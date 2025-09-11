Φαίνεται πως ο Εργκίν Αταμάν δεν έχει μόνο επιρροή στο παρκέ, αλλά και… στους αιθέρες. Ενόψει του αυριανού ημιτελικού με την Ελλάδα (21:00) για το Ευρωμπάσκετ, ο Τούρκος τεχνικός ζήτησε έξτρα πτήσεις για τη Ρίγα και μέσα σε λίγες ώρες η επιθυμία του έγινε πράξη.
Αταμάν: Ζήτησε επιπλέον πτήσεις για Ρίγα και τις πήρε – Εθνική υπόθεση ο ημιτελικός με Ελλάδα
