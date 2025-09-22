Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν πρόκειται ΠΟΤΕ να γίνει Σιγκαπούρη ή, έστω κατ’ ελάχιστον, Ισραήλ. Η σήψη, η διαφθορά, η ασυγκράτητη ευνοιοκρατία και η καλπάζουσα αναξιοκρατία και αχρηστοκρατία έχουν διαποτίσει και δηλητηριάσει όχι μόνο τα υψηλά δώματα της εκάστοτε εξουσίας, αλλά και τον κοινωνικό ιστό.

Πριν από λίγες ημέρες εκδόθηκε, επιτέλους, καταδικαστική απόφαση στην περίπτωση του τέως Επιτρόπου Εθελοντισμού, Γιάννη Γιαννάκη, για την υπόθεση των πλαστών επίσημων εγγράφων, που χρησιμοποίησε ψευδώς για πρόσληψη του στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου.

Ο Γιαννάκη καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση. Η Ανώτερη Επαρχιακή Δικαστής, Νικόλ Γρηγορίου, αναλύοντας το σκεπτικό της απόφασής της, υπογραμμίζει ότι ο Γιαννάκη χρησιμοποίησε πλαστά έγγραφα επανειλημμένα, με πλήρη επίγνωση των πράξεών του, για ν’ αποκομίσει όφελος έναντι άλλων συμπολιτών του. Και ότι «επέδειξε επαναλαμβανόμενη παραβατική συμπεριφορά καθώς και ότι εξαπάτησε τις Aρχές για ιδιοτελείς σκοπούς».

Η Δικαστής επισημαίνει, επίσης, ότι «επί 30 συναπτά έτη ο κατηγορούμενος λαμβάνει μισθό από τα δημόσια ταμεία, έχοντας εξασφαλίσει θέσεις εργασίας ισχυριζόμενος ότι κατείχε συγκεκριμένα προσόντα, χωρίς αυτό ν’ ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και αποκτώντας προβάδισμα με αυτόν τον τρόπο έναντι των ανθυποψηφίων συμπολιτών του». Απάτη ολκής!

Το χειρότερο, όμως, είναι «ότι μέσα από τα γεγονότα της παρούσας υπόθεσης», υπογραμμίζει έντονα η Δικαστής, «αναδεικνύεται με τον πιο λυπηρό και απογοητευτικό τρόπο η διαχρονική ανεπάρκεια των αρμοδίων ν’ ασκήσουν αποτελεσματικό έλεγχο και ν’ ακολουθήσουν αξιοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες πρόσληψης και προαγωγής».

Η Ανώτερη Επαρχιακή Δικαστής έθεσε σκληρόν δάκτυλον εις τον τύπον των ήλων της πρωτοφανούς σήψεως και διαφθοράς, που κατατρώγει την Κύπρο ως Λερναία Ύδρα. Ο καταδικασθείς πέτυχε να εξαπατήσει όλους όσοι είχαν την ευθύνη να ελέγξουν, να ταυτοποιήσουν και ν’ αξιολογήσουν αυστηρά τα υποτιθέμενα πτυχία και ικανότητές του, πριν τον προσλάβουν και πριν τον διορίσουν σε διάφορες θέσεις.

Αυτοί έχουν όνομα: Πρώτα είναι ο τέως Πρόεδρος, Ν. Αναστασιάδης, o οποίος τον διόρισε Επίτροπο Εθελοντισμού, αφού το Δ.Σ. του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) παράτυπα, εμφανώς, του έδωσε άδεια άνευ απολαβών. Προηγουμένως, παράτυπα επίσης, το Δ.Σ. του ΟΝΕΚ προσέλαβε τον Γιαννάκη, εξυπηρετώντας κομματικές και άλλες παρεμβάσεις και υποχρεώσεις. Δηλ. ενήργησε ευνοιοκρατικά, κομματικά, αντί αξιοκρατικά.

Δεν θ’ ασχοληθούμε με την καθαυτό καταδίκη, αν δηλ. τα τρία χρόνια φυλάκισης είναι λίγα ή έπρεπε να καταδικαστεί σε βαρύτερη ποινή. Προκύπτουν μερικά κρίσιμα ερωτήματα: Πρώτον, ο καταδικασθείς θα έχει οποιαδήποτε επίπτωση για τα χρήματα που παράτυπα εισέπραττε για 30 ολόκληρα χρόνια;

Υπάρχει ο ισχυρισμός ότι εισέπραξε σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ, εξαπατώντας κατ’ επανάληψιν και τον ΟΝΕΚ και το Δημόσιο. Μάλλον δεν θα έχει καμία συνέπεια αφού η Νομική Υπηρεσία απέφυγε να διατυπώσει κατηγορίες εναντίον του όσον αφορά την αντιμισθία του.

Δεύτερον, αφού, εκ των πραγμάτων, ο καταδικασθείς εισέπραξε καταχρηστικά τεράστια ποσά, καταδολιεύοντας το Δημόσιο, ακόμα και όταν για τέσσερα χρόνια ήταν σε διαθεσιμότητα, δεν οφείλει να τα επιστρέψει ή τουλάχιστον μέρος αυτών;

Όπως ο εκλεκτός συνάδελφος, Φάνης Μακρίδης, γράφει («Φιλελεύθερος», 12/9/2025), «τον περασμένο Φεβρουάριο ο βουλευτής Χρίστος Χριστοφίδης (ΑΚΕΛ), κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, είχε επισημάνει τα ακόλουθα: ‘‘Σε 48 μήνες διαθεσιμότητας ο κ. Γιαννάκη θα λάβει μισθούς συνολικής αξίας περίπου 76.800 ευρώ’’».

