Ημιτελικός που εξελίχθηκε σε εφιάλτη: η Ελλάδα λύγισε από την Τουρκία με 68-94 και σήμερα (17:00) παίζει για το χάλκινο απέναντι στη Φινλανδία. Το αγωνιστικό κάδρο δεν χωρά ωραιοποιήσεις. Η επίθεση κόλλησε, οι κατοχές σπαταλήθηκαν, η άμυνα δεν βρήκε ρυθμό στο transition και στα close-out, ενώ η ενέργεια των Τούρκων άγγιξε τα όρια. Αποτέλεσμα; Σκορ που γράφτηκε νωρίς και δεν ανατράπηκε.

Παρά την απογοήτευση, το διακύβευμα σήμερα είναι μεγάλο: πρόκειται για τον 7ο «μικρό» τελικό της Ελλάδας σε Ευρωμπάσκετ και ευκαιρία για το 6ο συνολικό μετάλλιο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ GOAL.