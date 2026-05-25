Η Κυπριακή Κάλπη, η Τραγωδία της ΕΔΕΚ και η Νέμεσις του Συστήματος

Η 24η Μαΐου 2026 δεν ήταν απλώς μια εκλογική αναμέτρηση· ήταν ένας υπαρξιακός σεισμός, τα ρήγματα του οποίου επαναχαράσσουν τη γεωγραφία της κυπριακής πραγματικότητας. Αν περιοριστεί κανείς στην επιφάνεια της κορυφής, το τοπίο μοιάζει παραπλανητικά στάσιμο: ο ΔΗΣΥ διατηρεί την πρωτιά, το ΑΚΕΛ ακολουθεί και η αποχή παραμένει εκεί, ως ένα βουβό, παγωμένο 33%.

Όμως, η αλήθεια κρύβεται στο κάτω διάζωμα. Εκεί συντελέστηκε μια πρωτοφανής πολιτική κατεδάφιση. Οι πολίτες δεν γκρέμισαν τους δύο πρώτους, αλλά ισοπέδωσαν ολόκληρο το ενδιάμεσο οικοδόμημα που στήριζε τις ισορροπίες της χώρας για δεκαετίες.

Ακολουθεί μια εκ βάθους ανατομία των τριών μεγάλων αξόνων που καθόρισαν αυτή την ιστορική ανατροπή: η νέα αρχιτεκτονική του συστήματος, η πτώση της ΕΔΕΚ μέσα από το πρίσμα της αρχαίας τραγωδίας και το καθολικό μήνυμα της επόμενης μέρας.

Η Νέα Γεωγραφία του Πολιτικού Συστήματος

Η μεγάλη ψευδαίσθηση αυτών των εκλογών είναι ότι η κυριαρχία των δύο μεγάλων κομμάτων παρέμεινε άθικτη. Ο ΔΗΣΥ (27,1%) και το ΑΚΕΛ (23,9%) κατάφεραν να συσπειρώσουν τους παραδοσιακούς τους πυρήνες τις τελευταίες ημέρες, διασώζοντας τις έδρες τους. Όμως, αυτή η πρωτιά δεν συνοδεύεται πλέον από την παλιά, δομική τους παντοδυναμία. Το υπόλοιπο 50% του Κοινοβουλίου άλλαξε χέρια και, κυρίως, άλλαξε λογική.

Η πιο δραματική εξέλιξη είναι ο εκλογικός θάνατος του παραδοσιακού Κέντρου. Η πλήρης εξαφάνιση ιστορικών κομμάτων, όπως η ΕΔΕΚ και οι Οικολόγοι, από τον κοινοβουλευτικό χάρτη αποτελεί γεγονός πρωτοφανές. Η Βουλή στένευσε σε εξακομματική, σβήνοντας τις δυνάμεις που για χρόνια λειτουργούσαν ως οι απαραίτητοι ενδιάμεσοι κρίκοι της εξουσίας.

Ακόμα και το ΔΗΚΟ (10%), αν και διασώθηκε σε αριθμό εδρών, υπέστη βαριά στρατηγική ήττα. Έχασε το ιστορικό του μονοπώλιο ως ο μοναδικός «ρυθμιστής του κέντρου» που ανέβαζε και κατέβαζε κυβερνήσεις. Σήμερα βρίσκεται στην τέταρτη θέση, ισοβαθμώντας με ένα εδραιωμένο ΕΛΑΜ (10,9%), το οποίο αναδεικνύεται πλέον σε υπολογίσιμο τρίτο πόλο.

Την ίδια ώρα, η θεσμοθέτηση της «νέας τάσης» είναι πλέον γεγονός. Το συνδυαστικό 11,2% που εξασφάλισαν το ΑΛΜΑ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη (5,8%) και η Άμεση Δημοκρατία του Φειδία Παναγιώτου (5,4%) μεταφράζεται σε 8 έδρες. Αυτές οι έδρες ανήκουν σε δυνάμεις που κινούνται καθαρά εκτός του παραδοσιακού κατεστημένου, αποδεικνύοντας ότι ένα κρίσιμο μέρος του εκλογικού σώματος επέλεξε την ενεργητική ανατροπή μέσα στην κάλπη, αντί για την παθητική αποχή.

