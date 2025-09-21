Στον τελικό των 50μ ελεύθερο S11 του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος της Σιγκαπούρης, προκρίθηκε η Καρολίνα Πελενδρίτου. Ο τελικός θα γίνει στις 14:42 CY την Κυριακή (21/9).

Στον προκριματικό που έγινε πολύ νωρίς το πρωί της Κυριακής, η 39χρονή κολυμβήτρια ήταν δεύτερη με επίδοση 30.84, λίγο έξω από την καλύτερη φετινή της επίδοση (30.63). Ήταν μια πολύ κλειστή κούρσα με τη νικήτρια Bruinsma στο 30.42 και την 8η κοπέλα που προκρίθηκε κάτω από 32’’. Συμμετείχαν 10 αθλήτριες σε μια σειρά, αφού η πισίνα έχει δέκα διαδρομές.

