Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στην οδό Αποστόλου Βαρνάβα, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Τροχαία, 86χρονος οδηγός, ενώ εξερχόταν από τον χώρο στάθμευσης φρουταρίας, κατέληξε στο απέναντι υποστατικό, το οποίο είναι πρακτορείο στοιχημάτων. Από το τροχαίο τραυματίστηκε θαμώνας, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Η κατάσταση της υγείας του παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη. Στο σημείο βρίσκονται μέλη της Τροχαίας Λεμεσού για εξετάσεις.