επερχόμενης σύγκρουσης της Γης με αστεροειδή, έπεσαν σε νάρκη σε υπόγειες πόλεις αφήνοντας πίσω μια γενιά «επιστατών».

Δεν μπορώ να αποφύγω τον πειρασμό του δαίμονα (όχι του Προέδρου) που με τσιγκλάει, μιας και η υπόθεση των δύο επιστημόνων, ο τίτλος του άρθρου τους και οι σαυροειδείς του BBC είναι μεγάλη πρόκληση: Εφόσον η πολιτική διαφθορά και η διαπλοκή είναι διαχρονικό στοιχείο πολιτισμού, μήπως είμαστε ενώπιον μιας απόδειξης –ένδειξης, έστω– που επιβεβαιώνει τη «Σιλούρια Υπόθεση»; Θέλω να πω, οι υποθετικοί Silurians (από τη Σιλούρια γεωλογική περίοδο, 443-416 εκατ. χρόνια πριν) δεν είχαν διεφθαρμένους; Μήπως η εξαφάνισή τους, αλλά και οι πραγματικές μαζικές εξαφανίσεις (ευφυών ενδεχομένως ή μη) ειδών στη γεωλογική ιστορία μας, δεν είχαν ως αίτια φυσικές καταστροφές αλλά ήταν αποτέλεσμα διαφθοράς και πολιτιστικού εκφυλισμού, τα οποία πιθανότατα μας κληροδότησαν;

Δεν είμαστε σαυροειδείς, όμως είναι καιρός να ξυπνήσουμε και, βγαίνοντας από τη νάρκη μας, να στείλουμε στον αγύριστο τους διεφθαρμένους και όσους τους καλύπτουν, όσο ακόμα προλαβαίνουμε μια νέα καταστροφή.

chrarv@philelefheros.com

Minority Report, ΕΛΕΥΘΕΡΑ 22.02.2026