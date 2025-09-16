Λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα της στη φάση των ομίλων του Champions League, η Πάφος FC βρέθηκε στο μικροσκόπιο της εταιρείας στατιστικής Opta, η οποία έδωσε στη δημοσιότητα τις προβλέψεις της για τη σεζόν 2025-26.

Περισσότερα στο Goal