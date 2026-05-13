Η προεκλογική περίοδος πλησιάζει προς το τέλος της. Μερικές εκατοντάδες υποψήφιοι διεκδικούν τις 56 θέσεις στο νέο νομοθετικό σώμα. Εντείνουν τον προεκλογικό τους αγώνα και την προσπάθειά τους να πείσουν τους ψηφοφόρους να επιλέξουν το κόμμα τους και να τους δώσουν σταυρό προτίμησης για να επιτύχουν την εκλογή τους.

Οι δρόμοι των πόλεων και των χωριών γέμισαν από αφίσες μεγάλου και μικρού μεγέθους, που εικονίζουν τους υποψηφίους και το πολιτικό τους σύνθημα, που συνήθως αποτελείται από μια φράση, που στέλνει κάποιο μήνυμα. Οι φράσεις «ευθύνη και δημοκρατία» κ.ά. συνθήματα και οι προθέσεις των υποψηφίων έχουν μια λογοτεχνική και φιλοσοφική υφή και προσπαθούν να πείσουν για τις ικανότητες του υποψηφίου και τα αποτελέσματα από τη δραστηριότητά του στη βουλή. Τα ΜΚΔ είναι το νέο μέσο της επικοινωνίας των υποψηφίων με τους ψηφοφόρους.

Αν συνθέσεις όλα τα συνθήματα και τα μηνύματα των υποψηφίων, δημιουργείται η ουτοπική εντύπωση, ότι οι βουλευτές θα φροντίζουν να επιλύσουν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Τη φτώχεια, τις χαμηλές συντάξεις, την ανεργία, τα ψηλά ενοίκια, τις υπηρεσίες υγείας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την επίλυση του κυκλοφοριακού, την εκτέλεση έργων σε όλες τις περιοχές και ιδιαίτερα την εκλογική περιφέρεια του κάθε υποψηφίου, την εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης του πολιτών και ούτω καθεξής.

ΟΙ υποψήφιοι έχουν θέση για κάθε θέμα, έχουν λύση για κάθε πρόβλημα. Μερικοί δεν έχουν θέση, δεν έχουν λύση για κανένα πρόβλημα, αλλά δίνουν υποσχέσεις για αλλαγή των πάντων. ΄Αλλοι μιλούν με υπευθυνότητα και δίνουν υποσχέσεις για θέματα της αρμοδιότητας τους. ΄Αλλοι μιλούν με αμετροέπεια και δίνουν υποσχέσεις για κάθε πρόβλημα του κάθε πολίτη και κυρίως για τα οικονομικά προβλήματα.

Πρέπει να κατανοήσουμε, ότι οι βουλευτές δεν μπορούν να δώσουν λύση σε κανένα πρόβλημα. Δεν μπορούν να το κάνουν, απλώς γιατί δεν έχουν καμιά εξουσία για αυτό τον σκοπό. Για τούτο στις προεκλογικές συγκεντρώσεις και στην επαφή τους με τους ψηφοφόρους «τάσσουν φούρνους παξιμάδια». Το υποσχόμενο ρουσφέτι βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη. Άλλωστε όλοι ξέρουμε ότι το ρουσφέτι, έστω και με κάποια μικρή διαπλοκή ή παρατυπία είναι το σημαντικότερο κίνητρο πολλών ψηφοφόρων Και οι όλοι οι υποψήφιοι δίνουν κάποιες υποσχέσεις είτε για πραγματική και αναγκαία βοήθεια, είτε για κάποιο σπρώξιμο ενός διορισμού η μια παρατυπίας για κάποια άδεια.