Εξάλλου, «στις 15 Ιανουαρίου (ο Χρ. Χριστοφίδης) είχε αποστείλει επιστολή προς την αναπληρώτρια εκτελεστική διευθύντρια του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), Μαρία Μιλτιάδου. Ζητούσε επίσημη και τεκμηριωμένη ενημέρωση από τον ΟΝΕΚ, κατά πόσον συνεχίζει να καταβάλλει στον κ. Γιαννάκη τη μισθοδοσία του ή μέρος αυτής, ενόσω τελεί υπό διαθεσιμότητα.

»‘‘Εάν η απάντηση είναι καταφατική, να με ενημερώσετε για τον μηνιαίο ακαθάριστο μισθό του κ. Γιαννάκη, για το καταβληθέν μέρος του μισθού του, καθώς και το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί από τη μέρα που τέθηκε σε διαθεσιμότητα’’», σημείωνε. Μέχρι σήμερα, η επιστολή δεν απαντήθηκε…

Τρίτον, διερωτάται κάθε πολίτης: Η Γενική Εισαγγελία, ως ο νομικός σύμβουλος του κράτους, γιατί δεν καταχωρεί αστική αγωγή εναντίον του Γιαννάκη και να διεκδικήσει, αν όχι την ολότητα, τουλάχιστον ένα σημαντικό μέρος των εισπραχθέντων ποσών, έστω και αν θεωρούνται «δεδουλευμένα» αλλά με καταδολίευση-εξαπάτηση του Δημοσίου, όπως επισημαίνει η Δικαστής κ. Γρηγορίου;

Τέταρτον, το κράτος μπορεί ή όχι να δημεύσει περιουσία ατόμου που έχει καταδικαστεί για καταδολίευση και εξαπάτηση του Δημοσίου ή για άλλα αδικήματα;

Ο «Περί της παρεμπόδισης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Νόμος του 2007» δεν είναι πολύ ξεκάθαρος, ειδικά για περιπτώσεις όπως του Γιαννάκη ή και παρόμοιες. Γίνεται λόγος για «παράνομες δραστηριότητες», αλλ’ όχι για καταδολίευση ή εξαπάτηση, κ.λπ. Στην ελληνική νομολογία υπάρχει παρόμοιος Νόμος.

Στην αρχαία Αθήνα, η «εξαπάτηση του λαού» αποτελούσε έγκλημα, που επίσης σήμαινε θάνατο. Ένοχος ήταν όποιος υποσχόταν κάτι στην εκκλησία του Δήμου και δεν το τηρούσε. Έτσι διώχθηκε, π.χ., ο Μιλτιάδης, ο οποίος το 489 π.Χ. έπεισε τους Αθηναίους να κάνουν εκστρατεία στην Πάρο, η οποία απέτυχε παταγωδώς.

Η περίπτωση του Γιαννάκη δεν είναι η μοναδική στα νομικά και δικαστηριακά χρονικά. Πολλοί κατά καιρούς, ειδικά κρατικοί λειτουργοί και αξιωματούχοι, καταγγέλθηκαν για ανεπάρκεια, ανικανότητα, ανευθυνότητα και ασύγγνωστη επιπολαιότητα στην άσκηση των καθηκόντων τους. Αποτέλεσμα: Το Δημόσιο να ζημιώνει κάθε χρόνο εκατοντάδες εκατομμύρια, που πληρώνουν οι πολίτες.

Ο απελθών προκάτοχος του Ν. Χριστοδουλίδη άφησε μια βαριά παρακαταθήκη πρωτοφανών σκανδάλων και ημιτελών έργων, που οι διαδικασίες, οι προσφορές και η κατακύρωσή τους όζουν διαπλοκής, ιδιοτέλειας, μιζών και απώλειας εκατοντάδων εκατομμυρίων για το Δημόσιο.

Βασιλικό, Μαρίνα Λάρνακας, Ακάμας, ηλεκτρική διασύνδεση, ρύποι της ΑΗΚ, δρόμος Πάφου-Πόλης, κ.λπ., εκβάλλουν δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις. Ποιος συνελήφθη; Ποιος θα πληρώσει για εγκληματικές ανεπάρκειες; Κρατικοί λειτουργοί και αξιωματούχοι; Κομματικοί; Πολιτικοί; Κυβερνήσαντες ή κυβερνώντες; Ο… Χατζηπετρής;

Όσοι ζημιώνουν το Δημόσιο, δηλαδή το κράτος και καλούνται οι πολίτες να πληρώνουν τα εγκλήματά τους, όχι μόνο πρέπει να τιμωρούνται αυστηρά και σκληρά, αλλά και να δημεύεται η όποια περιουσία ή απολαβές τους.

Αναζητείται επειγόντως κόμμα ή βουλευτής που θα εγγράψει θέμα προς συζήτηση και έγκριση για δέσμευση και δήμευση περιουσιακών στοιχείων όσων με δόλιο, απατηλό, παράνομο, εγκληματικό τρόπο και μεθόδους λεηλατούν, βλάπτουν, ζημιώνουν ανήκεστα το Δημόσιο. Υπάρχει κανείς; Ενδιαφέρεται κανείς; Νοιάζεται κανείς για το δημόσιο και ευρύτερο συμφέρον;