Πολύ καλή ήταν η εμφάνιση της Εθνικής Κύπρου κόντρα στην Ισπανία, μια ομάδα που απαρτίζεται από καλαθοσφαιριστές της Ευρωπαϊκής ελίτ. Η Ισπανία επικράτησε με 91-47. Από τους νικητές αναδείχθηκε MVP ο Γουίλι Ερναγκόνμεθ με 19 όντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ από την ομάδα μας ο Γουίλις είχε πολύ καλή εμφάνιση με 18 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Η ομάδα μας ξεκίνησε βλέποντας «στα μάτια» την Ισπανία, και με τρίποντο του Γούλις το παιχνίδι ήταν ισόπαλο (5-5) στο 2’. Οι αντίπαλοι ανέβασαν τη διαφορά παίρνοντας προβάδισμα 8 πόντων, έπειτα από το τρίποντο του Ερναγκόνμεθ στο 7’ (17-9).

