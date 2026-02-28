Τις προάλλες, διοργάνωσα εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο, με επίκεντρο την καταστροφή και βεβήλωση εκκλησιών, κοιμητηρίων και θρησκευτικών εικόνων στην τουρκοκρατούμενη περιοχή της Κύπρου. Η εκδήλωση περιελάμβανε έκθεση φωτογραφίας και έγινε με την ευκαιρία της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Συμμετείχε πλήθος κόσμου, ανάμεσά τους δεκάδες Ευρωβουλευτές, αξιωματούχοι της ΕΕ, διπλωμάτες, υπάλληλοι της ΕΕ, φοιτητές, μαθητές κ.ά. Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό της η Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, η οποία επεσήμανε ότι η καταστροφή αυτή δεν αποτελεί απώλεια μόνο για την Κύπρο αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη. Εκ μέρους του Κύπριου Προέδρου, συμμετείχε ο Υπουργός Οικονομικών Μ. Κεραυνός.

Οι σύντομες ομιλίες έγιναν εν μέσω των συγκλονιστικών φωτογραφιών που εκτίθενται για μια εβδομάδα σε τρεις ενότητες: καταστροφή και βεβήλωση εκκλησιών (ορθόδοξων, μαρωνίτικων, αρμενικών κ.ά), κοιμητηρίων και σύληση βυζαντινών εικόνων. Περιλαμβάνονται επίσης δύο εκκλησίες που έχουν αναστηλωθεί με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω της δικοινοτικής τεχνικής επιτροπής για την πολιτιστική κληρονομιά, γεγονός που αναδεικνύει τον θετικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει η ΕΕ. Σε εκείνο τον περιβάλλοντα χώρο που καταμαρτυρούσε το έγκλημα, οι Δήμαρχοι/εκπρόσωποι των εννέα κατεχόμενων δήμων της Κύπρου, με ομιλίες και βιντεογραφικό υλικό, παρουσίασαν την καταστροφή και βεβήλωση εκκλησιών και μνημείων, διατρανώνοντας ταυτόχρονα το αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα για επιστροφή στην πατρώα γη. Στη συνέχεια, ο καταξιωμένος, πολυβραβευμένος και πολυμεταφρασμένος ποιητής Κυριάκος Χαραλαμπίδης απήγγειλε ποιήματα του για το δράμα της Κύπρου κι ειδικά για τους τόπους μας με τα «καρτερικά ελληνικά ονόματα.» Κι όπως εξήγησα, ο Κυρ. Χαραλαμπίδης είναι μεν από την Κύπρο, αλλά είναι πλέον ο ποιητής του Ελληνισμού, της Ευρώπης και της οικουμένης ολόκληρης.

Η πολιτισμική γενοκτονία στα κατεχόμενα είναι προέκταση του αρχικού εγκλήματος της τουρκικής εισβολής του 1974 και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, αλλά η εκδήλωση αυτή δεν ήταν σαν άλλες που διοργάνωσα. Όσοι μίλησαν, με εικόνες και λέξεις, συντέλεσαν μια αλλιώτικη λειτουργία, μνήμης και αγώνα, και μοίρασαν «αντίδωρο» για αγίους και ήρωες, γειτονιές με καρτερίμια κι ασβέστη, αυλές σπιτιών απλών ανθρώπων, κεντήματα, τραπεζομάντηλα, γιασεμιά, κυκλάμινα, βασιλικό, γλυκό του κουταλιού, χωριά παραδεισένια, τόπους κλεμμένους, σταυρούς στα κοιμητήρια στοιβαγμένους στη γωνιά, μνήματα ανοιχτά που θρηνούν στη σιωπή τους, ακρογιαλιές, περβόλια κι αλάνες, κληματαριές, μοναξιές λατρεμένες, δροσιά, εγκαρτέρηση και αγάπη, μαντήλια βρεγμένα στο δάκρυ, δρομάκια πόλεων που αντιλαλούν, μαχαιριές που σκοτώνουν και πληγές ανοιχτές που αιμορραγούν αγάπη… Αγάπη για το δίκαιο μέσα στον οίκο των συμφερόντων! Και έτσι διαμοίρασαν σε όλους τους παρευρισκόμενους το «αντίδωρο» από τον άρτο τον επιούσιο, για την πατρίδα που βεβηλώνεται. Κι ανάμεσά τους, ο οκτάχρονος Θοδωρής, μεγαλωμένος στις Βρυξέλλες, που έμαθε τόσα ώστε να προγραμματίζουμε το επόμενο ραντεβού μας. Τελικά, είχε δίκαιο όποιος κι αν το είπε: Μόνο όσοι χάσουν το δρόμο τους χίλιες φορές θα βρουν το δρόμο του γυρισμού.

Επαναλαμβάνουμε ότι η πολιτισμική γενοκτονία που συντελείται στα κατεχόμενα αποτελεί προέκταση του εγκλήματος της τουρκικής εισβολής του 1974. Φυσικά, η Ευρ. Επιτροπή έχει δυνατότητες παρέμβασης, αφού καθένας με ανθρώπινη συνείδηση κατανοεί ότι η απώλεια αυτής της κληρονομιάς, αποτελεί πρωτίστως απώλεια κι αποτυχία της ΕΕ.

Κώστας Μαυρίδης, Ευρωβουλευτής ΔΗΚΟ-S&D