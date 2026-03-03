ΤΑ στρατιωτικά κτυπήματα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν πολύ πιθανόν να εξελιχθούν, όπως φαίνεται, σε μια ευρύτερη, περιφερειακή σύγκρουση. Εάν τούτο επιβεβαιωθεί στην πορεία προφανώς και θα έχει σημαντικές επιπτώσεις, όχι μόνο στους πρωταγωνιστές αλλά και ευρύτερα.

ΚΑΝΕΝΑΣ, άλλωστε, πόλεμος δεν περιορίζεται σε εκείνους που συγκρούονται στρατιωτικά. Οι επιπτώσεις είναι ευρύτερες και αγγίζουν τις περισσότερες χώρες. Κυρίως τις γειτονικές.

ΟΙ μεγάλοι ηττημένοι ενός πολέμου, όπως και ο συγκεκριμένος, είναι οι άμαχοι. Από τις εκατέρωθεν επιθέσεις υπάρχουν απώλειες. Δυστυχώς σκοτώθηκαν πολλοί άνθρωποι, άμαχοι, που δεν θα έπρεπε να ήταν στόχος. Και προφανώς δεν μπορεί κάποιος να κτυπά στρατιωτικά, στην προκειμένη περίπτωση το Ιράν, τρίτες χώρες γιατί αυτό σπρώχνει σε ένα ευρύτερο πόλεμο. Θέλουν ενδεχομένως να προκαλέσουν γενική αναστάτωση. Προφανώς και δεν έχει νόημα να ανοίγει μέτωπο με δέκα αραβικές χώρες. Δεν έχει νόημα μια τέτοια ενέργεια όταν δέχεται επίθεση από Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

ΕΜΕΙΣ ως Κυπριακή Δημοκρατία για λόγους αρχής οφείλουμε να τασσόμαστε κατά των πολέμων. Κατά των στρατιωτικών συγκρούσεως ως μέθοδος επίλυσης των διαφορών. Το ανέφερε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στο διάγγελμα του, το εξήγησε και στις τηλεφωνικές επικοινωνίες, που είχε με ξένους ηγέτες ότι η χώρα μας δεν εμπλέκεται.

Η ΣΤΑΣΗ της Κυπριακής Δημοκρατίας στηρίζεται σε αρχές δικαίου για προφανείς λόγους. Είναι θύμα εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής. Η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως συναφώς ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, παραμένει σταθερός παράγοντας ασφάλειας και ανθρωπιστικής συνεισφοράς στην περιοχή, ενεργώντας σε στενό συντονισμό με τους εταίρους και τους διεθνείς οργανισμούς.

Η ΕΥΡΥΤΕΡΗ περιοχή εισέρχεται σε μια νέα και επικίνδυνη φάση. Δεν αναμένεται ότι αυτό που παρακολουθούμε από το περασμένο Σάββατο θα τελειώσει σύντομα. Θα πάρει χρόνο και οι επιπτώσεις θα είναι μεγάλες για όλους.

ΚΑΙ κάτι άλλο πολύ σημαντικό: Η Κύπρος, ως κράτος δεν εμπλέκεται στον πόλεμο, στις διαμάχες. Το αναφέραμε ήδη και θα το επαναλαμβάνουμε. Φαίνεται, όμως, να μας εμπλέκουν οι Βρετανοί με τη στάση τους και με το γεγονός ότι χρησιμοποιούν τις στρατιωτικές τους βάσεις.

ΕΙΜΑΣΤΕ έντονοι και κατηγορηματικοί. Οι Βρετανοί εκθέτουν την Κύπρο σε κινδύνους και αυτό δεν πρέπει να το δεχθούμε. Οι βρετανικές βάσεις πέραν του γεγονότος ότι είναι ξεπερασμένο αποικιακό κατάλοιπο, η παρουσία τους αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια μας.

ΕΙΝΑΙ μονόδρομος για τη Λευκωσία να θέσει στο Λονδίνο ζήτημα βρετανικών βάσεων.