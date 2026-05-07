ΜΕΤΑ από 46 χρόνια αναμένεται ότι θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στο συνταξιοδοτικό. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη αλλαγή στο συνταξιοδοτικό, με στόχο, μεταξύ άλλων, να αυξηθούν οι συντάξεις. Αν και δεν υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές για το ύψος της αύξησης, αυτό που λέγεται από τους αρμόδιους, είναι πως θα είναι γενναία.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ υπουργός, Μαρίνος Μασιούττας, σε πρόσφατες δηλώσεις του, ανέφερε πως ο πρώτος πυλώνας της μεταρρύθμισης αφορά ένα συνολικό λίφτινγκ του συνταξιοδοτικού συστήματος, καθώς και άλλες πολιτικές και διορθώσεις. Προέχει, όπως συναφώς αναφέρθηκε, η αύξηση των χαμηλών και των υπόλοιπων συντάξεων. Περαιτέρω, ο στόχος είναι η διαχείριση του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο τερματισμός του δανεισμού του κράτους από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο οποίο θα επιστραφεί το ποσό των €12 δισ. που έχει δανειστεί.

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ πυλώνας, είπε ο Υπουργός, σχετίζεται με τα εργασιακά ζητήματα και μεταξύ άλλων επιδιώκει να μετατρέψει το Ταμείο Προνοίας από ένα απλό εφάπαξ πόσο σε ένα σταθερό μηχανισμό συμπληρωματικού εισοδήματος.

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ αφορά μια νέα ευρύτερη αντίληψη σε ένα καίριο ζήτημα, που αφορά μια σημαντική κατάκτηση. Και η μεταρρύθμιση δεν αφορά μόνο τη σύνταξη, αλλά κι άλλες σημαντικές παραμέτρους. Όπως συναφώς έχει αναφερθεί, η μεταρρύθμιση προβλέπει καινοτόμες κοινωνικές πιστώσεις, όπως η αυτόματη εγγραφή στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το 16ο έτος καθώς και η πίστωση μονάδων για τις «γυναίκες που μένουν στο σπίτι για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους» και για τους άτυπους φροντιστές, για τους οποίους αναγνωρίζεται έμπρακτα η κοινωνική τους προσφορά. Θα γίνεται αυτόματη αναγνώριση και της στρατιωτικής θητείας καθώς και των σπουδών. Όλα αυτά ενώ ήταν αυτονόητα, ποτέ δεν εφαρμόσθηκαν καθώς δεν προβλεπόταν από τη νομοθεσία.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως οι αλλαγές είναι εναρμονισμένες με τις ανάγκες της εποχής μας. Η μεταρρύθμιση, όπως παρουσιάζεται, είναι ανθρωποκεντρική, κι αυτό έχει μεγάλη σημασία καθώς στο επίκεντρο είναι ο άνθρωπος. Όπως έχει εξαγγελθεί, στόχος είναι η ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Κυρίως εκείνων, που ζουν με χαμηλές συντάξεις. Αυτά, όμως, θα τα κρίνουμε στην πράξη.

ΜΕΤΑ από τέσσερις και πλέον δεκαετίες, προχωρά μια μεταρρύθμιση, που αγγίξει πολλά πεδία αλλά πρωτίστως στοχεύει να αυξήσει τις χαμηλές συντάξεις και να ενισχύσει όλους, κυρίως όσους ζουν κάτω από το όριο αλλά και εκείνους που με τα σημερινά δεδομένα, δύσκολα τα βγάζουν πέρα.

ΣΥΝΕΠΩΣ, τόσο η κυβέρνηση, που προωθεί την μεταρρύθμιση όσο και η Βουλή αλλά και οι κοινωνικοί εταίροι, θα πρέπει ο συνεργασθούν, να ξεπερασθούν δυσκολίες και προχωρήσουν μπροστά.