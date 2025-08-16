Ο θεσμός του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου (ΠΟΣ) στα Δημοτικά Σχολεία αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές και ουσιαστικές πολιτικές της Κυβέρνησής μας, όπως έχει διατυπωθεί στο Πρόγραμμα Διακυβέρνησης. Από την πρώτη μέρα, εργαζόμαστε με σχέδιο, επιμονή και συνέπεια για την ενίσχυση και την επέκτασή του, ώστε να προσφέρει ποιοτική εκπαίδευση σε όσα παιδιά το επιθυμούν, αλλά και στήριξη στις οικογένειές τους.

Η αναβάθμιση δεν αφορά μόνο στην ποσοτική του επέκταση, αλλά και στην ουσιαστική βελτίωση του περιεχομένου και της ποιότητας των μαθημάτων, με στόχο κάθε ώρα στο Ολοήμερο Σχολείο να έχει πραγματική παιδαγωγική αξία.

Για εμάς, το Ολοήμερο Σχολείο δεν είναι απλώς μία κοινωνική διευκόλυνση. Είναι ένας σύγχρονος, δυναμικός θεσμός εκπαίδευσης που καλλιεργεί γνώσεις, δεξιότητες, κριτική σκέψη και ικανότητες, διαμορφώνοντας ενεργούς και συνειδητούς πολίτες του σήμερα και του αύριο. Είναι εργαλείο ισότητας, ένταξης και ενδυνάμωσης, που θεμελιώνει την κουλτούρα και τις αξίες του 21ου αιώνα. Λειτουργεί ενισχυτικά στην πρόληψη του αναλφαβητισμού και της παραβατικότητας, ενώ προσφέρει σε κάθε παιδί την ευκαιρία να αναδείξει τα ταλέντα και τις κλίσεις του, αξιοποιώντας τη μοναδικότητά του.

Στα δυόμιση χρόνια της διακυβέρνησής μας, προχωρήσαμε σε αποφασιστικά και πρακτικά βήματα, ώστε ο θεσμός να γίνει αυτό που οραματιζόμαστε: ένας χώρος μάθησης, δημιουργίας και χαράς και όχι απλώς ένας χώρος παραμονής μετά το πέρας των μαθημάτων.

Τα βήματα της αναβάθμισης:

Σταδιακή αύξηση αριθμού σχολείων: Από 142 δημοτικά και 78 νηπιαγωγεία με Ολοήμερο το 2023, προχωράμε σε 182 δημοτικά και 128 νηπιαγωγεία, με στόχο μέχρι το 2028 όλα τα δημοτικά σχολεία να μπορούν να λειτουργούν ως ΠΟΣ. Κατάργηση του καθεστώτος αγοράς υπηρεσιών: Από την πρώτη χρονιά, ικανοποιήσαμε ένα χρόνιο αίτημα όλων των εμπλεκομένων, καταργώντας το σύστημα αγοράς υπηρεσιών, ώστε να διευκολύνουμε την παιδαγωγική λειτουργία του ενιαίου σχολείου και διορίζοντας εκπαιδευτικούς μέσω της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, με δυνατότητα επιμόρφωσης και πλήρους συμμετοχής στη σχολική ζωή. Αναβάθμιση περιεχομένου μαθημάτων: η γενικότερη αναβάθμιση του θεσμού εστιάζει και στην παιδαγωγική αναδόμησή του, με την ετοιμασία, για πρώτη φορά, των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, ετοιμάστηκε περιεχόμενο Αναλυτικού Προγράμματος για τα θέματα ενδιαφέροντος (Αθλοπαιδιές, Μουσική, Τέχνη, Θεατρική Αγωγή, Σχεδιασμός και Τεχνολογία και Παραδοσιακός Χορός), για τα Αγγλικά, τους Ηλ. Υπολογιστές και τις νέες τεχνολογίες, την Αγωγή Ζωής (Αγωγή Υγείας και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση).Τα προγράμματα θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΝ και θα διδάσκονται από τον Σεπτέμβριο 2025. Επέκταση λειτουργίας: Από τη σχολική χρονιά 2024-2025, η λειτουργία του ΠΟΣ επεκτάθηκε κατά τέσσερις εβδομάδες, ώστε να αρχίζει την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και να ολοκληρώνεται στο τέλος Ιουνίου, με πλήρες πρόγραμμα σίτισης, μελέτης και δομημένων μαθημάτων. Ενίσχυση διοίκησης: Για να βελτιώσουμε τη διαχείριση των ΠΟΣ, μειώσαμε τον διδακτικό χρόνο των διευθυντών/διευθυντριών κατά 1 ή 2 περιόδους, ανάλογα με το μέγεθος του σχολείου, δίνοντάς τους περισσότερο χρόνο για διοικητικά και παιδαγωγικά καθήκοντα.

Η θεσμική αναβάθμιση του Ολοήμερου Σχολείου αποδεικνύει έμπρακτα την πολιτική μας βούληση να ενισχύσουμε το δημόσιο σχολείο, διασφαλίζοντας ποιότητα σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας του. Η επένδυση ξεπερνά τα 18 εκατομμύρια ευρώ, μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι δεν μένουμε στα λόγια, αλλά υλοποιούμε δεσμεύσεις.

Με συνεργασία, σχέδιο και διαφάνεια, το Ολοήμερο Σχολείο γίνεται σύμβολο μιας Παιδείας που αλλάζει. Μιας Παιδείας συμπεριληπτικής, αποτελεσματικής και σύγχρονης, που δίνει στα παιδιά μας τα εφόδια για να σταθούν δυνατά στη ζωή και να συμβάλουν σε μια κοινωνία πιο δίκαιη, πιο ασφαλή, με αναπτυξιακό πρόσημο και ανθρωποκεντρική σκέψη.

Η Παιδεία είναι η πιο ουσιαστική κοινωνική επένδυση. Και αυτή την επένδυση την κάνουμε με αποφασιστικότητα, συνέπεια και προοπτική.