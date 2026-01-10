Στιγμές αγωνίες για τα μέλη της εθνικής Κύπρου Χάντμπολ ξημερώματα του Σαββάτου στην Εσθονία. Στον αυτοκινητόδρομο Ταλίν–Τάρτου, κοντά στην περιοχή Νεανουρμέ, το λεωφορείο που μετέφερε την αποστολή από το Ταλίν προς το Πόλβα βγήκε εκτός δρόμου λόγω ιδιαίτερα δύσκολων καιρικών συνθηκών και ανετράπη. Στο όχημα επέβαιναν συνολικά 23 άτομα.

Σύμφωνα με την Εσθονική Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης, δύο μέλη της κυπριακής αποστολής μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Τάρτου για ιατρικό έλεγχο, ενώ οι υπόλοιποι συνέχισαν το ταξίδι τους προς το Πόλβα με λεωφορείο αντικατάστασης, στο οποίο έφτασαν με ασφάλεια. Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Εσθονική Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης ανέφερε: «Η Εσθονική Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με την εθνική ομάδα της Κύπρου και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης και παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης». Στην ίδια ανακοίνωση προστέθηκε: «Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε το Νότιο Κέντρο Διάσωσης και το ασθενοφόρο του Τάρτου, που ενήργησαν άμεσα και γρήγορα και με τη συνεργασία των οποίων καταφέραμε να διαχειριστούμε την κατάσταση».

Διαβάστε περισσότερα στο GOAL