‘Ολοι οι υποψήφιοι και όλοι οι ψηφοφόροι οραματίζονται την αλλαγή. Από την αλλαγή του συστήματος, κατάργηση της γραφειοκρατίας, αναβάθμιση της ισότιμης εξυπηρέτησης. Αλλά όλα να γίνουν, χωρίς καμιά δική μας αλλαγή. Εμείς οι ψηφοφόροι πρέπει να κατανοήσουμε ποιος είναι ο ρόλος και ποιες οι αρμοδιότητες των Βουλευτών και με ποιο τρόπο μπορούν να προωθούν την επίλυση των προβλημάτων και την βελτίωση των συνθηκών προς όφελος της κοινωνίας.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων αποτελεί την νομοθετική εξουσία. Η Βουλή ψηφίζει και προσπαθεί να τροποποιήσει προς το καλύτερο για τους πολίτες τους νόμους που φέρνει προς ψήφιση η Εκτελεστική Εξουσία. Ψηφίζει ακόμα και νομοσχέδια, που καταθέτουν τα κόμματα ή οι βουλευτές και έχουν σκοπό να βελτιώσουν νόμους ή να θεσπίσουν νέους νόμους για εξυπηρέτηση του λαού. Όμως δεν έχουν δικαίωμα να θεσπίσουν νόμους, που προνοούν πρόσθετες δαπάνες για την εκτελεστική εξουσία ή να κάνουν ανακατανομή του προϋπολογισμού.

Εμείς οι πολίτες πρέπει να επιλέγουμε τους βουλευτές που έχουν τα προσόντα, τις ιδιότητες, τη σοβαρότητα, την υπευθυνότητα, την εργατικότητα και την επιθυμία να μελετούν επισταμένως κάθε προτεινόμενη νομοθεσία, για να υποβάλλουν τροποποιήσεις για βελτίωση, ή να προτείνουν νομοσχέδια για κάποια νέα πρόνοια της νομοθεσίας. Εμείς οι πολίτες πρέπει να έχουμε την απαίτηση οι βουλευτές να μελετούν επισταμένως τα νομοσχέδια και τις προτάσεις νόμων για να τους βελτιώνουν με τις εισηγήσεις τους. Πρωτίστως και κυρίως στις ειδικές επιτροπές της Βουλής, όπου γίνεται λεπτομερής συζήτηση, αλλά και στην ολομέλεια, όπου γίνεται η ψηφοφορία. Και πρέπει να ψηφίζουν για να το καλό της χώρας και της κοινωνίας και όχι για να ικανοποιήσουν το λαϊκό αίσθημα, τις οργανώσεις και τις συντεχνίες.

Εμείς οι πολίτες πρέπει να έχουμε την απαίτηση από τους βουλευτές να ελέγχουν την εκτελεστική εξουσία και τις αποφάσεις και ενέργειές της, συζητώντας τους νόμους και τα έργα που εκτελούνται, αλλά και υποβάλλοντας ερωτήσεις και επερωτήσεις προς την Κυβέρνηση και τους Υπουργούς για κάθε θέμα που πρέπει να δώσουν εξηγήσεις με διαφάνεια και πειστικότητα.

Εμείς οι πολίτες πρέπει να απαιτούμε από τους βουλευτές να ακούν τα αιτήματά μας για βελτίωση της ζωής των πολιτών, των υπηρεσιών υγείας, της παιδείας της γεωργίας και όλων των κλάδων που αφορούν τη ζωή των πολιτών. Και όταν νομοθετούν να έχουν υπόψη τους τα δίκαια αιτήματα της κοινωνίας και του συνόλου των πολιτών.

Αν έχουμε αυτές τις απαιτήσεις από τους βουλευτές, τότε μπορούμε εύκολα να δώσουμε τη ψήφο μας σε πρόσωπα που είναι υποψήφιοι κομμάτων και που έχουν την ικανότητα, τη εργατικότητα, τη σοβαρότητα, τον καθαρό λόγο και την καλή μαρτυρία για την αποτελεσματικότητά τους.

Καλή ψήφο, λοιπόν. Με τη ψήφο μας πρέπει να οικοδομούμε και όχι να κατεδαφίσουμε. Αλλαγή δεν σημαίνει διάλυση και οπισθοδρόμηση, αλλά ανανέωση και βελτίωση.