Δικαστήριο στην Αργεντινή διέταξε την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων δύο αδελφών, του Ντιέγκο Μαραντόνα, του πρώην δικηγόρου του, Ματίας Μόρλα, καθώς και τριών ακόμα προσώπων, λόγω φερόμενης εμπλοκής τους σε δόλια διαχείριση του εμπορικού σήματος “Μαραντόνα”.

Συγκεκριμένα, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο του Μπουένος Άιρες αποφάσισε να απαγγείλει κατηγορίες στον Μόρλα και σε δύο από τους βοηθούς του, καθώς, σύμφωνα με τα παιδιά του θρύλου της Νάπολι και της Αργεντινής, θα έπρεπε η εξουσιοδότηση για τη διαχείριση της επωνυμίας να έχει μεταβιβαστεί σε εκείνα.

