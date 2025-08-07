Βρέθηκε στην «κόλαση», χάνοντας 0-2 από την ΑΕΚ Αθηνών στο 14’, αλλά έβγαλε αντίδραση, ισοφάρισε και θα παίξει τα ρέστα του στη Αθήνα ο Άρης. Η «Ταξιαρχία» αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τον «Δικέφαλο» στο Στάδιο Άλφαμεγα, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Κόνφερενς Λιγκ και οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους την επόμενη Πέμπτη (14/8, 21:00) στην «ΟΠΑΠ Αρένα.

Περισσότερα στο Goal