Η ρεαλιστική προσέγγιση για λύση του Κυπριακού θεωρεί, ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις πραγματικότητες της προδοσίας, της εισβολής και της κατοχής και να διαπραγματευτούμε μία λύση που να λαμβάνει υπόψη τα κατοχικά δεδομένα και να δημιουργεί προϋποθέσεις για μελλοντικές συνθήκες ειρήνης και επανένωσης της Κύπρου.

Η ρεαλιστική προσέγγιση για λύση του Κυπριακού δεν πρέπει να είναι υποταγή και αναγνώριση των κατοχικών δεδομένων. Γιατί υπάρχουν και δεδομένα, που μας επιτρέπουν και μας επιβάλλουν να ακολουθήσουμε και μια ιδεαλιστική προσέγγιση, που στηρίζεται στις αρχές και της αξίες της δικαιοσύνης και της ελευθερίας των λαών. Η προδοσία της χούντας και η συνενοχή της μας έφεραν τα κατοχικά δεδομένα και τη διχοτόμηση της Κύπρου. Μας πήραν τα εδάφη που κατέχουν. Μας έδιωξαν από τα σπίτια και τις εστίες μας και δημιούργησαν την τραγωδία της κατοχής με τους νεκρούς και τους αγνοουμένους. Δεν κατάφεραν όμως να μας αφαιρέσουν την εξουσία, την κυριαρχία και τη διεθνή αναγνώριση της Κ.Δ. Και η Κ.Δ. έχει αναβαθμίσει την διεθνή της υπόσταση και από το 2004 είναι ισότιμο μέλος της Ε.Ε. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα, που πρέπει να αξιοποιήσουμε και μας επιτρέπουν, να έχουμε ιδεαλιστικές απαιτήσεις αρχών και δικαιωμάτων, με βάση το διεθνές δίκαιο και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Οι Τούρκοι κατέχουν το 36% του εδάφους της Κ.Δ. ‘Εχουν κάμει εθνοκάθαρση, εκδιώκοντας τους νόμιμους κατοίκους του κατεχόμενου τμήματος της Κ.Δ. ‘Εχουν εποικίσει την περιοχή που κατέχουν, ενέργεια που αποτελεί έγκλημα πολέμου. Αλλά δεν έχουν κατορθώσει να καταργήσουν την Κ.Δ., να τις αφαιρέσουν τη διεθνή υπόστασή της και τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυριαρχία και εξουσία.

Μη τον συσχετισμό δυνάμεων που υπάρχει σήμερα και την ανοχή, που η διεθνής κοινότητα επιδεικνύει στην Τουρκία, είναι ουτοπία να πιστεύουμε ότι μπορούμε να εκδιώξουμε με στρατιωτική ενέργεια τον κατοχικό στρατό και να ελευθερώσουμε την Κύπρο.

Αυτή είναι η μια πραγματικότητα, που δεν μπορούμε να ανατρέψουμε. Αλλά υπάρχει και η άλλη πραγματικότητα. Η Τουρκία δεν μπορεί να καταργήσει την Κ.Δ. και να νομιμοποιήσει την κατοχή της Κύπρου. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τη δική μας αποδοχή και νομιμοποίηση της κατοχής και της διχοτόμησης. Πολλοί θεωρούν, πως είμαστε αναγκασμένοι να αποδεχτούμε κατάργηση της Κ.Δ. για να πετύχουμε επανένωση της Κύπρου. Εκείνο που θα πετύχουμε με μια λύση τουρκικών προδιαγραφών είναι η νομιμοποίηση της κατοχής και της διχοτόμησης και η απώλεια της κυριαρχίας μας ως κράτους μέλος του ΟΗΕ και της Ε.Ε.

Οι πραγματικότητες στο νησί σήμερα μας επιτρέπουν και μας επιβάλλουν να έχουμε ιδεαλιστικές προσεγγίσεις και απαιτήσεις για επίλυση του Κυπριακού. ’Εχουμε δικαίωμα , υποχρέωση και δυνατότητα να απαιτούμε αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων, αποχώρηση των εποίκων και μετεξέλιξη της Κ.Δ. Μπορούμε να επιδιώκουμε η Κ.Δ. να συνεχίσει να αποτελεί ένα κανονικό κράτος μέλος του ΟΗΕ και της Ε.Ε. Μπορούμε να επιδιώκουμε εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε ολόκληρη της επικράτεια. Και μπορούμε να αποδεχτούμε μετεξέλιξη της Κ.Δ. σε ομόσπονδο κράτος, όπου οι δυο κοινότητες θα αποτελούν τα δυο συστατικά (και όχι συνιστώντα ή ιδρυτικά) κρατίδια της ομοσπονδίας, στην οποία θα μετεξελιχθεί η Κ.Δ.

Πολλοί θα θεωρήσουν τις απόψεις μου ουτοπικές, επειδή δεν τις αποδέχεται η Τουρκία. Τι εισηγούνται; Να αποδεχτούμε εμείς τις τουρκικές προτάσεις, να καταργήσουμε μόνοι μας την Κ.Δ. και να θεωρούμε, ότι έτσι θα επανενώσουμε την Κύπρο; Απλώς θα νομιμοποιήσουμε τη διχοτόμηση και την κατοχή και θα βάλουμε τις βάσεις για ολοκλήρωση των τουρκικών σχεδιασμών.

Ο αγώνας μας πρέπει να είναι μακροχρόνια υπεράσπιση της κυριαρχίας της Κ.Δ.