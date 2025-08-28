Η Εθνική Ελλάδας χρειάστηκε να επιστρέψει στα βασικά απέναντι στην Ιταλία, παίζοντας σπουδαία άμυνα και έχοντας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει ματσάρα στην πρεμιέρα του Γ’ ομίλου, επικρατώντας με 75-66 και κάνοντας ιδανικό ξεκίνημα στο EuroBasket 2025.

Ο Γιάννης κουβάλησε επιθετικά την Ελλάδα, ο Ντίνος Μήτογλου ανέβηκε πολύ στο β’ ημίχρονο, ενώ η δουλειά των Παπανικολάου και Θανάση Αντετοκούνμπο πάνω στον Σιμόνε Φοντέκιο έκανε τη διαφορά για την ελληνική ομάδα, που πλέον στρέφεται στο ματς με την Κύπρο (30/8, 18:15), έχοντας την τρομερή στήριξη του κόσμου που γέμισε το «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Φοντέκιο σκόραρε για πρώτη φορά στα 3:55 για το τέλος απέναντι στην Ελλάδα που έδειξε χαρακτήρα στο πρώτο παιχνίδι της στο EuroBasket.

