Η αντίστροφη μέτρηση ολοκληρώνεται. Το μεσημέρι της Πέμπτης, 28 Αυγούστου, στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό, θα διεξαχθεί το πρώτο παιχνίδι του γ’ ομίλου του FIBA EuroBasket 2025, σε μία ιστορική στιγμή για την Κύπρο, που θα καταστεί και επίσημα η μικρότερη διοργανώτρια χώρα στην 90χρονη ιστορία των Ευρωμπάσκετ!
Ευρωμπάσκετ: Τζάμπολ στη Λεμεσό με κομβικό παιχνίδι για την Ελλάδα – Ιστορική μέρα για την Κύπρο!
