Της γης οι κολασμένοι και οι άλλοτε πιο άτυχοι της ζωής, οι εκτοπισμένοι και μετανάστες δηλαδή, λαμβάνουν μεγέθη ολόκληρων κρατών. Ανά χιλιάδες σπεύδουν σε φυγή λόγω εμφύλιων πολέμων, εχθροπραξίων ιμπεριαλιστικού χαρακτήρα, φτώχειας, μόλυνσης, πείνας, έλλειψης νερού.

Οι μετανάστες της κλιματικής αλλαγής είναι, σήμερα, η μικρότερη μερίδα. Ωστόσο, το μέλλον που περιγράφουν οι επιστήμονες είναι άκρως δυσοίωνο και δείχνει πως προσεχώς περιοχές θα καταστούν αφιλόξενες, λόγω των θερμοκρασιών τους και της ξηρασίας τους.

Στο μεταξύ, είμαστε μάρτυρες ένοπλων συγκρούσεων ή/και βίαιων επεισοδίων ή/και διωγμών σε Ασία, Ευρώπη, Αφρική, Αμερική. Οι άνθρωποι αναζητούν τη σωτηρία τους και την προστασία των παιδιών τους και το βάζουν στα ποδιά.

Η τάση αυτή θα κορυφωθεί, με τη μη κυβερνητική οργάνωση της Δανίας, DRC, να εκτιμά πως τουλάχιστον 4,2 εκατομμύρια άτομα σε όλο τον κόσμο θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους τα επόμενα δυο χρόνια.

Η πρόβλεψη, όμως, δεν έχει λάβει καν υπόψη τον τρέχοντα πόλεμο στη Μέση Ανατολή, πράγμα που σημαίνει πως στον αριθμό αυτό θα πρέπει να συνυπολογιστούν και οι περίπου 117,3 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένοι.

Η DRC, αναφέρει στην ετήσια έκθεσή της ότι στις πέντε χώρες που καταγράφτηκαν οι περισσότεροι εξαναγκαστικοί εσωτερικοί εκτοπισμοί το 2025 είναι οι Ουκρανία, Μιανμάρ, Νότιο Σουδάν, Νιγηρία και Μαλί.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους και είναι τρομακτικοί. Ο πλανήτης γεμίζει ξεριζωμένους. Οι ασφαλείς χώρες στήνουν φράχτες, συγκαλούν συνόδους, εκφωνούν δηλώσεις ανθρωπισμού. Οι μετανάστες και οι εκτοπισμένοι δεν είναι το πρόβλημά τους όταν μένουν μακριά από τα σύνορα των χωρών τους, παρά μόνο όταν βρεθούν στις ακτές τους και έξω από την πόρτα τους.