Όχι ότι ασχολείται κανένας, αλλά ενημερώνω ότι την περασμένη Παρασκευή είχαν ακόμα μια συνάντηση γνωριμίας οι Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν. Και απ΄ ότι φαίνεται ακολουθούν τη διαδικασία που επιθυμεί ο Τουρκοκύπριος.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, θέλει να πάνε γιαβάς – γιαβάς, να μην βιάζονται για συνομιλίες ουσίας ή για την πενταμερή διάσκεψη, που επιθυμεί και ο Γενικός Γραμματέας. Βήμα – βήμα, είπε επιστρέφοντας στα κατεχόμενα, «πρώτα να βρούμε λύσεις σε κάποια ζητήματα εδώ στην Λευκωσία».

Όχι ότι ασχολείται κανένας, ξαναλέω, αλλά αυτή η διαδικασία δεν οδηγεί πουθενά αλλού παρά σε διαδικασία αποδοχής μιας συνεργασίας χωρίς λύση μεταξύ δυο οντοτήτων. Όπως ζητούσε και ο κακός Τατάρ, πριν τον καλό Έρχιουρμαν. Η μία οντότητα ξέρουμε ότι είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, η άλλη οντότητα ποια είναι για να αντιμετωπίζει μαζί της «κάποια ζητήματα» η Κυπριακή Δημοκρατία; Η «τδβκ», φυσικά!

Το βήμα που έγινε την περασμένη Παρασκευή είναι αστείο. Αλλά είναι ένα βήμα! Ως να βρισκόμαστε ακόμα στο 1975 ή στο 1980. Συμφώνησαν σε «ένα πλαίσιο για τη δημιουργία συμβουλευτικού σώματος για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών». Ουάου! Συμφώνησαν ακόμα «να συνεχίσουν να εργάζονται προς μια συντονισμένη ανταπόκριση για την αντιμετώπιση της αφθώδους πυρετού», και επίσης, να «συστήσουν υποεπιτροπή για τη συζήτηση ζητημάτων που σχετίζονται με την ονομασία προϊόντων που έχουν ήδη κατοχυρωθεί ως ΠΟΠ/ΠΓΕ».

Παραμύθια για να πορευόμαστε. Για να καταλάβεις, η δημιουργία συμβουλευτικού σώματος για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, συμφωνήθηκε τον περασμένο Ιούλιο στην Νέα Υόρκη από τους Τατάρ και Χριστοδουλίδη και Γκουτέρες. Τώρα το βλέπουμε ως κάτι καινούργιο. Έντεκα μήνες μετά! Ε, αν συνεχίσουν έτσι μπορεί να φτάσουν στις συνομιλίες για την κατοχή τον επόμενο αιώνα.

Το μόνο από τα προχτεσινά, που έχει κάποια ουσία είναι ότι συμφώνησαν «να εργαστούν για την προετοιμασία σχεδίου σχετικά με τη διεξαγωγή θρησκευτικών λειτουργιών σε ολόκληρο το νησί για αρχική περίοδο έξι μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης». Κι αυτό έχει ουσία για εμάς διότι είναι οι Ελληνοκύπριοι που εμποδίζονται κάθε τόσο όταν ζητούν να τελέσουν θρησκευτικές λειτουργίες στα κατεχόμενα. Οι Τ/κ δεν εμποδίστηκαν ποτέ. Ένα πρόσφατο επεισόδιο που δεν επέτρεψε να πάνε Τ/κ και έποικοι στο Χαλά Σουλτάν στη Λάρνακα, οφειλόταν κι αυτό σε παραπογκιές του κατοχικού καθεστώτος.

Ξεκίνησαν από το άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων ως το κορυφαίο συμβάν που θα ανοίξει το δρόμο για συνομιλίες, αλλά αυτό βρίσκεται στον αέρα, όλοι ξέρουμε τους λόγους, και συμφωνούν άλλα, απλώς για να συντηρούν μια επαφή και να μην φτάσουν στην ουσία. Τι εξυπηρετεί αυτό εκτός από την εδραίωση και την αποδοχή των τετελεσμένων της κατοχής και του διαχωρισμού;

«Αυτά μπορεί να φαίνονται μικρά ζητήματα. Αλλά σίγουρα αναμένουμε ότι η αμοιβαία επικοινωνία μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών θα προσθέσει δυναμισμό στη διαδικασία», εξήγησε ο Έρχιουρμαν μιλώντας στα κατεχόμενα για τη συμφωνία. Εντυπωσιακό ε; Θα προσθέσει δυναμισμό στη διαδικασία επειδή θα συνεχίσουν να εργάζονται για να συντονιστούν για τον αφθώδη πυρετό. Αλλά δεν θα προσθέσει δυναμισμό μια διάσκεψη υπό τον Γενικό Γραμματέα. Διότι ο κ. Έρχιουρμαν θέλει «πρώτα να βρούμε λύσεις σε κάποια ζητήματα εδώ στην Λευκωσία».

Όχι ότι ασχολείται κανένας, λοιπόν, αλλά πόσα χρόνια θα μας κοροϊδεύουν ακόμα και θα κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε;

Υ.Γ. Ο Έρχιουρμαν -για φαντάσου!- ασχολήθηκε και με την Τρόζενα. Τον ρώτησαν, λέει, για την αγορά στην Τρόζενα και είπε ότι «όλοι μπορούν να δουν ότι αυτού του είδους οι κινήσεις που προκύπτουν ενώ προσπαθούμε να προχωρήσουμε, δεν συμβάλλουν σε αυτή τη διαδικασία με κανέναν τρόπο. Για παράδειγμα, η αγορά ενός χωριού στο νότο από τους Ισραηλινούς είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουν τώρα».

Ένας Ευρωπαίος πολίτης αγόρασε χαλόσπιτα στην ερημωμένη Τρόζενα και προσπαθεί να ζωντανέψει τα ερείπια αλλά αυτοί, όπως και πολλοί Ε/κ, βλέπουν επέλαση Ισραηλινών. Ενώ οι επενδύσεις – το πλιάτσικο- Ισραηλινών και άλλων μέσα στις κλεμμένες περιουσίες των Ε/κ στα κατεχόμενα, στις χρυσές μας παραλίες, ενώ προσπαθούμε να προχωρήσουμε, συμβάλλουν στη διαδικασία. Πάτε καλά;