Η Εθνική Ελλάδας γνώρισε την πρώτη της ήττα στον όμιλο του EuroBasket 2025 από τη Βοσνία με 80-77 και πλέον η μάχη για την κορυφή παραμένει ανοιχτή. Το τελευταίο παιχνίδι απέναντι στην Ισπανία θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την τελική κατάταξη και το ευνοϊκότερο διασταύρωμα στη φάση των «16».

Ποια είναι όμως τα σενάρια με τα οποία η Εθνική Ελλάδας τερματίζει στην πρώτη θέση;

Καταρχάς η ελληνική ομάδα με νίκη στην τελευταία αγωνιστική απέναντι στην Ισπανία είναι σίγουρα στην πρώτη θέση του ομίλου, ότι και να γίνει στα υπόλοιπα ματς, η πρωτιά είναι στα χέρια της.

Τι ισχύει σε περίπτωση ήττας από την Ισπανία:

Σε περίπτωση που ηττηθεί από την Ισπανία ισχύουν τα εξής, παίρνοντας ως δεδομένο ότι η Ιταλία θα κερδίσει την Κύπρο την τελευταία αγωνιστική.

Με νίκη της Ιταλίας απόψε επί της Ισπανίας και νίκη της Βοσνίας την τελευταία αγωνιστική θα έχουμε τριπλή ισοβαθμία με 3-2 ανάμεσα στην Ισπανία, τη Βοσνία και την Ελλάδα, όπου θα υστερεί η Ελλάδα απέναντι σε Ισπανία και Βοσνία, άρα θα τερματίσει στην 4η θέση.

Ιταλία 4-1

Ισπανία 3-2

Βοσνία 3-2

Ελλάδα 3-2

Με νίκη της Ιταλίας απόψε επί της Ισπανίας και νίκη Γεωργίας την τελευταία αγωνιστική απέναντι στη Βοσνία, θα υπάρχει ξανά τριπλή ισοβαθμία, αυτή τη φορά με Ισπανία και Γεωργία.

Επειδή η Ελλάδα έχει κερδίσει με μεγάλη διαφορά θα πρέπει να χάσει από την Ισπανία με 29 πόντους για να πέσει στην τρίτη θέση. Σε παρένθεση η διαφορά πόντων που αφορά τα ματς ανάμεσα σε Ελλάδα, Ισπανία και Γεωργία.

Ιταλία 4-1

Ελλάδα 3-2 (+41)

Ισπανία 3-2 (-13)

Γεωργία 3-2 (-27)

Με νίκη της Ισπανίας απόψε επί της Ιταλίας και νίκη την τελευταία αγωνιστική της Γεωργίας τότε σε τριπλή ισοβαθμία με Ιταλία και Γεωργία, η Ελλάδα θα τερματίσει στη 2η θέση, αφού έχει κερδίσει τόσο την Ιταλία, όσο και τη Γεωργία.

Ισπανία 4-1

Ελλάδα 3-2

Ιταλία 3-2

Γεωργία 3-2

Με νίκη της Ισπανίας απόψε επί της Ιταλίας και νίκη την τελευταία αγωνιστική της Βοσνίας τότε σε τριπλή ισοβαθμία με Ιταλία και Γεωργία, η Ελλάδα θα τερματίσει στη 3η θέση καθώς θα μετρήσει η διαφορά πόντων στα ματς μεταξύ Ελλάδας, Ιταλίας και Βοσνίας.

Ισπανία 4-1

Ιταλία 3-2 (+8)

Ελλάδα 3-2 (+6)

Βοσνία 3-2 (-14)