Η Πτώση της ΕΔΕΚ και το Σχήμα της Τραγωδίας

Μέσα σε αυτή τη γενική κατεδάφιση, η περίπτωση της ΕΔΕΚ αποκτά διαστάσεις αρχαίας πολιτικής τραγωδίας. Μετά από 56 χρόνια συνεχούς παρουσίας, κοινωνικών αγώνων και αντίστασης, το κίνημα που ίδρυσε ο Βάσος Λυσσαρίδης έμεινε εκτός Βουλής. Η πτώση αυτή δεν ήταν ένα τυχαίο ατύχημα, αλλά η ολοκλήρωση ενός νομοτελειακού κύκλου: Ύβρις – Άτη – Νέμεσις – Τίσις.

Ύβρις: Η Ύβρις ξεκίνησε όταν η ΕΔΕΚ άρχισε να αποξενώνεται από τις καθαρές σοσιαλδημοκρατικές της ρίζες. Το κίνημα που γεννήθηκε για να προασπίζεται τους μη προνομιούχους και να στέκεται απέναντι στο κατεστημένο, διολίσθησε σταδιακά σε εσωστρεφείς σκοπιμότητες, προσωπικές στρατηγικές και κυβερνητικές συνδιαλλαγές. Η αλαζονεία της ηγεσίας, που θεωρούσε τον κόσμο της δεδομένο και τη θέση της στη Βουλή κληρονομικό δικαίωμα, αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη υπέρβαση του μέτρου.

Άτη: Ως άμεση συνέπεια ήρθε η Άτη, η πνευματική και πολιτική τύφλωση. Οι προειδοποιήσεις των καιρών αγνοήθηκαν επιδεικτικά. Οι συνεχείς τάσεις φυγής των ψηφοφόρων βαφτίζονταν «συγκυριακές απώλειες». Αντί για ριζική αυτοκριτική, επιλέχθηκε ο παραγκωνισμός κάθε εσωτερικής φωνής που ζητούσε αλλαγή πορείας. Η ηγεσία τυφλώθηκε από την ψευδαίσθηση της διατήρησης των μηχανισμών, αδυνατώντας να δει ότι το κόμμα είχε πάψει προ πολλού να παράγει πολιτική και όραμα.

Νέμεσις: Η Νέμεσις ενσαρκώθηκε στην κάλπη. Η οργή του κόσμου ξέσπασε με τον πιο αμείλικτο τρόπο. Όμως, όπως συμβαίνει πάντα στις τραγωδίες, η Νέμεσις αποδείχθηκε τυφλή. Δεν τιμώρησε εκείνους που πλήγωσαν την παράταξη και την αλλοτρίωσαν· τιμώρησε τους αγνούς, πιστούς ΕΔΕΚίτες. Τους ανθρώπους της βάσης που κράτησαν την ιστορία ζωντανή στις πλάτες τους, χωρίς να διεκδικήσουν ποτέ αξιώματα.

Τίσις: Σήμερα, το κίνημα βρίσκεται στη φάση της Τίσεως, της πλήρους συντριβής και της έκτισης της ποινής.

Η ιστορική αλήθεια είναι σκληρή

Ο Βάσος Λυσσαρίδης δεν ίδρυσε την ΕΔΕΚ για να σέρνεται ως ένας κυβερνητικός εταίρος ή ως μια σκιά του ένδοξου παρελθόντος της. Αν το κίνημα δεν μπορεί να βρει τη δύναμη να αναβαπτιστεί στις αυθεντικές σοσιαλδημοκρατικές του αξίες και να αποβάλει τα βαρίδια του, τότε είναι προτιμότερο να κλείσει έντιμα τον κύκλο του. Το λουκέτο, σε αυτή την περίπτωση, δεν είναι ήττα· είναι πράξη σεβασμού στην ιστορική μνήμη του ιδρυτή του και στους αγώνες των ανθρώπων του.

