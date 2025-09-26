Η UEFA αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να λάβει απόφαση σχετικά με την πιθανή αποβολή του Ισραήλ από τις ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές διοργανώσεις. Σύμφωνα με τους Times, η πλειοψηφία των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής φέρεται να στηρίζει το μέτρο, μετά τα ευρήματα Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ που κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα.

Το Ισραήλ, το οποίο είναι μέλος της UEFA από το 1994, κινδυνεύει να αντιμετωπίσει την ίδια τύχη με τη Ρωσία, η οποία αποκλείστηκε από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις το 2022 μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Τις τελευταίες εβδομάδες, η UEFA έχει πραγματοποιήσει συζητήσεις υψηλού επιπέδου για τις ενέργειες του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας και τις πιθανές αντιδράσεις.

Σήμα κατά της βίας και αντιδράσεις συλλόγων

Τον περασμένο Αύγουστο, στον τελικό του Ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Τότεναμ, η UEFA ανήρτησε πανό με το μήνυμα: «Σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά, σταματήστε να σκοτώνετε πολίτες». Παράλληλα, οι Times αποκάλυψαν ότι αρκετοί ευρωπαϊκοί σύλλογοι ρώτησαν εάν θα μπορούσαν να αποφύγουν αγώνες με ισραηλινές ομάδες.

Μια πιθανή αποβολή του Ισραήλ από την UEFA θα ασκούσε πίεση και στη FIFA, η οποία θα αναγκαζόταν να τοποθετηθεί. Ωστόσο, ο πρόεδρος της, Τζιάνι Ινφαντίνο, βρίσκεται σε λεπτή θέση, λόγω των στενών σχέσεών του με τον Ντόναλντ Τραμπ – του οποίου η κυβέρνηση αντιτίθεται σθεναρά σε ενδεχόμενο αποκλεισμό του Ισραήλ από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 – αλλά και με αραβικές χώρες όπως η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ.

Οι συνέπειες για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Σύμφωνα με τους Times, ακόμη και αν η FIFA δεν πάρει θέση, μια αποβολή από την UEFA θα έκανε ουσιαστικά αδύνατη την πρόκριση του Ισραήλ στο επόμενο Μουντιάλ.

Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ έχει καλέσει επισήμως FIFA και UEFA να αποβάλουν το Ισραήλ από τις διεθνείς διοργανώσεις, διευκρινίζοντας ότι το μέτρο θα πρέπει να στοχεύει το κράτος και όχι μεμονωμένους παίκτες, οι οποίοι δεν πρέπει να τιμωρηθούν για κυβερνητικές αποφάσεις.

Η πορεία στα προκριματικά και τα εμπόδια

Το Ισραήλ βρίσκεται στην τρίτη θέση του Α΄ ομίλου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, πίσω από Νορβηγία και Ιταλία. Η Νορβηγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι θα δωρίσει τα έσοδα του εντός έδρας αγώνα με το Ισραήλ (11/10) σε ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα, αν και παραμένει υψηλός ο κίνδυνος να μην διεξαχθεί ο αγώνας.

Σε επίπεδο συλλόγων, η Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι η μοναδική ισραηλινή ομάδα που συνεχίζει να συμμετέχει σε διοργανώσεις της UEFA (Europa League). Η Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αναγνωρισμένη από τη FIFA, ζητά εδώ και καιρό κυρώσεις αντίστοιχες με αυτές κατά της Ρωσίας, αλλά το θέμα δεν έχει τεθεί ποτέ σε ψηφοφορία.

