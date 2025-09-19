Συναρπαστική ήταν η πρεμιέρα της League Phase του Champions League, με την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση να επιβεβαιώνει για άλλη μία φορά πως δεν έχει αντίπαλο στο ποδοσφαιρικό θέαμα.

Σπασπένς, εκπλήξεις και σαφώς αμέτρητα γκολ είχε η 1η αγωνιστική, η οποία ολοκληρώθηκε με τον θρίαμβο της Άιντραχτ Φρανκφούρτης με 5-1 επί της Γαλατάσαραϊ και μάλιστα με ανατροπή. Την ίδια ώρα η Μάντσεστερ Σίτι έφερε εις πέρας τη δύσκολη αποστολή της απέναντι στη Νάπολι, επικρατώντας 2-0, ενώ η Μπαρτσελόνα πήρε σπουδαίο διπλό μέσα στην έδρα της Νιουκάστλ (1-2).