Το Γενικό Μήνυμα της Επόμενης Μέρας

Το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών στέλνει ένα καθολικό, υπαρξιακό μήνυμα σε ολόκληρο το πολιτικό οικοδόμημα της Κύπρου. Η κοινωνία των πολιτών πραγματοποίησε μια βουβή επανάσταση. Το συμβόλαιο τυφλής εμπιστοσύνης και κομματικής νομιμοφροσύνης έχει ακυρωθεί οριστικά.

Οι νεότερες γενιές, αλλά και ένα μεγάλο κομμάτι της ώριμης κοινωνίας, αρνούνται πλέον να αποχαυνωθούν από τον πρόσκαιρο ενθουσιασμό της εικόνας ή να εγκλωβιστούν στις παραδοσιακές κομματικές πυξίδες που έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους. Η άνοδος αντισυστημικών φωνών ή παροδικών σχηματισμών που γεννήθηκαν βιαστικά, δεν είναι η λύση ,είναι το σύμπτωμα. Είναι η κραυγή μιας κοινωνίας που στερείται αυθεντικής εκπροσώπησης, ενσυναίσθησης και σοβαρότητας.

Πέρα από το Θέαμα, η Ώρα της Ίασης

Το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών δεν είναι απλώς μια αναδιάταξη εδρών· είναι το καθαρό διάγραμμα μιας κοινωνικής ακτινογραφίας. Η κυπριακή κοινωνία, κουρασμένη από τη θεσμική ανοσοανεπάρκεια ετών και τη δυσωδία που μετατράπηκε σε συνήθεια, τράβηξε μια βίαιη γραμμή στην άμμο. Ακύρωσε τις λευκές επιταγές, γκρέμισε βεβαιότητες δεκαετιών και απέδειξε πως η ανοχή της στην υποκρισία έχει πλέον ημερομηνία λήξης.

Το ρευστό, αχαρτογράφητο σκηνικό της επόμενης μέρας δεν πρέπει να μας τρομάζει ως χάος, αλλά να μας αφυπνίζει ως η τελευταία ευκαιρία για ιαματική αλλαγή. Η διακυβέρνηση αυτού του τόπου, το μέλλον των παιδιών μας και η ίδια η ποιότητα της καθημερινότητάς μας δεν μπορούν πλέον να χαρίζονται. Ούτε στις παλαιοκομματικές, πελατειακές λογικές του χθες που σαπίζουν το σώμα του κράτους, ούτε στα εφήμερα, αποχαυνωτικά ψηφιακά viral του σήμερα, που απλώς προσφέρουν θέαμα σε άδειες ψυχές.

Απαιτούνται καθαρά χέρια, βαθιά γνώση και, πάνω από όλα, επιστροφή στην ουσία: στην αυθεντική ενσυναίσθηση για τον άνθρωπο που παλεύει εκεί έξω, μακριά από τις φωτεινές οθόνες και τις κενές ρητορείες.

Οι πολίτες μίλησαν, οι μάσκες έπεσαν και η Νέμεσις του συστήματος ολοκλήρωσε τη δική της, νομοτελειακή κάθαρση. Τώρα, η ευθύνη επιστρέφει ολοκληρωτικά σε εμάς. Καλούμαστε να επιλέξουμε αν θα αφήσουμε το οικοδόμημα να σαπίσει οριστικά μέσα στην απάθεια ή αν θα ξεκινήσουμε μια σιωπηλή επανάσταση αυθεντικής αλλαγής και προόδου. Η ιστορία, άλλωστε, δεν γράφεται από εκείνους που απλώς παρακολουθούν το θέαμα από την ασφάλεια της κερκίδας, ούτε από εκείνους που θρηνούν πάνω από τα ερείπια. Γράφεται από όσους έχουν το σθένος να κοιτάξουν την αλήθεια κατάματα και να αλλάξουν το παρόν. Και η Κύπρος, είτε το αντέχουν οι παλιές της νοοτροπίες είτε όχι, μόλις γύρισε σελίδα.