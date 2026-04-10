Άμα βγάλει κανένας με πολύ ψηλό IQ, καθαρή εικόνα και τελικό συμπέρασμα από αυτή την ιστορία να μας ενημερώσει όλους, μπας και καταλάβουμε. Διότι όσο πάει γίνονται και πιο περίπλοκα τα πράματα.

Ξαφνικά προέκυψε τώρα άλλο στιγμιότυπο στην περιπέτεια. Ο Μακάριος Δρουσιώτης, που είναι σίγουρος ότι οι πάντες είναι μπλεγμένοι, ανακοίνωσε ότι η λεγόμενη Σάντη, η μυστήρια πρωταγωνίστρια, προσλήφθηκε στο προεδρικό μόλις ανέλαβε ο Νίκος Χριστοδουλίδης. «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλείται να δώσει σαφείς απαντήσεις ως προς τις συνθήκες υπό τις οποίες η Σάντη προσλήφθηκε στο Προεδρικό αμέσως μετά την εκλογή του», έγραψε.

Διαψεύστηκε αμέσως, αλλά η «είδηση» επισκίασε όλα τα άλλα χτες. Μα, άκου πράματα! Επρόσλαβεν την ο Χριστοδουλίδης στο προεδρικό! Κύριε ελέησον, εν τζιαι τούτος μπλεγμένος, ούλλοι διεφθαρμένοι σε τούτο τον τόπο!

Εμείς δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το γεγονός και ποιο το παραμύθι. Όμως, έχουμε μπροστά μας όσα παρουσιάζει ως γεγονότα ο συγγραφέας και προσπαθούμε να καταλάβουμε. Από όσα έγραψε μέχρι τώρα αυτή η Σάντη πρέπει να έχει πια τόσα λεφτά και τόσους χρηματοδότες, που δεν έχει ανάγκη να δουλέψει.

Τον Ιούλιο του 2020, ο δικαστής ενημερώνεται (υπάρχει μήνυμα, φυσικά) ότι «έχει γίνει το έμβασμα στο λογαριασμό σας που απευθύνεται στην (αναφέρεται το πραγματικό της ονοματεπώνυμο). Είναι 850.000 ευρώ συν τα υπόλοιπα που συμφώνησα για χάρη σας με τον Μεγάλο». Το έμβασμα των 850.000 απευθύνεται στη Σάντη, αν καταλαβαίνουμε τι διαβάζουμε. Συν τα υπόλοιπα, που δεν ξέρουμε πόσα είναι.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με άλλα μηνύματα, ο δικαστής ενημερώνει τη Σάντη: «Κατάλαβες τώρα πως θα γίνει, θα τα φέρνουμε λίγα λίγα στην Κύπρο. Σε συνεννόηση με δικό μας άτομο και έτσι όλο το ποσό θα μεταφερθεί στην Κύπρο. Σου το λέω ξανά, μην διανοηθείς να κάνεις ούτε και ένα σεντ κατάθεση …».

Όταν τον ρωτά αυτή, πώς θα έρθουν τα λεφτά στην Κύπρο, της απαντά ότι είναι δική του δουλειά. «Όπως ήρθαν τα λεφτά για το αυτοκίνητο σου τσακ μπαμ. Τα κάνεις ότι θες. Φάτα, κρούστα, μεγάλωσε τον μικρό. Για το σπίτι θα τα πούμε στο άμεσο μέλλον».

Εκτός από τις 850.000 που θα έρθουν τσακ μπαμ και θα τα κάνει ό,τι θέλει («φάτα, κρούστα»), ήρθαν κι άλλα για το αυτοκίνητό της, και «για το σπίτι» θα τα πουν στο άμεσο μέλλον. Δεν διευκρινίζεται αν της αγόρασαν και σπίτι. Και το συμπέρασμα του Δρουσιώτη: «Φαίνεται ότι τα χρήματα έφτασαν στην Κύπρο σε μετρητά. Μια δόση έφτασε στη Σάντη σε βαλίτσα και σε χαρτοκιβώτιο. Ένα χειρόγραφο σημείωμα έγραφε τα εξής: “Σάντη, 250.000, Από Μιχάλη”».

Υπάρχουν κι άλλα λεφτά όμως. Φαίνεται, όπως λέει ο συγγραφέας, ότι είχαν κοινό λογαριασμό το 2019 και έγινε μεταφορά χρημάτων στον λογαριασμό «275.000 ευρώ μέσω εμπορικής εταιρείας».

Μετά, σε άλλα μηνύματα, φαίνεται ότι η Σάντη ζούσε ζωή χαρισάμενη. Της έγραφε ο δικαστής στα μηνύματα «όλα στο όνομα σου γίνονται αυτόματα, σπίτι στη Νίκαια, τα εκατομμύρια, όλα ακόμα και τα σκάφη τα δύο του Λιβέρα». Και εκατομμύρια, και σπίτι στη Νίκαια και δύο σκάφη. Σε άλλο μήνυμα την ρωτά αν είναι εντάξει «με τα λεφτά του μωρού». Και συνεχίζει: «Αν χρειαστείς κάτι άλλο πες μου. Έβαλα 15.000 στον φάκελο και για τους προηγούμενους δύο μήνες». Δηλαδή, εκτός από τις εκατοντάδες χιλιάδες έπαιρνε και στον φάκελο και €7.500 τον μήνα;

Αλλά, παρότι η Σάντη είχε τόσες εκατοντάδες χιλιάδες στη διάθεσή της, σπίτι, σκάφη, αυτοκίνητο κ.λπ., το 2020 ο δικαστής «διευθέτησε εργοδότηση της Σάντη σε μια θυγατρική που είχε στην Κύπρο μια ελληνική εταιρεία». Άλλο μήνυμα αυτό. Και δεν φτάνει αυτό, το 2023 εργοδοτήθηκε στο προεδρικό μόλις ανέλαβε την προεδρία ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Είχε ανάγκη να δουλέψει όταν είχε την Αδελφότητα των Ροδοσταύρων να της στέλνει κατά χιλιάδες τα ευρώ σε βαλίτσα και σε χαρτοκιβώτιο ή έναν δικαστή να της στέλνει φακέλους με €15.000; Εκτός φυσικά αν την έβαλε στο προεδρικό η Αδελφότητα για να κατασκοπεύει τον Χριστοδουλίδη και την Φιλίππα. Άλλο σενάριο αυτό.

Γι΄ αυτό είπα στην αρχή ότι θέλουμε κάποιον με πολύ ψηλό IQ να μας τα ξεδιαλύνει. Το κοινό μυαλό αδυνατεί να τα βγάλει πέρα.